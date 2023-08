Rozpačitý návrat Hrubé: Ty holky jsou jinde... Budoucnost? Stojím na rozcestí

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Z nervózního očekávání se zrodil rozpačitý návrat výškařky Michaely Hrubé na globální jeviště. V kvalifikaci mistrovství světa přeskočila jen 185 centimetrů a do finále nepostoupila. „Musím se s tím smířit a aspoň víme, na čem zapracovat do příštích let,“ řekla. Zatím je ale stále nejasné, v které disciplíně na ni budoucnost čeká.

Ráno se v dopoledním sluníčku na Národním atletickém stadionu jako výškařka vrátila na mistrovství světa. Večer se pak chystala pustit si finále trojskoku s hvězdnou Yulimar Rojasovou. Který z těch dvou světů bude v příštích letech vesmírem Michaely Hrubé je ale zatím stále nejisté.

„Stojím na tom rozcestí. Kdybych teď zazávodila dobře ve výšce, tak budeme pokračovat ve výšce. Z taktického hlediska si myslím, že by bylo lepší se pořádně připravit na výšku a dát do toho vše, abych se dostala na olympiádu. Je tam mistrovství Evropy, do kterého já už sbírám body ve výšce. Uvidíme, jak se to vyvine,“ řekla Hrubá po nevydařené kvalifikaci mistrovství světa v Budapešti.

Po dlouhých šesti letech si opět zazávodila na světovém šampionátu. Večer před bojem ji ovládla nervozita, pak v klidu překonala tři první postupné výšky. Jenže pak přišla zeď. Na výšce 189 centimetrů laťku třikrát shodila. Byl to příliš brzký konec jejího velkého návratu.

„Mrzí mě to, ten výkon 185 není to, na co jsme se chystali, a co bych chtěla předvést. Měla jsem bojovat o sto devadesát dva, což by byl season best. Těch 189 tam určitě mělo být,“ litovala Hrubá. „Druhý i třetí pokus byly prý docela dobré. Musíme se podívat na videa. Na druhou stranu, já jsem tady nepatřila k favoritkám. Abych byla upřímná, byla jsem ráda, že jsem se sem dostala. Mohla jsem jenom překvapit. Když na to teď koukám, tak ty holky jsou úplně někde jinde…“

Ani horké budapešťské dopoledne tak nenaznačilo, jak to bude s kariérou Michaely Hrubé dál. Zase tak moc závodníků s podobnými předpoklady česká atletika nemá. Stojí za to najít správné řešení. Teď je tu pro ni rozhodující fáze kariéry. Ve výšce zatím udělala solidní krok zpátky do špičky, zdaleka ne však dostačující.

„Trochu jsem spoléhala na to, že jsem závodní typ. Vždycky, když jsem byla na mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak jsem předvedla dobrý výsledek. Tohle mě z osobního hlediska trochu mrzí, že to teď nevyšlo,“ hlesla.

V trojskoku, kterému se věnuje od loňského října, je teprve na začátku cesty. Zatím čeká na znamení, že by mohla být správná.

„Uvidím, jestli budu mít na podzim ještě závod v trojskoku v Záhřebu, který se teď vyjednává. A pokud jo, třeba budu mít nějaké body. Ale potřebovala bych v trojskoku skočit aspoň čtrnáct metrů, abych se někam dostala. Teď mám lepší výchozí pozici ve výšce,“ říká Hrubá.

Zatím zůstává plán obě disciplíny kombinovat. Závodnické srdce zatím někdejší juniorské mistryni světa zůstává ve výškařském sektoru. V něm se chce dostat na olympiádu. Limit je však hodně ostrý, 196 centimetrů. Šance spočívá ve startu na jarním mistrovství Evropy v Římě.

„Tam je limit 192. Zatím jsem se z průměrného skákání na sto osmdesáti posunula aspoň na 185. Vím, že to skočím vždycky. Ale ještě by to chtělo o pět centimetrů výš. Když ten standard bude na sto devadesáti, tak je ve výšce úplně jiná pozice,“ plánuje Hrubá.