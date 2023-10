Kdo je kdo v senzační bronzové štafetě? 4 zázraky: na plyn a nebrzdit!

Všichni se narodili do světa historické éry světové atletiky. K tomu si vybrali disciplínu s extrémně tvrdou konkurencí, požadující šílenou dřinu po mnoho let, odolnost vracet se zpět po bolavých zraněních. Medaile z mistrovství světa se zdála mimo osud Matěje Krska, Terezy Petržilkové, Patrika Šorma a Lady Vondrové, navzdory talentu a ochotě za to pořádně vzít.

Ze srpnového šampionátu v Budapešti si ale každý jednu bronzovou ze smíšené čtvrtkařské štafety senzačně přivezl. Měli trochu štěstí, pomohl jim pád nizozemské fenoménky Femke Bolové. Ten moment ale jen dokonal čtyři neobyčejné příběhy. „Dokázali jsme, že i sprinter z Čech dokáže na mistrovství světa získat medaili,“ říká Krsek.

Pro Patrika Šorma to byl poslední večer v Národním atletickém centru. I když stojí nový nádherný stadion Orbánovy architektury v podstatě na dunajském nábřeží, vítr od řeky neměl šanci proti vysilujícímu vlhkému vedru. Šorm se ale už na dráze potit nemusel. Usadil se na tribuně a sledoval posledních pár disciplín světového šampionátu.

„Tam to na mě dolehlo nejvíc,“ vzpomíná Šorm. „Měl jsem už po závodě, byl jsem se dívat na stadioně na Kubu Vadlejcha, běhaly se tam štafety. Byl plný stadion, všichni fandili. A došlo mi, že já jsem tam na tom stadionu taky tu medaili vybojoval.“

Oštěpař Jakub Vadlejch ten večer získal bronz v souboji s Indem a Pákistáncem, což poskytlo další důkaz o rozšiřujícím se záběru globální atletiky. Vadlejch je prvotřídní hvězda své disciplíny a získal placku už na čtvrté vrcholné akci v řadě. Na tenhle úspěch aktuální tváře české atletiky výprava spoléhala. Při závěrečném počítání medailí ale měla k dobru ještě jeden bronz.

Možná ho ti čtyři měli někde ve snech, které jsou krásné, ale nepříliš pravděpodobné. Realita může být ale někdy ještě lepší. Zvlášť pro parťáky, kteří do svého společenství dali přesně to, co bylo třeba. Dlouhodobou dřinu, vytrvalost, víru a taky boj do posledního metru. Bez ničeho z toho by si na medaili ze světového šampionátu nesáhli. Každý měl za sebou unikátní příběh, který ho dovedl k euforickému čestnému kolečku na stadionu v Budapešti.

1. ÚSEK - Matěj Krsek: Klavír v koutě

V červnu 2020 - právě při prvním mítinku po covidovém šílenství - Matěj Krsek na třístovce v Kladně porazil český blesk Pavla Masláka a bylo jasné, že před ním může být parádní atletická budoucnost. Zatím však nebylo jisté, že