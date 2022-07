Češka Mäki živí další sen o finále. Před atletickým MS našla tašku „na hadry“

Kristiina Mäki překvapila na olympijských hrách postupem do finále, nyní se o něj pokusí i na MS • Pavel Mazáč/sport

Atletické mistrovství světa v Eugene klepe na dveře. Do Ameriky odletěla již první část českých reprezentantů. Mezi nimi i mílařka Kristiina Mäki. Hrdinka loňských Her, které se zhruba půl roku po porodu podařilo projít až do olympijského finále. Budeme letos svědky dalšího památného výkonu?