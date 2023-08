Staněk obětoval MS i narození syna, je bez finále: Když hodinu čekáte...

„Celkově jsem obětoval té cestě třeba i narození syna. Teď se to schází čím dál tím víc a asi to chvíli kousat budu,“ svěřil se Staněk. Jeho syn Filip přišel na svět koncem července v době, kdy objížděl jeden závod za druhým, aby byl na Budapešť co nejlépe připravený. Po návratu domů ho potomek může přivést na jiné myšlenky. „To asi určitě bude lepší, teď se jiné myšlenky určitě hodí,“ uvedl dvaatřicetiletý český reprezentant.

Ještě v pátek nic nenasvědčovalo tomu, že by kvalifikaci měla odložit bouřka. „Koukal jsem včera, že má lehce sprchnout. Měl jsem asi dvacet procent déšť, tak to google úplně neodhadl,“ řekl Staněk.

Ráno to vypadalo mnohem hůř, než byla předpověď. „Přišli jsme na rozcvičovák, viděl jsem ta mračna všude okolo a že fouká odtamtud. Pak jenom každý na radaru hledal, jak velké to bude. Věděl jsem, že pršet bude, ale doufal jsem, že jenom lehce, jako když jsem se rozklusával, a tu soutěž by mohli pustit. To by nevadilo,“ přemítal Staněk.

Déšť byl ale nakonec tak silný, že se regulérně soutěžit nedalo. Pořadatelé kompletní program o hodinu posunuli. Koulaři se to dozvěděli na poslední chvíli.

„Kdybychom to věděli trochu dřív, tak se člověk rozcvičí jinak,“ postekl si Staněk. A situaci pak nezvládl. „Když se rozcvičíte a hodinu čekáte, práce s tělem je o to složitější. Škoda prvního pokusu. Kdybych protáhl nákop a dostal se pod kouli, mohlo být vyřešeno. Ale na to se nehraje a metry nestačily,“ vykládal.

Do druhého pokusu šel opatrněji. „Nákop byl pomalý, nerozjelo mě to, koule mi zůstala v dlani a jenom to tak vypadlo. Asi jsem do něj měl jít podobně jako do prvního. Ale nechcete přešlápnout… Nohám ta hodinová pauza nepomohla a nezvládl jsem to úplně,“ komentoval nakonec nejdelší pokus. Ten třetí byl ještě o půl metru kratší.

Kruh po dešti trochu klouzal, někteří závodníci na to doplatili. „O to pečlivější musíte být. Jsou to těžké podmínky, ale je to mistrovství světa a je to o tom, kdo se s tím srovná a kdo ne. Podmínky jsou pro všechny stejné,“ dodal Staněk.

