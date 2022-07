Stadion pro MS v atletice: fanoušci „v divadle“, rekonstrukce za šest miliard

Ze středu Evropy je sem zatraceně dlouhá cesta, vždycky to ale stálo za to.

„Je to krásné, je to atletická mekka Spojených států amerických. Má to taky svoji atmosféru, bude tam určitě narváno, diváci jsou tam skvělí. Trochu jim závidím,“ říká oštěpařka Barbora Špotáková s lehkou lítostí, protože na rozdíl od čtyřiadvaceti českých atletů na světovém šampionátu nebude.

Špotáková mnohokrát závodila na starém Hayward Field, historickém stánku z roku 1919, který původně vyrostl na místě, kde se kdysi pásly krávy. Ze stadionu se postupně stalo srdce atletické Ameriky. Zvlášť poté, co sem v roce 1955 poprvé dorazil nadějný atlet Phil Knight. Se svým trenérem Billem Bowermanem později založili firmu Nike, která stála u zrodu globálního běžeckého boomu a vydělala na tom jmění.

Teď se Knight spolu se svou manželkou Penny revanšoval, když poskytli značnou část z 270 milionů dolarů, které přetvořily starý Hayward Field v moderní klenot světové atletiky, něco jako Carnegie Hall mezi koncertními síněmi.

Domov slovutného univerzitního klubu Ducks byl před přestavbou legendárním, nicméně obstarožním místem. Teď v Eugene stojí stadion pro 10 – 12 000 diváků, jehož kapacita při mistrovství světa bude kolem 20 000 diváků.

Podstatné je, že na dráze leží progresivní povrch od americké firmy Beynon Sports. Systém s názvem BSS 2000 obsahuje butylovou gumu a dva komponenty polyuretanu, díky čemuž závodníkům dává při běhu zpětnou energii. Elitní závodníci na něm běhají extra rychlé časy, což se potvrdilo při loňském i letošním americkém národním šampionátu. Překážkářka Sydney McLaughlinová v obou případech překonala světový rekord. A i tentokrát se očekávají velké věci.

Atleti mají na stadioně komfort srovnatelný se špičkovými univerzitními programy amerického fotbalu. A navíc je všechno vymyšleno jim na míru. Uvnitř stadionu jsou tréninkové sektory pro všechny disciplíny. Pod střechou je také běžecký okruh. Atletický povrch je položen také na oválu tribun a na ochozu pro diváky, takže pokud nejsou na stadionu fanoušci, i tam můžou běžci točit tréninkové kilometry.

Uvnitř stadionu jsou posilovny, bazény s protiproudem, ale taky kadeřnictví, kosmetický salon nebo kino, kde můžou koučové mluvit se všemi atlety najednou.

Konstruktéři vymysleli i vychytávky pro diváky na tribunách. Ty jsou postavené tak, aby měli fanoušci atlety na dosah. Místa jsou soustředěná i přímo v oblasti cíle. A první řada tribun je ve stejné úrovni jako atletická dráha.

„Můžete vstát a sáhnout si na toho, kdo běží kolem,“ líčí Van Horne v propagačním videu.

Cílem bylo vytvořit nikoliv tradiční sportovní stadion, ale prostor, kde by se diváci cítili jako na divadle.

Pro české atlety to bude nová zkušenost, protože se na nový Hayward Field nikdo z nich ještě nedostal. Na starém stadionu si například diskař Marek Bárta třikrát zazávodil ve finále univerzitního šampionátu NCAA a v roce 2016 tady vybojoval třetí místo.

„Je to první akce, na kterou se mi povedlo nominovat a jsem hrozně rád, že je to právě tady v Eugene,“ líčil Bárta pro web atletického svazu. „Mám na to hezké vzpomínky, hrozně se mi tady líbilo.“

Pro český tým bude klíčové, jak bude nový stadion sedět oštěpařům, protože Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková jsou největšími nadějemi na medailový úspěch.

„Vím, že tam vždycky fouká proti, to se asi nezmění,“ říká Špotáková. „I když my jsme tam byli vždycky na začátku června, teď to bude trochu jiné. Mně se tam zatím nikdy moc dobře neházelo. Se svým přístupem jsem chtěla být vždycky co nejkratší dobu z domova. Takže jsem přijela, devět hodin posun, házela jsem v nějakou šílenou dobu, úplně jak praštěná palicí, a druhý den jsem jela domů. Takové bláznovství, to už bych dneska neudělala.“

Český tým je teď samozřejmě v jiné pozici. Před přesunem do Oregonu byli reprezentanti na aklimatizačním soustředění v Monmouthu.

„Co se týče stavu atletů, tak zde panuje dobrá a uvolněná nálada. Všichni jsou už natěšeni na závody,“ hlásil z místa pro stránky Olympu trenér Josef Karas.

Jeho svěřenec, dálkař Radek Juška, bude v noci z pátku na sobotu (SEČ) jedním z prvních českých atletů na startu kvalifikací. Spolu s ním půjdou do boje i mílařky Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková a tyčkařka Amálie Švábíková. Úplně prvním reprezentantem na startu bude chodkyně Eliška Martínková v závodě na 20 kilometrů.

270

Tolik milionů dolarů, v přepočtu přes 6,5 miliardy korun, stála rekonstrukce stadionu Hayward Field

ČEŠI NA STARTU

Z pátku na sobotu SEČ:

22.10 Eliška Martínková (20 km chůze)

2.20 Amálie Švábíková (kvalifikace tyče)

3.00 Radek Juška (kvalifikace dálky)

3.10 Kristiina Mäki (rozběh na 1500 metrů)

3.32 Diana Mezuliáníková (rozběh na 1500 metrů)

KVALIFIKAČNÍ LIMITY

Dálka mužů: 815 cm

Tyč žen: 465 cm