Obklíčení z Kašmíru. Z miliardy a půl se talenti objeví, říká Vadlejch

Dva bývalí mistři světa zůstali uvězněni v oštěpařské kvalifikaci. Keňan Julius Yego ani dvojnásobný vítěz dvou posledních šampionátů Anderson Peters z Grenady dál neprošli. Jakub Vadlejch bude mít ale v nedělním finále i tak soupeřů dost. S Čoprou, Julianem Weberem či Oliverem Helanderem se do boje chystá i pár nových jmen.

Co říkáte na to, že jsou ve finále hned tři Indové?

„Bylo to trochu jasné poté, co Níradž začal před pár lety vystrkovat růžky. Ti kluci chtějí být jako on a z té miliardy a půl se zkrátka objeví ti talenti. To je základ pravděpodobnosti…“

Čopra od června nezávodil kvůli zranění třísla a předvedl vynikající hod. Čekal jste, že se objeví takhle fit?

„To je jasné, tam nebyla vůbec otázka, jestli bude zdravý. Připravoval se tady na ten závod. Vloni hodil stejně, letos hodil stejně v Dauhá, asi v padesáti centimetrech. Tuhle vzdálenost umí.“

Bude finále o vašem souboji s Čoprou?

„Spousta kluků může překvapit. Myslím, že velký černý kůň soutěže bude Nadím, protože poslední rok nezávodil. Přitom ty poslední závody vloni měl k devadesáti metrům. Bude to velmi zajímavé, myslím, že si fanoušek přijde na své.“

Vy jste s Čoprou od olympiády v Tokiu nevyhrál, je to pro vás motivace?

„Mám to vždy stejně. Ten den chci hodit co nejdál. Vůbec to nebude jednoduché. Čopra za poslední rok závodil pětkrát, je odpočatý mladý kluk, bude to těžký…“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Co vám ukázala kvalifikace, kde jste měl postup téměř jistý už po prvním pokusu v délce 81,34 a limit jste přehodil až v tom druhém?

„Vůbec nic, už jsem skoro zapomněl, že jsem postoupil. Tak to musím brát, že kvalifikace je o tom se probojovat do finále a to bude úplně nový závod.“

Nevypadal jste, že jste byl s pokusy spokojený.

„Nebyly ani jeden žádný zázrak, ale jsem rád, že tam jsem, Q jsem hodil. Hrozně pozdě mi přišla levá noha. A když tam ta opora není, ztrácí hod parametry. Mondo je skvělé, vše kolem na perfektní úrovni, pro hod oštěpem dokonalé. Bude se házet daleko.“

Váš trenér Jan Železný říkal, že jste byl opatrný, bylo to tak?

„Šel jsem to samozřejmě opatrněji a jako na jistotu. Vždycky se může něco stát. Historie ukázala, že v kvalifikaci i velcí favoriti na medaile lusknutím prstu vypadli. Tak to je. A já jsem rád, že kdybych počítal Peking, kdy mi tenkrát, dá se říct neprávem, vzali kvalifikační limit, bylo by to páté finále mistrovství světa za sebou.“

Vedro vám nevadilo?

„Já to zbožňuju. Když se rozpouštím zaživa, je to super…“ (směje se)

Co jste říkal spoustě českých vlajek na tribuně?

„Přišla spousta lidí a to byla kvalifikace, která moc lidí nezajímá, si myslím. Bylo to moc hezké. Celkově bylo docela dost lidí na dopolední kvalifikaci.“

Jaké budou vaše cíle pro finále?

„Hodit co nejdál. Přiblížit se nejdelším letošním hodům a s nimi nemůžu myslet nízko.“

Házel jste s vaším oblíbeným oštěpem, který patří Finovi Helanderovi?

„Neházel, schovám si ho na finále. Věděl jsem o něm.“

Jak strávíte den volna?

„Budu rád, že budu odpočívat. Veškerou energii a sílu si schovám na pozítří.“