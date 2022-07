Překážka navíc pro běžce! Kameraman v dráze na MS způsobil pomalé finále

Tohle se jen tak nevidí. Borci na steeplu se právě pustili do svého boje o medaile a už se museli vyhýbat chlapíkovi s kamerou, který zády k nim právě natáčel dění v sektoru trojskokanek. Zaskočení běžci zareagovali, v tlačenici chvíli po startu se rozdělili do dvou proudů a kameramana oběhli.

„Měl jsem trochu strach, že se v poslední chvíli rozhodne pohnout na jednu nebo druhou stranu, ale naštěstí si nás nevšiml až do chvíle, kdy jsme ho předbíhali,“ řekl pro New York Times americký běžec Evan Jager.

Možná i tenhle úsměvný moment stál za pomalým časem. V disciplíně, kde nejlepší často prolamují hranici osmi minut, vyhrál Maročan Soufiane El Bakkali v čase 8:25,13 minuty. Olympijský šampion z Tokia tak zvítězil nejpomalejším časem v historii světových šampionátů.

„Závod byl hodně taktický a pomalý. V posledním kole jsem si našel své místo, v závěrečné čtyřstovce jsem silný a vyšlo mi to,“ popsal svou taktiku El Bakkali.

Úplně jiný příběh přineslo finále ženské patnáctistovky, kterou běžkyně zahájily bleskovou první čtvrtkou za 55 sekund.

„Neuvědomila jsem si to, ale cítila jsem, že je to hodně rychlé. Takhle rychlé první kolo je impozantní. Ale je to finále mistrovství světa,“ hodnotila Britka Laura Muirová.

V poli rychlých Afričanek se Muirová znovu prosadila ke globální medaili. Po stříbru z Tokia tentokrát získala bronz. Medailistky zbytku pole dominovaly, Muirová doběhla před Etiopankou Freweyni Hailuovou o šest sekund, což je největší rozdíl v historii MS mezi třetím a čtvrtým místem.

V boji o zlato Faith Kipyegonová z Keni přemohla Etiopanku Gudaf Tsegayovou. Dvojnásobná olympijská šampionka vyhrála výkonem 3:52,96 minuty, druhým nejrychlejším časem historie na americké půdě.

„Čelila jsem velkému tlaku. Všichni ode mě očekávali něco speciálního. Všichni říkali: Věříme ve Faith. Ale zvládla jsem to,“ vyprávěla Kipyegonová, jejíž křestní jméno Faith znamená v angličtině víru.

K hrdinkám pondělní v noci v Eugene patřila taky venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová. Své sny o překonání šestnáctimetrové hranice si nechala na příště, nejlepším světovým výkonem roku 15,47 metru ale získala třetí titul v řadě.

„Přijela jsem s cílem přiblížit se světovému rekordu, můj rozběh ale ovlivnil vítr. Chtěla jsem skočit dál, ale přijdou ještě další šampionáty,“ uvedla Rojasová.

Sedmiboj vyhrála Belgičanka Nafissatou Thiamová, svůj titul z Dauhá obhájila výkonem 6947 bodů, což je druhý nejlepší výkon její kariéry.