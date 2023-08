Natržené žebro, dva dny v posteli. Katastroficky to neberu, říká Ogrodníková

Víc než měsíc jste nezávodila, s čím jste měla problémy?

„Bylo to natržené žebro, je to nějaký dýchací sval. Já jsem tu bolest už zacítila na Tretře, ale nějak jsem tomu nevěnovala pozornost, nevadilo mi to. Potom jsem to zacítila na Diamantovce v Chořově. Tam jsem s tím házela celou dobu. Myslela jsem si, že se mi bloklo žebro. Po Lucernu se to ještě zhoršovalo, zablokovala se mi i záda. Tam už jsem si to naškubla nějak víc.“

Oštěpaři se asi moc nestává, aby ho před závodem nic nebolelo, co?

„Vždycky jsou tam nějaké věci. To je při profesionálním sportu normální. To žebro mě nebolí tak, že bych s ním nemohla házet, je to dobrý.“

Teď už jste zdravá?

„Jo, kromě virózo-kašlíku mně nic netrápí. Dva dny jsem ležela v posteli, abych si co nejvíc odpočinula. Musím říct, že jsem měla trochu svalovici. Doufám, že to bude v pohodě a nijak moc se to nerozjede. Už se s tím nedá nic dělat.“

Občas se říká, že nemoc znamená znak formy, může to tak být?

„No… Trenér mi včera volal a ptal se, jestli mám teplotu. Což jsem měla, zvýšenou. Říkal mi, že na jednom závodě nemohl vstát z postele, měl hrozné horečky. Já jsem mu říkala: Trenére, kolik jste hodil ten den? No, strašně dobře! Ale až dalším pokusem, první dva byly blbé, ale pak se z toho vyhrabal. Tak říkám: Jestli to bude takhle, tak dobrý…“

V kvalifikaci budete mít jen tři pokusy na limit 61,50 metru, který jste zatím v sezoně přehodila jen jednou, na Evropských hrách v Chořově. Věříte si na něj?

„Budu se snažit hodit, co nejdál. Kdyby to byl kvalifikační limit, byl by to ideál. Nemyslím, že je to nějaká šílená, daleká vzdálenost. Ale zase naopak si myslím, že na ranní házení to není úplně málo. V letošní sezoně je ta soutěž oštěpařek hodně otevřená, nikdo neví, jak to bude. Je tam spousta holek, co má hodně podobné výkony. Těším se, kdo do finále postoupí.“

Ovlivní vás nějak, že jste dlouho nezávodila?

„Házecí tréninky v sezoně moc nemám ráda. Radši jezdím na závody, jsem závodní typ. I když mi to třeba nejde, tak mě baví jezdit na závody. Ten výpadek ale neberu nějak katastroficky. Měli jsme dost času, abych se připravila. Dělali jsme jiné věci. První dva týdny jsem nemohla zvedat těžké váhy v posilovně a nemohla jsem ani házet. Takže jsme dělali všechno ostatní, víc jsem běhala. Teďka házení nevypadalo špatně.“

Jak vysoko myslíte?

„Pro mě bude letos finále bonus. Po kvalifikaci, uvidíme, jak dopadne, si řeknu, co bych si přála. Samozřejmě vím, že na nějaký daleký hod mám, ale není to letos stabilní. Budu se snažit, abych to tam někde našla a sešlo se to.“