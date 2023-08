Juška přehádal rozhodčí: Nevím, co to bylo. Viděli naštvaný výraz...

V obrovském vedru rozpáleného budapešťského poledne se dálkař Radek Juška balil do chladící vesty a obkládal se ledem. Klíčový moment kvalifikace ho ale rozehřál doběla. Rozhodčí mu kontroverzně neuznali druhý pokus. Juška si rychlým protestem vybojoval opravný skok, v němž si dalekým výkonem 810 centimetrů zajistil postup do čtvrtečního finále.

První pokus přešlap. Ve druhém už šlo o hodně. Radek Juška skočil docela daleko, ale pak nastal v dálkařském sektoru zmatek. Na tabuli se totiž stále neobjevoval výkon. A nakonec zase bliknul křížek označující přešlap. Závodník rozčileně diskutoval s trenérem Josefem Karasem na tribuně a pak se vydal za rozhodčími.

„Strašně dlouho jim trvalo, než ukázali, co to bylo – jestli výsledek, nebo přešlap. Když ukázali, že přešlap, trenéři se tam začali bouřit. Nejenom čeští, ale i švédský trenér a tak…“ vysvětloval Juška. „Zkusili jsme hned podat protest a bylo mi řečeno, že jim nefungovala kamera. Nevím vůbec, co to z jejich strany znamenalo. Třeba se to v budoucnu dozvím, ale za mě asi jenom dobře.“

Bylo to ještě dobré vyústění kritické situace. V dálce se často rozhoduje na odrazu. I když je závodník ve formě, titěrné přešlapy ho můžou zničit. Juškovi už se to v kariéře párkrát stalo, v roce 2019 na halovém mítinku v Ostravě dokonce zapsal přešlapů hned šest. Kdyby teď dostal druhý křížek, měl by v kvalifikaci už jediný pokus záchrany. Za svá práva se u rozhodčích dral naplno.

„Jelikož moc angličtinou neopanuji, bylo to pro mě docela těžké. Ale viděli i naštvaný výraz, hned to řešili,“ usmál se Juška. „Pochytil jsem, že mi dají nový pokus, že jim nefungovala kamera, takže naštěstí se to vykomunikovalo. Jinak nevím. Že bych šel třeba na prázdný stadion si skočit nový pokus, to by asi nebylo úplně oukej…“

Celá diskuze zabrala asi pět minut, dálkařská kvalifikace zatím stála. Nakonec dostal Juška nový pokus, postavil se na rozběh, a když se odrazil, zase to bylo těsné. Nakonec ale bliklo zelené světlo, pokus rozhodčí změřili a bylo z toho 810 centimetrů – Juškův druhý nejlepší výkon sezony, který mu zajistil postup do finále. Bylo to ale na chlup. Zatímco kdysi přešlap hodnotili rozhodčí svým okem na základě stop na plastelíně, teď o všem rozhoduje elektronické měření.

„Když jsem se díval na tu kameru, tak to bylo ťip ťop,“ ulevil si Juška. „Za mě, kdyby to byla klasika, plastelína, tak tam byly třeba dva centimetry. Po tom jejich měření tam mohl být centimetr, možná ani ne…. Na to, že jsem měl náhradní pokus, abych opravil, v uvozovkách, přešlap… Byla to sranda… Ale jsem rád, že to tak vyšlo.“

Juškovi sice ke kvalifikačnímu limitu scházelo pět centimetrů. Trenér Karas ale rozhodl, že dál už skákat nebude. Výkon stačil na deváté místo a postup do finále, ačkoli nakonec jen o 13 centimetrů. „Trenér to nějak spočítal… Říkal, že už to necháváme a asi jenom dobře. Sice pak trochu ty nervy tam byly, jak kluci skákali a skákali a skákali. Ale udělal jsem si různé statistiky, co stačilo na minulých šampionátech, tak zatím nejvíc stačilo osm metrů. Počítali jsme, že to bude stačit, ale ne že to bude asi tak těsné,“ vysvětloval Juška.

Šetřit silami se hodilo, protože závod probíhal v poledním žáru. Juška se mezi pokusy uchyloval do stínu a balil tělo do chladící vesty. „Měl jsem ji, ale jelikož na sluníčku je tak šedesát stupňů, ani to moc nechladí. Je to lepší než bez ní, ale musíte pracovat s tím, co máte. Jsem za ní strašně vděčný,“ vysvětloval Juška.

Do finále mistrovství světa se dostal potřetí v kariéře. Zatím byl jedenáctý v roce 2015 v Pekingu a desátý v roce 2017 v Londýně. Pro čtvrteční finále v Budapešti cílí na elitní osmičku. „Chtělo by to už prolomit ledy. Teď jsem je prolomil zase po šesti letech. Chtělo by to posunout dál. Je to splněný sen,“ řekl Juška. „Věřím, že když člověk zítra zopakuje minimálně 810, tak bych tam měl být. Ale zítra je nový den, nový závod. Ti, co dneska skočili, zítra skočit nemusí. A obráceně. Uvidíme, co z toho bude.“

Králem kvalifikace se stal Jamajčan Wayne Pinnock veletokem 854 centimetrů. „Docela jsme koukali. Nikomu nic špatného nepřeju, ale doufám, že se vypráskal dneska,“ smál se Juška.