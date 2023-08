Jíchová koukala po hvězdách: Dalilah je nádherná. Vedro? Jako v Bangkoku...

Bylo to poprvé, co se Nikoleta Jíchová potkala v jednom závodě s Nizozemkou Femke Bolovou a Američankou Dalilah Muhammadovou. A tak si je pořádně prohlédla.

„Byl to zážitek, opravdu byl. Když jsem tady na to mistrovství světa jela, tak jsem strašně doufala, že mi to vyjde a poběžím s Dalilah Muhammadovou. Dneska ráno, kdy jsem viděla tu startovku, tak jsem z toho měla hroznou radost,“ usmívala se Jíchová. „Proč se mi líbí? Stačí se na ni kouknout, běží s takovou lehkostí, běží velmi rychle, na čtrnáct kroků, obě nohy umí naprosto perfektně. Kromě toho je hrozně krásná a přijde mi, že vždycky hrozně milá.“

V jednom běhu se potkala s vicemistryní světa Bolovou a bývalou mistryní světa i světovou rekordmankou Muhammadovou. Tuhle úroveň Jíchová zblízka ještě neznala. V Budapešti byla na svém prvním mistrovství světa a na premiéru v Diamantové lize, kde jsou hvězdy doma, ještě teprve čeká. Teď má za sebou důležitou metu. Na MS se dvakrát přiblížila svému nedávnému národnímu rekordu 54,88. V rozběhu za ním zůstala o 22 setin, v semifinále jen o třináct.

„Doufám, že budu pokračovat touto cestou postupných zlepšení. Přestože se ta světová úroveň pořád zlepšuje a zlepšuje. Výkonnost jde strmě nahoru, takže uvidíme, na co to vždycky bude stačit. Ale já doufám, že se jednou do té opravdu světové špičky probojuju. Věřím tomu,“ řekla Jíchová. „Jsem na sebe i přísná. Vždycky ze sebe chci víc a víc. Jsem zdravě namotivovaná do příště. Ale je to pro mě velký úspěch, i pro trenéra.“

Pod vedením kouče Jindřicha Šimánka se Jíchová posunuje po kouscích stále blíž těm nejlepším. V Budapešti se musela při svém prvním globálním závodě vyrovnat i s úmorným vedrem.

„Přijdu si, jako kdybych byla v Bangkoku. Když vyjdu z call roomu, kde je sedmnáct stupňů, tak venku je kromě opravdu velkého dusna i vlhko. Mám na sobě asi tak třicet osm štípanců od komára. Exotické počasí, ale myslím, že mi to vyhovovalo….“ usmála se.

Pouhé tři setiny jí po osobním rekordu z mistrovství republiky v Táboře schází k olympijskému limitu. Do konce sezony má šanci ještě formu prodat.

„Musíme to prokonzultovat s trenérem. Teď si opravdu potřebuji pár dní psychicky odpočinout. Zároveň, pokud se mi naskytne nějaký pěkný závod mimo Českou republiku, tak bych to asi vzala a ještě se pokusila,“ řekla Jíchová.