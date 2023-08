Fenomén Warholm potřetí ovládl MS, tyčkařky si rozdělily zlato. Juška uspěl

V běhu na 400 m překážek získal v Budapešti potřetí zlato na mistrovství světa Nor Karsten Warholm v čase 46,89 sekundy. V soutěži tyčkařek si rozdělily zlato Američanka Katie Moonová a Australanka Nina Kennedyová, obě zdolaly 490 centimetrů. Čtvrtku vyhrála s velkým náskokem Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky časem 48,76 a běh na 1500 metrů Brit Josh Kerr v čase 3:29,38, když ve finiši porazil olympijského vítěze Nora Jakoba Ingebrigtsena.

Jediná česká zástupkyně ve večerním finálovém bloku Amálie Švábíková obsadila v soutěži tyčkařek 11. místo výkonem 450 centimetrů. Laťka o 15 centimetrů výš, kterou zdolala v kvalifikaci, byla tentokrát nad její síly.

Světový rekordman a olympijský vítěz na dlouhých překážkách Warholm nepřipustil, aby se opakovalo loňské finále v Eugene, kde po třech zlatých na velkých světových akcích v řadě obsadil i vinou zdravotních problémů až sedmé místo. Už do cílové rovinky vbíhal s velkým náskokem a ten si udržel. Stříbro ukořistil Kyron McMaster z Britských Panenských ostrovů, jehož největším úspěchem bylo zatím čtvrté místo z olympijského Tokia. Američan Rai Benjamin dosud sbíral stříbrné medaile, teď se musel spokojit s bronzem, zlato má jen ze štafet.

Na patnáctistovce se opakovala situace z loňského šampionátu, na němž favorizovaného Ingebrigtsena nečekaně porazil Brit Jake Wightman, který pro zranění v Budapešti chybí. Tentokrát evropského rekordmana předstihl jiný britský mílař a Kerr k bronzu z Tokia přidal zlato.

Norská výprava byla dodneška bez medaile, ale teď má zlato, stříbro a bronz, to poslední zásluhou třetího Narve Gilje Nordase. Ingebrigtsen bude mít další šanci v běhu na 5000 metrů.

Tyčkařský maraton dospěl až na výšku 490 centimetrů. Na třetí pokus ji zdolala jak obhájkyně titulu Moonová, tak Kennedyová, pro niž to bylo zlepšení osobního rekordu. Obě měly identický zápis a dohodly se, že si zlato rozdělí. Bronz získala finská mistryně Evropy Wilma Murtová. Tina Šutejová prvním pokusem na 480 cm sice vylepšila slovinský rekord, ale stačilo to stejně jako loni v Eugene jen na čtvrté místo.

Česká tyčkařka si v pondělí zlepšila osobní rekord pod širým nebem a při svém třetím startu na světovém šampionátu poprvé postoupila do finále. To se jí ale příliš nepovedlo. První opravu měla už na 430 centimetrech a 465 třikrát shodila.

Paulinová měla zatím jen zlato ze smíšené štafety z Eugene. O jejím vítězství nebylo pochyb, ale navíc si o 22 setin zlepšila osobní rekord, přestože prakticky neměla soupeřku. Ty potenciální v boji o zlato odpadaly jedna za druhou. Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová pro zranění v Budapešti chyběla. Její krajanka Britton Wilsonová, letos třetí ve světových tabulkách, se zranila v rozběhu. Shaunae Millerová-Uibová z Baham, dvojnásobná olympijská vítězka a obhájkyně titulu, se po dubnovém porodu syna nestihla dostat do formy a skončila také už v rozběhu.

Juškův úspěch, oštěpařkám se nedařilo

Radek Juška postoupil v Budapešti do čtvrtečního finále soutěže dálkařů výkonem 810 centimetrů, který ho v kvalifikaci zařadil na deváté místo. Ondřej Macík je v semifinále závodu na 200 metrů, poté co ve svém rozběhu obsadil třetí místo v čase 20,40 sekundy. Nikdo z trojice českých oštěpařek si dveře do finále neotevřel, žádná nepřehodila 56 metrů a skončily až za první dvacítkou.

Juška, který byl už dvakrát ve finále mistrovství světa, ale loni ztroskotal v kvalifikaci, první pokus přešlápl. Druhý se pořadatelům kvůli technickým problémům nepovedlo změřit, a tak český rekordman dostal další šanci. Tu využil skokem dlouhým 810 cm, to bylo sice pět centimetrů pod limitem, ale na postup to bohatě stačilo.

Macík ve svém rozběhu viděl před sebou dvojnásobného mistra světa v této disciplíně Američana Noaha Lylese a jeho odstup nebyl tak velký, jak by se dalo čekat. Čas 20,40 byl jen o setinu horší než jeho osobní rekord z mistrovství republiky v Táboře.

Nejzkušenější z českých oštěpařek Nikola Ogrodníková na svém čtvrtém mistrovství světa zapsala jen 54,59 metru, což ji zařadilo na 28. místo. Pro další dvě oštěpařky by k postupu vedlo jen zlepšení osobních rekordů a k těm měly daleko. Nikol Tabačková výkonem 55,45 obsadila 24. místo a Irena Gillarová za 54,15 byla dvaatřicátá.

Ogrodníková ztroskotala v kvalifikaci podobně jako při premiéře na MS v roce 2017. Na dalších šampionátech obsadila jedenácté a osmé místo. Jejím největším úspěchem zůstává stříbro z mistrovství Evropy v roce 2018.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Finále

MUŽI

1500 m: 1. Kerr (Brit.) 3:29,28, 2. J. Ingebrigtsen 3:29,65, 3. Nordas (oba Nor.) 3:29,68, 4. Kipsang (Keňa) 3:29,89, 5. Nuguse (USA) 3:30,25, 6. García (Šp.) 3:30,26.

400 m př.: 1. Warholm (Nor) 46,89, 2. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,34, 3. Benjamin (USA) 47,56, 4. Clarke (Jam.) 48,07, 5. Dos Santos (Braz.) 48,10, 6. Bassitt (USA) 48,22.

ŽENY

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,76, 2. Kaczmareková (Pol.) 49,57, 3. Williamsová (Barb.) 49,60, 4. Adeleková (Ir.), 50,13, 5. Bolingová (Bel.) 50,33, 6. Klaverová (Niz.) 50,33.

Tyč: 1. Moonová (USA) a Kennedyová (Austr.) 490, 3. Murtová (Fin.), 4. Šutejová (Slovin.) obě 480, 5. Cauderyová (Brit.) a Moserová (Švýc.) obě 475, ...11. Švábíková (ČR) 450.

Kvalifikace

MUŽI

200 m - rozběhy: 1. Hughes (Brit.) 19,99, ...17. Macík (ČR) 20,40 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Pinnock (Jam.) 854, ...9. Juška (ČR) 810 - postoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Nilsen (USA), Obiena (Fil.) a Marschall (Austr.) všichni 575.

ŽENY

200 m - rozběhy: 1. Richardsonová (USA) 22,16.

800 m - rozběhy: 1. Akinsová (USA) 1:59,19.

5000 m - rozběhy: 1. Hassanová (Niz.) 14:32,29.

100 m př. - semifinále: 1. Harrisonová (USA) 12,33.

3000 m př. - rozběhy: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:16,41.

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,67.

Oštěp: 1. Múzeová-Sirmáová (Lot.) 63,50, ...24. Tabačková 55,45, 28. Ogrodníková 54,59, 32. Gillarová (všechny ČR) 54,15 - všechny nepostoupily do finále.

Kladivo: 1. Skydanová (Ázer.) 77,10.