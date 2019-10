MS atletika 2019 | Jsem čistá, zlobí se šampionka. Úžasný double provází stín potrestaného kouče | iSport.cz

„Bylo to pro mě těžké vítězství. Jsem tak rozzlobená tím, co lidi říkají. Na tomhle jsem pracovala tvrdě tolik let,“ rozčilovala se Hassanová. „Celý svůj život jsem čistá. Pracuju tvrdě. Chtěla jsem lidem ukázat, že tvrdá práce je nade všechno.“

Svět by jí měl tleskat a ona by měla být v čisté euforii, protože Hassanová dokázala v Dauhá téměř neuvěřitelné věci. Vyhrála desítku, kterou do letoška nikdy neběhala. A poslední patnáctistovku běžela tak rychle, jak to nezvládly čtyři závodnice ve finále na 1500 metrů. Tam v sobotu večer taky zazářila. Vyhrála ve vynikajícím čase 3:51,95 minuty, čímž zlomila evropský rekord Taťány Kazankinové z dávného roku 1980.

Místo euforie je tu ale kontroverze. To všechno kvůli Albertu Salazarovi, slavnému běžeckému kouči, který založil úspěšný tým Nike Oregon Project. Salazar byl však dlouhodobě vyšetřován kvůli podezření z nekalého jednání a v úterý dostal od americké antidopingové agentury USADA čtyřletý trest zákazu činnosti. Rozhodonutí paradoxně padlo do mezidobí Hassanové zlatých závodů v Dauhá.

„Rozumím její zlosti, ale je to otázka, na kterou měla být připravená,“ uvedl legendární sprinter Michael Johnson pro BBC. „Do Oregon Projectu vstoupila ve chvíli, kdy byl Salazar vyšetřován. Lidi si možná mysleli, že vyšetřování nikam nepovede. Možná si to myslela. Ale ono to někam vedlo…“

Hassanová se do programu Nike Oregon Project přidala koncem roku 2016. Vyšetřování Salazara přitom odstartovalo už o rok dřív. Události spustila investigativní reportáž BBC s názvem „Catch Me If You Can“ (Chyť mě, jestli to dokážeš). V programu Panorama byla odvysílána v červnu 2015.

Její autor Mark Daley přinesl svědectví bývalých atletů zapojených do programu, kteří Salazara obviňovali z dopingových praktik. Kouč měl například dávat testosteron Galenu Ruppovi, dvojnásobnému olympijskému medailistovi. Spolupracoval s endokrinologem Jeffrey Brownem, který běžce nutil k používání léků na poruchy štítné žlázy. A to ne ze zdravotních důvodů, ale kvůli snížení váhy. Jednou z nich byla bývalá vicemistryně světa na 10 000 metrů Kara Goucherová.

Talentovanému atletovi Stevu Magnessovi aplikoval čtyřhodinovou kapačkou legální přípravek, který zvedal hodnoty L-carnitinu. To je látka, jež pomáhá přetvořit tuky v energie. Takové použití infuze je ale proti antidopingovým pravidlům.

Magness v projektu skončil těsně před olympiádou 2012 v Londýně. A následně se stal whistleblowerem. V mailu pro USADA psal: „Podívejte se na Nike Oregon Project. Mám silné podezření.“

Na světlo se však kauza dostala až v roce 2015 díky BBC. O dva roky později pak ruští hackeři Fancy Bears zveřejnili tajný seznam IAAF s atlety, kteří na základě hodnot biologického pasu zřejmě dopují. Byli na něm i nejslavnější vytrvalec posledního desetiletí Mo Farah a Rupp, oba Salazarovi svěřenci. Haackeři vytáhli taky vyšetřování zprávu USADA o oregonském projektu, z níž vycházeli Salazar a Brown jako podvodníci.

V takové situaci se před třemi lety do Salazarova týmu přidala Hassanová. A teď čelí důsledkům ve vrcholné chvíli své sportovní kariéry.

„Jsem na špičce od roku 2014. Vyhrála jsem zlato v hale, vyhrála jsem Diamantové ligy. Jsem konstantní atlet. Myslí si snad lidi, že nejsem testovaná?“ ptá se Hassanová. „Jeslti chtějí, můžou mě testovat každý den. Věřím v čistý sport, jsem vždycky čistá, vždycky budu čistá. Věřím v Oregon Project.“