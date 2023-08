MS v atletice ONLINE: Staněk neprošel do finále. Nesrovnal se s odsunutím

Český rekordman nezvládl komplikace kvůli odložení soutěže, jejíž začátek pořadatelé kvůli hustému dešti o hodinu posunuli. „Byli jsme kompletně rozcvičení. Věděl jsem, že jdu jako druhý na řadu. Mohli nám to říct daleko dřív. Bohužel neřekli. Spousta kluků to odnesla podobně jako já. Někomu to nevadí, někomu to vadí víc. Já jsem se s tím dneska nesrovnal,“ posteskl si.

Ve večerním finále nebude chybět ani dvojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser, který přitom v Budapešti závodí s dvěma krevními sraženinami v levém lýtku. Američan v kvalifikaci zdolal limit o osm centimetrů.

„Bylo vidět, že asi chtěl nalajnovat ten postupový klíč. To je, jak když se bavíme o Boltovi, to je úplně jinde. Evidentně i s tou krevní sraženinou dvacet jedna půl pro něj není problém, protože to má hozené z místa. Já bohužel dvacet jedna půl z místa nemám,“ komentoval to Staněk. Lepších než Crouser bylo šest soupeřů, Brazilec Darlan Romani se blýskl vrhem dlouhým 22,37 metru.

Čtvrtkařská smíšená štafeta byla v druhém rozběhu třetí a zajistila si přímý postup, celkově časem 3:12,52 obsadila šesté místo. Český rekord z vítězných Evropských her v Polsku letos v červnu je o 18 setin lepší, tehdy byl v týmu místo Šorma Vít Müller.

První upršené zlato

V deštivém závodu na 20 kilometrů v chůzi navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově Španěl Álvaro Martín. Zvítězil o sedm sekund před Švédem Perseusem Karlströmem, který byl loni v Eugene třetí. Pro bronz si v maďarské metropoli došel Brazilec Caio Bonfim, japonský obhájce titulu Tošikazu Jamaniši skončil až pětadvacátý. Kvůli hrozbě bouřek odložili pořadatelé start o dvě hodiny.