Kontroverzní pravidla. Juška: Jsou proti sportovcům, podepíšu petici

Juška ve finále mistrovství světa díky výkonu 798 centimetrů bojoval o postup do užšího finále. Jeden z jeho soupeřů, který ho mohl přeskočit, byl Švýcar Simon Ehammer. Po jeho druhém pokusu ale nastaly zmatky a rozhodčí dlouho nemohli určit, jestli byl pokus platný. Nakonec ohlásili přešlap, údajně o sedm milimetrů.

Zatímco v minulosti rozhodčí kontrolovali přešlapy podle stopy v trampolíně, teď se spoléhají na elektronické měření. Za nezdařené považují i ty pokusy, kdy skokan technicky nepřešlápne čáru, ale vršek boty se už dostane nad ni.

„Aby nám dávali červené za to, že jsme těsně před přešlapem a jenom proto, že se člověk odlepuje, tak je přes tu značku… Je to škoda, ale už se sepisuje petice, aby to změnili. Doufám, že to pro příští šampionát vyjde,“ řekl Juška. „Podepsal jsem to. Komentoval to i Mike Powell (světový rekordman – pozn. red.). Doufám a věřím, že to vyjde, protože je to škoda. Kdyby tam byla postaru plastelína, člověk tam tu značku nezanechá. Moderní technologie znamená ostrou hranu. A aby tam milimetry dělaly takový rozdíl…“

Juška zažil problémy ve čtvrteční kvalifikaci, kdy mu rozhodčí zahlásili přešlap. Pak mu s vysvětlením, že nefungovala kamera na odraze, věnovali náhradní pokus.

„Já jsem ten přešlap taky neměl. Každý rozumný dálkař do toho půjde s námi a podepíše to taky,“ věří Juška.

Vliv dalšího kontroverzního pravidla v atletice se v dramatickém dálkařském finále projevil v souboji o zlato mezi Řekem Miltiadisem Tentoglouem a Jamajčanem Waynem Pinnockem.

Po třetí sérii vykrystalizovaly neobyčejně těsně průběžné výsledky. Nejlepší pokus 850 centimetrů měli oba borci stejný, a tak o pořadí rozhodoval jejich druhý nejlepší skok. Pinnock v tu chvíli díky výkonu 840 centimetrů vedl o jediný dílek před Tentoglouem. Řek nakonec díky poslednímu pokusu soupeře o dva centimetry přeskočil a vyhrál.

Zatímco dálkaři museli bojovat naostro až do konce, tyčkařky Katie Moonová a Nina Kennedyová se ve čtvrtek večer dohodly na společné zlaté medaili.

„Kdybychom tam byli úplně nastejno, samozřejmě bych byl rád. Kdo by nebyl rád mistr světa,“ usmál se Juška, vyústění ženské tyčky nekritizoval. „Tak to je, je to i pěkné gesto směrem k ostatním holkám. Obě na to měly, a aby se rozeskakovaly na další výšce… Asi proti tomu pravidlu nemůžu nic říct. Je to jedno z těch pěkných. I v Tokiu se dohodli Tamberi s Baršimem. Když se dohodnou obě strany, proč ne….“

Sám mohl oslavovat sedmé místo, což je nejlepší umístění českého dálkaře v historii světových šampionátů. Poprvé ze třech účastí ve finále MS se dostal mezi nejlepší osmičku.

„Sedmé místo, s tím nemůžu být nespokojený. Chtěl jsem minimálně užší finále, to se povedlo. Výkon měl být dál…“ hodnotil Juška.

Po první sérii hrál český dálkař ve zbytku závodu o jeden pokus, který by uletěl do dálky a posunul ho výsledkovou listinou. Bronzová příčka Jamajčana Tajaye Gayleho mu byla vzdálená 29 centimetrů.

„Ten první byl takový zajišťovák. Nebyl to ani technicky povedený skok a pak už jsme museli hrát o nejvyšší příčky. Stříleli jsme to plnýma a buď ten skok vyjde, nebo ne. Na medaili bylo 827, což kdybych jeden ten pokus eventuálně trefil, mohlo by to tam doletět. Ale to je kdyby,“ řekl Juška.