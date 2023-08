Švábíková po finále: Průlomová sezona. Radil jí přítel, Šebrle fandil

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Pro juniorskou mistryni světa to bylo první velké finále mezi dospělými. Tyčkařka Amálie Švábíková skončila na šampionátu v Budapešti jedenáctá výkonem 450 centimetrů. „Byla to obrovsky průlomová sezona,“ řekla však na závěr ročníku, v němž v zimě získala svůj první bronz z halového ME.

Asi jste si představovala, že skočíte trochu výš, že?

„Představovala, určitě… Je to takové hořkosladké. Sice jsem postoupila do finále, jsem mezi dvanácti nejlepšími tyčkařkami na světě, ale určitě bylo na víc a mrzí mě to.“

Co vám chybělo?

„Rozběh. Opakuju to dokola, ale opravdu jsem se s ním potýkala. Jednou jsem byla daleko, podruhé moc blízko. Vůbec jsem to nedokázala chytit, to dneska hrálo tu největší roli.

Co s tím?

„Já už se v tom několikrát stabilizovala, v rozcvičení jsem se cítila dobře, rozběh mi nepřišel špatný. Ale pak se tam dala laťka, trošičku hrály roli nervy. Mám kontrolní značku na šest kroků a u ní začínám rozběh zkracovat, aby mi to vyšlo. A jednou jsem začala moc brzo, pak zase později, a to znamenalo, že jsem nedodělávala ty skoky. Ale jsou to cenné zkušenosti do příště, rozběh je třeba vyběhávat a věřím, že to bude dobré.“

Vypadalo to, že nejste v takové pohodě jako v kvalifikaci…

„Myslela jsem, že nebudu nervózní, ale samozřejmě jsem to na sobě trochu cítila. Snažila jsem se být hodně soustředěná, vtahovat do sebe tu atmosféru, ale nenechat se jí pohltit. Mrzí mě, že jsme nepředvedla lepší výkon, protože na to bylo.“

Pořád ale máte za sebou sezonu s bronzem a s finálovou účastí na mistrovství světa, byla to vaše průlomová sezona?

„Určitě, obrovsky průlomová. Konečně se mi podařilo probojovat se mezi seniory. V hale jsem urvala bronzovou medaili, tady jsem postoupila na mistrovství světa. Takže si myslím, že se výkonnost konečně ustálila, že jsem na výškách, na kterých potřebuju být. Teď už je třeba stavět kameny a posouvat to dál.“

Na tribuně vedle vašeho trenéra Štěpána Janáčka seděl s tabletem i váš přítel, desetibojař Ondřej Kopecký. Co měl na starosti?

„S trenérem konzultovali, kde byly chyby. Je to obrovská výhoda. Když tam vidíte toho svého partnera, který vás podporuje, je to pro vás vždycky lepší. Na druhou stranu mě mrzí, že je tady Ondra pouze jako divák, protože mu tenhle šampionát utekl o jedno místo. Byl první pod čarou, kterého nedobrali. Už teď víme, že dva kluci nebudou startovat, a stejně si do těch bloků neklekne. Mrzí nás to, ale samozřejmě je rád, že tady může být a může na mě koukat.“

Kdo všechno z vašich blízkých dorazil?

„Celá moje rodina, i ze Slovenska, přijel Ondra s dědou, s bráchou, se svým trenérem Romanem Šebrlem, Takže jsem měla podporu velkou, o to víc mě mrzí, že jsem jim nepřinesla lepší výsledek. Ale věřím, že se na mě nezlobí a že spolu ještě nějaké světové finále třeba zažijeme.“