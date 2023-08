„Žena“ nejrychlejšího. Lyles honí Bolta, překoná jeho rekord na dvoustovce?

Atletika nikdy nebyla blíž k nalezení skutečného nástupce Usaina Bolta. Jak se to zdá na první pohled jako nesplnitelný úkol, nový mistr světa v běhu na sto metrů Noah Lyles je na dobré cestě. Stejně jako velký Jamajčan je osobitý, zábavný a stejně jako on je zamilovaný především do dvoustovky. „Je to moje žena,“ řekl o ní dokonce. Jeho velká láska mu teď může pomoct udělat poslední krok do Boltovy sféry. Lyles potřebuje legendě sebrat světový rekord, ideálně v pátečním finále běhu na 200 metrů.