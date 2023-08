MS v atletice: Česká štafeta má fantastický světový BRONZ!

České čtvrtkařské kvarteto se od začátku drželo na čtvrté pozici a na posledním úseku Vondrová marně dotírala na britskou štafetu. Ale nizozemská překážkářka Femke Bolová na vedoucí pozici těsně před cílem upadla a ztratila kolík. Tím se českému kvartetu otevřela cesta k nečekanému bronzu. Navíc v čase, který znamenal vylepšení národního rekordu 3:12,34 z mistrovství Evropy družstev v Chorzówě.

Dvojnásobný olympijský vítěz Crouser letos vylepšil vlastní světový rekord, ale také se potýkal se zdravotními problémy a lékaři mu kvůli krevním sraženinám v lýtku rozmlouvali start v Budapešti. Američan se s tím však skvěle vyrovnal. Hned v první sérii se představil pokusem dlouhým 22,63 m, k čemuž se nikdo ze soupeřů nedokázal ani přiblížit. V poslední sérii už jako jistý vítěz ohrozil i rekordní výkon z květnového mítinku v Los Angeles.

Ital Leonardo Fabbri ve třetí sérii vylepšil osobní maximum o 35 centimetrů a výkonem 22,34 poskočil překvapivě na druhé místo. Američan Joe Kovacs, dvojnásobný mistr světa, měl díky maďarským kořenům v hledišti hodně příznivců, a udělal jim radost v páté sérii výkonem 22,12, což mu vyneslo bronz.

Běh na 10.000 metrů ovládla Gudaf Tsegayová před dalšími Etiopankami Letesenbet Gideyovou a Ejgayehu Tayeovou. Do cílové rovinky vbíhala jako první olympijská vítězka Sifan Hassanová z Nizozemska, ale v souboji s Tsegayovou upadla a skončila bez medaile.

Už v rozběhu skončily šance Kristiiny Mäki v závodu na 1500 metrů. Finalistka z olympijských her v Tokiu i z loňského ME byla v rozběhu devátá, do semifinále postoupilo šest běžkyň. Mäki se v posledním kole marně snažila dostihnout vedoucí skupinu, k postupu by musela téměř atakovat svůj český rekord 4:01,23. Doběhla v čase 4:06,90.

V kvalifikaci neuspěl ani kladivář Patrik Hájek, který si letos vylepšil osobní rekord na 76,42 metru a zařadil se na páté místo historických českých tabulek. Za červencovým výkonem z Nového Města nad Metují ale na budapešťském stadionu zaostal o téměř osm metrů (68,77) a ve skupině A obsadil patnácté místo.

Staněk si krátce před MS vylepšil sezonní maximum na 21,77 metru. V Budapešti byl postupový limit 21,40, ale nejdelší druhý pokus českého reprezentanta byl téměř o metr kratší. Pro Staňka to znamenalo 16. místo, na postup bylo třeba 20,74.

Český rekordman nezvládl komplikace kvůli odložení soutěže, jejíž začátek pořadatelé kvůli hustému dešti o hodinu posunuli.

Ve večerním finále nebude chybět ani dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser, který přitom v Budapešti závodí s dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Američan v kvalifikaci zdolal limit o osm centimetrů.

Čtvrtkařská smíšená štafeta byla v druhém rozběhu třetí a zajistila si přímý postup, celkově časem 3:12,52 obsadila šesté místo. Český rekord z vítězných Evropských her v Polsku letos v červnu je o 18 setin lepší, tehdy byl v týmu místo Šorma Vít Müller. Na rozdíl od Chorzówa nebyla nouze o kontakty.

Pro finále mohou týmy udělat jednu změnu v sestavě.

První upršené zlato

V deštivém závodu na 20 kilometrů v chůzi navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově Španěl Álvaro Martín. Zvítězil o sedm sekund před Švédem Perseusem Karlströmem, který byl loni v Eugene třetí. Pro bronz si v maďarské metropoli došel Brazilec Caio Bonfim, japonský obhájce titulu Tošikazu Jamaniši skončil až pětadvacátý. Kvůli hrozbě bouřek odložili pořadatelé start o dvě hodiny.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Crouser (USA) 23,51, 2. Fabbri (It.) 22,34, 3. Kovacs (USA) 22,12, 4. Walsh (N.Zél.) 22,05, 5. Otterdahl (USA) 21,86, 6.Gill (N.Zél.) 21,76

20 km chůze: 1. Martín (Šp.) 1:17:32, 2. Karlström (Švéd.) 1:17:39, 3. Bonfim (Braz.) 1:17:47, 4. Dunfee (Kan.) 1:18:03, 5. Linke (Něm.) 1:18:12, 6. Partanen (Fin.) 1:18:22.

Ženy:

10.000 m: 1. Tsegayová 31:27,18, 2. Gideyová 31:28,16, 3. Tayeová (všechny Et.) 31:28,31, 4. Kimaisová (Keňa) 31:32,19, 5. Monsonová (USA) 31:32,29, 6. Ngetichová (Keňa) 31:34,83

Sedmiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Hallová (USA) 3998 (100 m př.: 12,97 - výška: 183 - koule: 14,54 - 200 m: 23,56), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3905 (13,50 - 186 - 13,64 - 23,48), 3. Hawkinsová 3900 (13,04 - 183 - 14,40 - 24,38). 4. Brooksová (obě USA) 3888 (12,78 - 180 - 13,45 - 23,85), 5. Weissenbergová (Něm.) 3877 (13,58 - 186 - 13,97 - 23,88), 6. Vidtsová (Bel.) 3833 (13,33 - 180 - 14,40 - 24,23).

Smíšená štafeta 4x400 m: 1. USA (Robinson, Effiongová, Boling, Holmesová) 3:08,80 - světový rekord, 2. Británie (Davey, Nielsenová, Mitcham, Johnová) 3:11,06, 3. ČR (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová) 3:11,98 - český rekord, 4. Francie 3:12,99, 5. Belgie 3:13,83, 6. Irsko 3:14,13.

Kvalifikace:

Muži:

100 m - rozběhy: 1. Seville (Jam.) 9.86

1500 m - rozběhy: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:33,94

3000 m př. - rozběhy: 1. Girma (Et.) 8:15,89.

Trojskok: 1. Hibbert (Jam.) 17,70

Koule: 1. Romani (Braz.) 22,37, ...16. Staněk (ČR) 20,41 - nepostoupil do finále.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 66,25

Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,18, ...32. Hájek (ČR) 68,77 - nepostoupil do finále.

Ženy:

1500 m - rozběhy: 1. Chepchirchirová (Keňa) 4:00,87, ...38. Mäki (ČR) 4:06,90 - nepostoupila do semifinále.

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 687.

Smíšená štafeta 4x400 m - rozběhy: 1. USA 3:10,41, ...6. Česko (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová) 3:12,52 - postoupilo do finále.