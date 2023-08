Šéftrenér Sluka o MS: Máme z čeho vybírat. Před Paříží je optimismus

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Dvě medaile, čtyři finálové účasti, z toho tři umístění v elitní osmičce. To byly highlighty české výpravy na atletickém mistrovství světa v Budapešti. „Je to úspěch. Jednoznačně,“ tvrdí reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Oproti minulému MS v Eugene získali Češi o medaili víc a o šest dílků přidali v ceněném pořadí bodovaných umístění. „Bylo to skvělé mistrovství světa, na něm je hrozně těžké uspět. Je vidět, jak je to globalizované. Dělat finálové umístění je obrovský úspěch a my máme čtyři, takže jsme spokojení,“ říká Sluka.

Je to pro vás výsledek nad plán?

„Hrozně nerad plánuju, kolik máme přivézt medailí nebo umístění. Vždycky říkám, že každé finálové umístění je úspěch. Je tam malý krůček být a nebýt v něm. Máme čtyři, takže můžeme být nadmíru spokojení. Máme tři do osmičky, čtyři do šestnácti a další čtyři umístění, co se dostali do čtyřiadvacítky, semifinálových bojů. Je to skvělé. A hlavně dvě třetiny mančaftu předvedlo na hranici svých možností, což je posun. Atleti se dokážou připravit na světovou soutěž.“

Překvapilo vás něco?

„Mixová štafeta, to jsme samozřejmě nečekali. Tím to začalo a pak už jsme jeli na vlně úspěchu. Kuba Vadlejch to zakončil bojovným výkonem, i když asi neměl ten den a myslel výš, ale bronz na mistrovství světa je velkým úspěchem i pro něj.“

Co vás zklamalo?

„Dvě třetiny týmu uspělo a je jasné, že všichni neuspějí. Ta třetina, která uspěla míň, to je daň týmu na světové soutěži. Ale nerad bych ty lidi jmenoval, snažili se udělat maximum, nepovedlo se to, tak snad z toho udělají závěry pro další akce a zase se posunou.“

Cítíte před olympiádou optimismus?

„Je to optimismus, ale není to nic, co by nás opravňovalo říct, že znovu tohle předvedeme, protože je to těžké. Olympiáda je zase o něčem dalším jiným a musí všechny tréninkové skupiny napnout maximálně síly. Budeme chtít podpořit skupiny, které na olympiádě můžou uspět.“

V mládežnických šampionátech medaile stále přibývají, ale přechod do dospělých se nedaří úplně hladce…

„Protože je to hrozně těžké. Výkonnost juniorské a seniorské kategorie, tam je obrovský rozdíl a trvá několik let, než dozrají a výkonností se tam dostanou. Amálka Švábíková získala medaili na halovém mistrovství Evropy, takže už do toho našlápla.“

Kdo z mladých by mohl rychle naskočit?

„Doufám, že někdo určitě. Úspěchy na mládežnických mistrovstvích jsme měli dost, máme z čeho vybírat. Musíme zaměřit na ty, kterým budeme věřit a budeme si říkat, že to jsou ti, kteří by i mezi dospělými se mohli prosadit. Ale ne každý to dokáže, tak to je. Máme jich ale relativně dost.“