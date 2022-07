První česká medaile, Vadlejch má na MS bronz! Byl kousek od stříbra

Vadlejch stejně jako na olympijských hrách zachraňoval čest české atletiky, která zatím na tomto MS marně čekala na cenný kov. Tentokrát na to byl sám, protože loňský bronzový olympijský medailista Vítězslav Veselý kvůli nemoci nemohl startovat.

Vadlejch zahájil solidními pokusem za 85 metrů, a když ve třetí sérii poslal oštěp za 88 metrů, dostal se na druhou pozici. Z té ho ale svým čtvrtým pokusem sesadil Čopra a český reprezentant se už nezlepšil. Jeho bronz znamená, že na rozdíl od Dauhá 2019 Česko neskončí na mistrovství světa bez medaile.

Závodu od začátku vládl Peters, který hned v první sérii poslal oštěp za devadesát metrů. To se mu podařilo ještě druhým a šestým pokusem. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Grenady potvrdil pozici lídra světových tabulek a zopakoval titul z roku 2019. Spravil si tak chuť po loňské nevydařené olympiádě kde nepostoupil z kvalifkace.

Překvapivé vítěze měly na šampionátu v Eugene obě sprinterské štafety. Mezi ženami Jamajčanky do finále nasadily všechny medailistky ze stovky, ale zaváhaly na dvou předávkách a zaskočily je Američanky Melissa Jeffersonová, Abby Steinerová, Jenna Prandiniová a Twanisha Terryová. Jamajská finišmanka Shericka Jacksonová mohutně stahovala, ale přiblížila se domácím jen na čtyři setiny sekundy.

V mužském finále zase nepotvrdili svou suverenitu z individuálních disciplín američtí sprinteři. Podobně jako Jamajčankám se jim nedařily předávky a skončili druzí sedm setin za Kanadou, za kterou po absenci na dvoustovce finišoval Andre de Grasse.

Druhý cenný kov na tomto mistrovství světa získala Gudaf Tsegayová. Po stříbru z patnáctistovky triumfovala v běhu na 5000 metrů a přidala do sbírky první velké zlato pod širým nebem. Bronzová olympijská medailistka na 5000 metrů z loňského Tokia jediný předchozí titul vybojovala v hale, když letos na HMS vyhrála patnáctistovku. Olympijská vítězka Sifan Hassanová, která se na tuto sezonu nepřipravovala tak intenzivně jako obvykle, skončila šestá a odjede z tohoto šampionátu bez medaile.

Finále na 800 metrů ovládl olympijský vítěz Emmanuel Korir. Keňský půlkař vstoupil do této sezony pomaleji a na červnových mítincích nezářil, ale na vrchol sezony se připravil a zvítězil ve svém sezonním maximu 1:43,71. Také v trojskoku triumfoval olympijský šampion, vyhrál Portugalec Pedro Pichardo (17,95).

Vícebojařský šampion z Tokia Damian Warner něco takového nedokáže, protože pro něj desetiboj předčasně skončil. Kanadský favorit, který letos vyhrál víceboje na HMS i v Götzisu, po čtyřech disciplínách jasně vedl, ale pak ho v cestě za premiérovým světovým titulem zastavily svalové problémy. Při běhu na 400 metrů, který uzavíral první den, se chytil za zadní stehenní sval na levé noze a závod nedokončil.

Do čela závodu se tak překvapivě dostal dvaadvacetiletý Ayden Owens-Delerme z Portorika. Univerzitní šampion zámořské NCAA se vyšvihl zejména skvělou čtvrtkou, kterou prolétl za 45,07 sekundy. Za první den nasbíral 4606 bodů a vede o 121 bodů před Kanaďanem Piercem Lepagem.

Jediný český reprezentant Jiří Sýkora je v polovině desetiboje devatenáctý se ziskem 4054 bodů. "Není to vůbec žádná sláva. Zase jsem nechytil stovku ani dálku. Na velkých akcích je to vždycky nejhorší v sezoně, až pak se začnu trošku chytat," řekl České televizi juniorský mistr světa z roku 2014.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

800 m: 1. Korir (Keňa) 1:43,71, 2. Sedžatí (Alž.) 1:44,14, 3. Arop (Kan.) 1:44,28, 4. Wanyonyi (Keňa) 1:44,54, 5. Moula (Alž.) 1:44,85, Tual (Fr.) 1:45,49, 7. Bol (Austr.) 1:45,51, 8. Kisasy (Keňa) 1:47,07.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,95, 2. Zango (Bur. Faso) 17,55, 3. Ču Ja-ming (Čína) 17,31, 4. Dallavalle 17,25, 5. Ihemeje (oba It.) 17,17, 6. Scott (USA) 17,14, 7. Dos Santos (Braz.) 16,87, 8. Pontvianne (Fr.) 16,86.

Oštěp: 1. Peters (Gren.) 90,54, 2. Čopra (Indie) 88,13, 3. Vadlejch (ČR) 88,09, 4. Weber (Něm.) 86,86, 5. Nadím (Pák.) 86,16, 6. Etelätalo (Fin.) 82,70, 7. Mardare (Mold.) 82,26, 8. Helander (Fin.) 82,24.

Desetiboj ( po prvním dnu): 1. Owens-Delerme (Portor.) 4606 (100 m: 10,52 - dálka: 764 - koule: 14,97 - výška: 202 - 400 m: 45,07), 2. Lepage (Kan.) 4485 (10,39 - 7,54 - 14,83 - 199 - 46,84), 3. Ziemek 4469 (10,57 - 770 - 15,37 - 208 - 49,56), 4. Garland (oba USA) 4413, 5. Moloney (Austr.) 4378, 6. Mayer (Fr.) 4372, ...19. Sýkora (ČR) 4054 (11,11 - 714 - 14,89 - 193 - 49,29).

4x100 m: 1. Kanada (Brown, Blake, Rodney, De Grasse) 37,48, 2. USA (Coleman, Lyles, Hall, Bracy) 37,55, 3. Británie (Efoloko, Hughes, Mitchell-Blake, Prescod) 37,83, 4. Jamajka 38,06, 5. Ghana 38,07, 6. JAR 38,10, 7. Brazílie 38,25.

Ženy:

5000 m: 1. Tsegayová (Et.) 14:46,29, 2. Chebetová (Keňa) 14:46,75, 3. Seyaumová (Et.) 14:47,36, 4. Kipkemboiová (Keňa) 14:47,71, 5. Gideyová (Et.) 14:47,98, 6. Hassanová (Niz.) 14:48,12, 7. Kipkiruiová (Kaz.) 14:54,80, 8. Grövdalová (Nor.) 14:57,62.

4x100 m: 1. USA (Jeffersonová, Steinerová, Prandiniová, Terryová) 41,14, 2. Jamajka (Nelsonová, Thompsonová-Herahová, Fraserová-Pryceová, Jacksonová) 41,18, 3. Německo (Pintová, Burghartová, Lückenkemperová, Haaseová) 42,03, 4. Nigérie 42,22, 5. Španělsko 42,58, 6. Británie 42,75, 7. Švýcarsko 42,81, 8. Itálie 42,92.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

4x400 m: 1. USA 2:58,96, ...5. ČR (Krsek, Maslák , Desenský, Šorm) 3:02,42 - postoupili do finále.

Ženy:

4x400 m: 1. USA 3:23,38