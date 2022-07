Bronzový Vadlejch utnul čekání na medaili: Jednou snad budu nejvýš

Tohle je tvář české atletiky. V éře mimozemšťanů, kdy fenoméni disciplín staví rakety rovnou do vesmíru, má národní tým stále osobnost, která jí dává medailovou vzpruhu. Je téměř samozřejmé, že lídr drží oštěp. Jakub Vadlejch natáhl ve finále mistrovství světa v Eugene svou globální sbírku ze stupňů vítězů na tři. Muž ze stáje šampiona Jana Železného ale nemůže jinak, než brát bronz jako závdavek k hlavnímu cíli. „Jsem rád, že jsem mohl s těmi nejlepšími na světě bojovat o medaili. Možná jednou budu taky na stupních nejvýš,“ řekl Vadlejch.

Také bronzový závod v Eugene betonuje jeho dědictví mezi českými atletickými legendami. Vadlejch předvedl ve finále mistrovství světa sebevědomý výkon, jímž si postupnými metami budoval pozici.

První pokus za 85 metrů mu dal klid. Ten druhý (87,23) už měl medailovou sílu a také strategický význam, protože se jím posunul před Němce Juliana Webera. Vadlejch byl v tu chvíli druhý a mohl myslet na útok na vedoucího Grenaďana Andersona Peterse, jenž soupeřům vzal vzduch hned prvním pokusem přes devadesát metrů. „Od začátku závodu jsem se cítil dobře. Krok po kroku se mi dařilo se zlepšovat. Pořád jsem cítil, že se můžu zlepšit,“ líčil Vadlejch.

Jeho třetí pokus dolétl na 88,09. Pak se ale závod zlomil. „Uprostřed závodu jsem cítil, že jsem ztratil energii a neměl jsem sílu na technická zlepšení, s nimiž bych mohl hodit dál,“ vysvětlil Vadlejch. „Ale pořád to byl skvělý závod a cítil jsem se báječně. Když hodíte osmdesát osm metrů, samozřejmě vás to něco stojí. Ale práce vrchní části těla nebyla dokonalá. Musím na tom do budoucna zapracovat, ale osmdesát osm metrů se vždycky počítá.“

Tentokrát měl Vadlejchův nejlepší hod bronzovou sílu. Peters byl nedostižný, devadesát metrů přehodil hned třikrát, naposledy symbolicky v závěrečném hodu na rozloučenou, v němž vypálil výkon 90,54. Peters je první oštěpař od dob Jana Železného, který vyhrál mistrovství světa dvakrát za sebou.

„Jsem moc rád, že se mi podařilo obhájit titul, ale doufal jsem dnes v delší hody. Nebyl jsem jich v pravou chvíli schopen. Obhájit titul není snadná věc,“ hodnotil Peters. „V posledním pokusu jsem už věděl, že jsem šampion. V každém pokusu jsem ale pracoval na své technice a nakonec se to sešlo.“

Česko se díky Vadlejchovi na světových šampionátech vrátilo na medailovou vlnu poté, co na minulém MS v Dauhá skončilo poprvé od vzniku samostatného Česka bez účasti na stupních vítězů.

Svou medailovou sérii prodloužil i Níradž Čopra, olympijský šampion z Tokia, který se stal díky svému triumfu v miliardové Indii národním hrdinou. Vadlejcha v boji o stříbro přehodil o čtyři centimetry čtvrtým pokusem.

„Především musím pogratulovat Petersovi a Jakubovi. V prvních třech pokusech jsem se necítil dobře, nevyšla mi rozcvička. Příští rok máme mistrovství světa v Budapešti, tak zkusím být lepší,“ uvedl Čopra.

Nešťastným hrdinou závodu je Němec Weber, který stejně jako vloni v Tokiu skončil čtvrtý. Na bronzového Vadlejcha ztratil víc než metr.