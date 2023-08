Američané vládli ve štafetách, Lyles je králem MS. Duplantis slaví zlato

Švéd Armand Duplantis si zopakoval tyčkařské zlato. Jako jediný zdolal 610 cm a marně se pokoušel o světový rekord 623 cm. Běh na 800 metrů vyhrál Kanaďan Marco Arop a vybojoval pro svou zemi první zlato v této disciplíně. Faith Kipyegonová z Keni zvítězila v běhu na 5000 metrů a po triumfu na 1500 m si zajistila druhé zlato.

Američanka Chase Ealeyová obhájila titul v soutěži koulařek výkonem 20,43 metru. Soutěž desetibojařů skončila dvojitým úspěchem Kanaďanů. Vyhrál Pierce LePage, který se ziskem 8909 bodů zařadil na páté místo v historických tabulkách, olympijského vítěze Damiana Warnera porazil o 105 bodů.

Američané tradičně na světových šampionátech disponují obrovskou sprinterskou silou, ale za posledních 15 let získali zlato jen jednou - v roce 2019 a Lyles s Christianem Colemanem byli i tehdy při tom. Často je porážely sehranější štafety a ani teď vítězové nepředvedli ideální předávky, přesto si doběhli pro zlato.

Italové nahrazují individuální rychlost dokonalou souhrou a po olympijském zlatu v Tokiu si doběhli pro stříbro. Jamajka triumfovala naposledy v roce 2015, kdy končila éra Usaina Bolta. Od té doby usilovala o jakoukoli medaili marně, až letos dosáhla na bronz.

V ženských štafetách se už dvacet let střídají na nejvyšším stupni Spojené státy s Jamajkou. V Budapešti podruhé za sebou triumfovaly Američanky, ale dvě členky stříbrné jamajské štafety rozšířily záviděníhodnou sbírku. Shericka Jacksonová získala jedenáctou a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová dokonce šestnáctou medaili na mistrovství světa.

Duplantis opět vládl tyčce

Duplantis předvedl nadšeným divákům šest bezchybných skoků. O šest metrů se pokoušelo pět skokanů, ale vedle Švéda uspěl jen Filipínec Ernest John Obiena a od loňského bronzu udělal zase krůček směrem nahoru. Pak zkoušel ještě o deset centimetrů výš, ale zatím neúspěšně. O bronz se podělili za výšku 595 cm se stejným zápisem Američan Christopher Nilsen a Australan Kurt Marschall. Francouz Thibaut Collet si zlepšil osobní rekord o osm centimetrů na 590, ale stačilo to jen na páté místo.

Arop, rodák ze Súdánu, přidal k loňskému bronzu nejcennější kov. Nejvyšší muž startovního pole zaútočil 200 metrů před cílem a předstihl Emmanuela Wanyonyiho, který po většinu závodu vedl. Teprve devatenáctiletý Wanyonyi má ještě rezervy v taktice, ale dobře zastoupil svého slavnějšího krajana, obhájce zlata a olympijského vítěze Emmanuela Korira, který vypadl už v rozběhu.

Kipyegonová i na 5000 m v červnu překonala světový rekord, přestože tuto trať běžela poprvé od roku 2015. Diváci v Budapešti viděli další její velký souboj se Sifan Hassanovou z Nizozemska, která po bronzu na 1500 m vybojovala stříbro. Na úvodní desítce upadla, takže z velkých plánů splnila jen část. Třetí doběhla Beatrice Chebetová z Keni, mistryně světa v krosu a loni druhá v Eugene. Obhájkyně titulu a vítězka desítky Gudaf Tsegayová z Etiopie skončil až třináctá.

Američanka Chase Ealeyová obhájila zlato v soutěži koulařek výkonem 20,43 m. V soutěži vedla od prvního pokusu, v němž předvedla své letošní maximum 20,35 m, v páté sérii přidala ještě osm centimetrů. Dvacetimetrovou hranici přehodila ještě Sarah Mittonová z Kanady. Bronz ukořistila Číňanka Kung Li-ťiao a byla to už její jedenáctá medaile z velké akce, včetně dvou titulů mistryně světa a olympijského zlata. Získala ji jen díky lepšímu druhému pokusu.

LePage už letos Warnera porazil v prestižním desetiboji v Götzisu, v Budapešti se vyhoupl do čela v sobotní první disciplíně a už tuto pozici neopustil. V sedmi disciplínách z deseti byl lepší než loni při druhém místě v Eugene a nasbíral o 202 bodů víc.

Olympijský vítěz Warner se v závěrečné patnáctistovce vrátil na stříbrnou pozici. Bronz získal Lindon Victor z Grenady především díky vynikajícím výkonům v hodu diskem a v oštěpu. Disk poslal do vzdálenosti 54,97 m a překonal tak nejlepší výkon šampionátu, který od loňska držel Jiří Sýkora.

Lídr letošních tabulek Němec Leo Neugebauer, který po prvním dnu vedl o třicet bodů, v sobotu úplně pokazil úvodní překážky a nakonec se propadl až na páté místo. Dvojnásobný mistr světa a světový rekordman Francouz Kévin Mayer v pátek pro zranění odstoupil už po dvou disciplínách.

Maraton žen vyhrála Shankuleová

V osmičlenné vedoucí skupině ženského maratonu, která vykrystalizovala na třicátém kilometru, byly všechny čtyři běžkyně z Etiopie. O tři kilometry později odstoupila Tsegay Gemechuová, která do té doby většinu závodu táhla, a zbývající trio se soupeřkám začalo vzdalovat. Krok s nimi neudržela ani letos nejrychlejší vítězka tokijského maratonu Rosemary Wanjiruová z Keni. Rose Chelimová z Bahrajnu, mistryně světa z roku 2017, už v polovině trati vzdala.

Při posledním stoupání na mostě nastoupila Shankuleová, která v prosinci ve Valencii zaběhla třetí nejrychlejší maraton všech dob (2:14:58). V cíli byla o jedenáct sekund dřív než Gebreslaseová. Třetí doběhla Fatima Ezzahra Gardadiová z Maroka.

Na start se postavilo 77 vytrvalkyň. Stewartová se při premiéře na světovém šampionátu pohybovala ve třetí desítce a cílem proběhla o necelých deset minut za vítězkou. „Jsem spokojená s umístěním. Co se týče umístění, předvedla jsem to, na co mám. Určitě jsem se posunula proti tomu, že jsem sem jela v tabulkách jako nějaká pětašedesátá… Určitě jsem tam předběhla spoustu velkých jmen,“ řekla Stewartová českým novinářům.

Brzy bylo jasné, že se nepoběží rychle. „První polovina byla taková v pohodě, i když jsme probíhaly v takovém pomalejším tempu. Bylo to za hodinu 15, co jsem koukala, takže to nenasvědčovalo rychlým časům. S tím jsem se rozloučili poměrně brzo. Ale je to světový šampionát, tady se hraje o umístění a s tím jsem spokojená,“ doplnila česká vytrvalkyně.

Měla radost z umístění mezi Evropankami. „To je pro mě překvapení, ani to nevím, takže určitě velké plus,“ odvětila, když se to dozvěděla.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Finále:

Muži:

800 m: 1. Arop (Kan.), 1:44,24, 2. Wanyonyi (Keňa) 1:44,53, 3. Pattison (Brit.) 1:44,83, 4. Ben (Šp.) 1:44,91, 5. Moula 1:44,95, 6. Sedžatí (oba Alž.) 1:45,08

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 610, 2. Obiena (Fil.) 600, 3. Nilsen (USA) a Marschall (Austr.) 595, 5. Collet (Fr.) 590, 6. Chuang Po-kchaj (Čína) 575.

4x100 m: USA (Coleman, Kerley, Carnes, Lyles) 37,38, 2. Itálie (Rigalli, Jacobs, Patta, Tortu) 37,62, 3. Jamajka (Seville, Forde, Blake, Watson) 37,76, 4. Británie 37,80, 5. Japonsko 37,83, 6. Francie 38,06.

Desetiboj: 1. LePage 8909 b. (100 m: 10,45 - dálka: 759 - koule: 15,81 - výška: 208 - 400 m: 47,21 - 110 m př.: 13,77 - disk: 50,98 - tyč: 520 - oštěp: 60,90 - 1500 m: 4:39,88), 2. Warner (oba Kan.) 8804 (10,32 - 777 - 15,03 - 205 - 47,86 - 13,67 - 45,20 - 490 - 63,09 - 4:27,73), 3. Victor (Gren.) 8756 (10,60 - 755 - 15,94 - 202 - 48,05 - 14,47 - 54,97 - 480 - 68,05 - 4:39,67), 4. Tilga (Est.) 8681 (10,84 - 758 - 15,75 - 205 - 48,58 - 14,68 - 50,57 - 480 - 66,42 - 4:20,73), 5. Neugebauer (Něm.) 8645 (10,69 - 800 - 17,04 - 202 - 47,99 - 14,75 - 47,63 - 510 - 57,95 - 4:43,93), 6. Oiglane (Est.) 8524 (10,94 - 747 - 15,08 - 202 - 48,41 - 14,51 - 40,85 - 510 - 57,95 - 4:43,93).

Ženy:

5000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 14:53,88, 2. Hassanová (Niz.) 14:54,11, 3. Chebetová (Keňa) 14:54,33, 4. Kipkemboiová (obě Keňa) 14:56,62, 5. Tayeová 14:56,85, 6. Eisaová (obě Et.) 14:58,23.

4x100 m: 1. USA (Terryová, Clarková, Davisová, Jeffersonová) 41,03, 2. Jamajka (Fraserová-Pryceová, Thompsonová, Forbesová, Williamsová) 41,21, 3. Británie (Tagoeová, Philipová, Williamsová, Lansiquotová) 41,97, 4. Itálie 42,49, 5. Polsko 42,66, 6. Německo 42,98.

Koule: 1. Ealeyová (USA) 20,43, 2. Mittonová (Kan.) 20,08, 3. Kung Li-ťiao (Čína) 19,69 (19,67) , 4. Dongmová (Port.) 19,69 (19,63), 5. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,59, 6. Ewenová (USA) 19,51.

Maraton: 1. Shankuleová 2:24:23, 2. Gebreslaseová 2:24:34 (obě Et.), 3. Gardadiová (Mar.) 2:25,17, 4. Salpeterová (Izr.) 2:25:38, 5. Yehualawová (Et.) 2:26:13, 6. Wanjiruová (Keňa) 2:26:32, ...26. Stewartová (ČR) 2:34:02.

Kvalifikace:

Muži:

4x400 m - rozběhy: 1. USA (Bassitt, Boling, Bailey, Robinson) 2:58,47....12. ČR (Krsek, Maslák, Müller, Šorm) 3:00,99 - český rekord - nepostoupili do finále.

Ženy:

4x400 m - rozběhy: 1. Jamajka (Youngová, Pryceová, Salmonová, Williamsová) 3:22,74.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 19,64.