MS v atletice ONLINE: Vadlejch ve finále oštěpu, Staněk se chystá na boj o medaili | iSport.cz

Vadlejch, jehož nejlepším letošním výsledkem bylo druhé místo na Diamantové lize v Birminghamu a výkon 85,78 m, začal hodem dlouhým 81,70 m. Druhý pokus už letěl za žlutou linii, označující limit. "Druhý pokus byl trochu technicky lepší a trefil jsem ho, takže doletěl na tu čáru, co bylo potřeba," řekl Vadlejch.

Nejlépe začal německý mistr světa Johannes Vetter, který splnil povinnost hned prvním hodem - 89,35 m. Překonal zdravotní problémy a znovu potvrdil, že i v kvalifikaci se do toho umí pořádně opřít. Před dvěma lety v Londýně byl jeho kvalifikační hod 91,20 m mnohem delší než vítězný finálový.

Nečekaně však selhali dva jeho krajané. Ve finále nebude třetí muž letošních tabulek Andreas Hoffmann ani olympijský vítěz Thomas Röhler, který nepřekonal ani osmdesátimetrovou hranici a obsadil až 23. místo.

Nejkvalitnější koulařská soutěž historie

Američan Joe Kovacs vyhrál nejkvalitnější koulařskou soutěž historie. Poslední pokus 22,91 m ho zařadil na třetí místo všech dob. Trojici medailistů dělil jediný centimetr. Tomáš Staněk obsadil desáté místo výkonem 20,79 m.

Ve velkém stylu začal obhájce titulu Novozélanďan Tomas Walsh. Při prvním pokusu se přiblížil na deset centimetrů k magické hranici 23 metrů. Od roku 1990 nikdo takhle daleko kouli neposlal. Walsh všechny další pokusy přešlápl, ale málokdo pochyboval o jeho vítězství.

Jenže v poslední sérii se před něj o jeden centimetr dostal Kovacs, mistr světa z Pekingu v roce 2015. A vzápětí Walshův výkon přesně vyrovnal olympijský vítěz a lídr letošních tabulek Američan Ryan Crouser a posunul se před něj díky lepšímu druhému pokusu. Brazilec Darlan Romani zůstal bez medaile, přestože také překonal 22 a půl metru.

Staněk se nepřiblížil svým letošním nejlepším výkonům a zůstal před branami užšího finále. Dramatický závěr nevídané bitvy tak mohl sledovat jen jako divák a nad výkony těch nejlepších jen nevěřícně kroutil hlavou.

Sifan Hassanová z Nizozemska vyhrála běh na 1500 m s velkým náskokem v čase 3:51,95 a po triumfu na 10.000 m získala unikátní double. Posledních šest set metrů bylo jejím velkým sólem.

Obhájkyně titulu Faith Kipyegonová z Keni, vracející se na dráhu po mateřské pauze, skončila druhá a Gudaf Tsegayová z Etiopie získala bronz. Na mistryni Evropy Lauru Muirovou z Velké Británie zbylo jen páté místo.

Také běh na 5000 m vyhrála favoritka, Helen Obiriová z Keni zopakovala triumf z Londýna. Táhla startovní pole už od druhého kola a nikoho před sebe nepustila až do cíle, jímž proběhla v rekordu šampionátu 14:26,72.

Keňskou radost znásobila stříbrem Margaret Kipkemboiová. Němka Konstanze Klosterhalfenová však dokázala, že může až do finiše držet krok i s nejlepšími Afričankami, a doběhla si pro bronz.

Soutěž trojskokanek vyhrála stejně jako před dvěma lety v Londýně Yulimar Rojasová z Venezuely. Letos jako jediná překonala 15 metrů a ve finále to předvedla hned dvakrát. Vítězný výkon 15,37 m byl jen čtyři centimetry za jejím letošním maximem.

V kvalifikaci dálkařek byla nejlepší německá mistryně Evropy Malaika Mihambová, která zůstala jen dva centimetry pod sedmimetrovou hranicí. Tu letos už pětkrát překonala, což ji staví do pozice největší favoritky. Mezi vyřazenými je čtyřnásobná mistryně světa Američanka Brittney Reeseová, k postupu do šestého finále na MS jí chyběl jeden centimetr.

V nedělním finále ji může zastoupit krajanka Tori Bowieová. Sprinterka, která pro zdravotní problémy vzdala pokus obhájit zlato na stovce už před semifinále, předvedla ve své doplňkové disciplíně 677 cm a postoupila ze třetího místa.

V slzách skončil šampionát pro olympijskou vítězku v běhu na 100 m překážek Američanku Briannu McNealovou. Ulitý start znamenal konec nadějí už v rozběhu. Mezi favoritky se nečekaně zařadila Tobi Amusanová z Nigérie osobním rekordem 12,48 s. Tak rychle ještě žádná žena v rozběhu na mistrovství světa neběžela.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Kovacs 22,91 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Crouser (oba USA) 22,90, 3. Walsh (N. Zél.) 22,90, 4. Romani (Braz.) 22,53, 5. Hill (USA) 21,65, 6. Bukowiecki (Pol.) 21,46, 7. Gill (N. Zél.) 21,45, 8. Enekwechi (Nig.) 21,18, ...10. Staněk (ČR) 20,79.

Ženy:

1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 3:51,95 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Kipyegonová (Keňa) 3:54,22, 3. Tsegayová (Et.) 3:54,38, 4. Houlihanová (USA) 3:54,99, 5. Muirová (Brit.) 3:55,76, 6. Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:56,12, 7. Chebetová (Keňa) 3:58,20, 8. Simpsonová (USA) 3:58,42.

5000 m: 1. Obiriová 14:26,72, 2. Kipkemboiová (obě Keňa) 14:27,49, 3. Klosterhalfenová (Něm.) 14:28,43, 4. Gemechuová (Et.) 14:29,60, 5. Rengeruková (Keňa) 14:36,05, 6. Workuová (Et.) 14:40,47, 7. Weightmanová (Brit.) 14:44,57, 8. Feysaová (Et.) 14:44,92.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,37, 3. Rickettsová (Jam.) 14,92, 3. Ibargüenová (Kol.) 14,73, 4. Williamsová (Jam.) 14,65, 4. Saladuchová (Ukr.) 14,52, 6. Peleteirová (Šp.) 14,47, 7. Orjiová (USA) 14,46, 8. Mamonaová (Portug.) 14,40.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 89,35, ...6. Vadlejch (ČR) 84,31 - postoupil do finále.

4x400 m: 1. USA 2:59,89, ...12. ČR (Tesař, Desenský, Šorm, Müller) 3:02,97 - nepostoupili do finále.

Ženy:

100 m př.: 1. Amusanová (Nig.) 12,48.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 698.

4x400 m: 1. USA 3:22,97 - nejlepší letošní světový výkon.