Česko na HMS bez medaile. Štefela skončil pátý, Stráský v sedmiboji šestý

Dvaadvacetiletý Štefela startoval podruhé na vrcholné akci dospělých. Po sedmém místě na mistrovství Evropy v roce 2018 se i teď prosadil mezi nejlepší, i když osobní rekord 230 cm nezopakoval. Trochu litoval, že prořídlého startovního pole nevyužil k ještě lepšímu výsledku. „Spokojený jsem i nejsem, protože medaile letos díky tomu, že většina těch nejlepších vynechala, visela nízko. Celkově jsem se pral s povrchem, moc mi to nesedělo. Nedokázal jsem se s tím srovnat,“ řekl České televizi. Jeho pátá příčka je nejlepším umístěním českého výškaře na HMS od bronzu Štefelova trenéra Jaroslava Báby v Budapešti 2004.

Světový titul získal Novozélanďan Hamish Kerr. Zajistil si ho už na 231 centimetrech a pak ještě vyrovnal oceánský rekord 236. Stříbro si odnesl Američan Shelby McEwen, který překonal 228 a díky lepšímu zápisu odsunul na třetí příčku obhájce titulu Korejce U Sang-hjoa.

Životní sedmiboj absolvoval v glasgowské hale svěřenec Romana Šebrleho Stráský. Vítěz loňské univerziády poprvé překonal hranici 6000 bodů. V závěrečném kilometru si vylepšil osobní rekord na 2:39,56 a doběhl třetí. Díky tomu se dostal o čtyři body před Nizozemce Svena Jansonse. O další místo si polepšil po odstoupení průběžně pátého Markuse Rootha. Z překonání šestitisícovky měl radost. „Myslím, že to jenom dokazuje tu obrovskou práci, co děláme s trenérem Romanem, že to funguje. Je to jeden z mezikroků. Jestli chci pomýšlet na medaile, tak se budu muset ještě zlepšit,“ poznamenal čtyřiadvacetiletý atlet.

Soutěž dokončilo devět vícebojařů. Poslední z nich byl český šampion Kopecký, který od prvního dne bojoval s bolavou patou. Výrazně zaostal za svými možnostmi, ale připsal si umístění v nejlepší desítce. Halovým mistrem světa se stal Švýcar Simon Ehammer, jenž v závěrečném kilometru uhájil náskok před vítězem této disciplíny Sanderem Skotheimem. Získal 6418 bodů a norského rivala v součtu porazil o jedenáct bodů.

Bahamská sprinterka Charltonová ve finále šedesátky překážek zvítězila výkonem 7,65 sekundy, což byl o dvě setiny rychlejší čas než na únorovém mítinku v New Yorku. Osamostatnila se tak v čele historických tabulek. O primát se zhruba dva týdny dělila s Američankou Tiou Jonesovou, která na halovém mistrovství světa nestartovala.

Osmadvacetiletá Charltonová procházela nedělní soutěží v Glasgow bez zaváhání a po stříbru z Bělehradu 2022 se tentokrát stala halovou světovou šampionkou. Ve finále nechala o devět setin za sebou Francouzku Cyrénu Sambaovou-Mayelaovou. Bronz získala Polka Pia Skrzyszowská (7,79).

Roli favorita s velkými komplikacemi potvrdil tyčkařský fenomén Armand Duplantis. Na 585 cm až napotřetí odvracel hrozbu toho, že by skončil bez medaile. Nakonec ale Švéd získal sedmý titul na vrcholných akcích v řadě. Zajistil si ho na 595 centimetrech. Pak přidal ještě deset, ale na světový rekord 624 útočil marně. Stříbro získal Američan Sam Kendricks výkonem 590. Třetí byl Řek Emmanuil Karális (585).

Mužské finále štafety na 4x400 metrů bylo tentokrát bez české účasti. V americké štafetě nastoupil sprinter Noah Lyles, který by rád běžel dlouhou štafetu i na olympijských hrách v Paříži. I díky němu tým USA dlouho vedl, ale Belgičané se jich drželi a jejich finišman Alexander Doom po triumfu v individuálním závodě předvedl další skvělý závěr. Tentokrát tím zajistil zlato nejen sobě, ale také Jonathanu Sacoorovi, Dylanu Borléemu a Christianu Iguacelovi. Společně zaběhli čas 3:02,54.

Ženskou štafetu vyhrály nizozemské čtvrtkařky v čele se světovou rekordmankou Femke Bolovou a stříbrnou ženou individuálního závodu Lieke Klaverovou.

Halové mistrovství světa v atletice v Glasgow:

Finále:

Muži:

800 m: 1. Hoppel (USA) 1:44,92, 2. Kramer (Švéd.) 1:45,27, 3. Crestan (Belg.) 1:45,32.

1500 m: 1. Beamish (N. Zél.) 3:36,54, 2. Hocker 3:36,69, 3. Kessler (oba USA) 3:36,72.

Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 236, 2. McEwen (USA), 3. U Sang-hjo (Korea) oba 228, ...5. Štefela (ČR) 224.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605, 2. Kendricks (USA) 590, 3. Karalis (Řec.) 585.

Sedmiboj: 1. Ehammer (Švýc.) 6418 (60 m: 6,73 - dálka: 803 - koule: 14,39 - výška: 195 - 60 m př.: 7,62 - tyč: 520 - 1000 m: 2:46,03), 2. Skotheim (Nor.) 6407, 3. Erm (Est.) 6340, ...6. Stráský 6080 (6,95 - 725 - 14,67 - 198 - 7,95 - 2:39,56), 9. Kopecký (oba ČR) 5737 (7,10 - 724 - 13,79 - 186 - 8,14 - 2:46,90).

4x400 m: 1. Belgie (Sacoor, D. Borlée, Igacuel, Doom) 3:02,54, 2. USA 3:02,60, 3. Nizozemsko 3:04,25.

Ženy:

800 m: 1. Dugumaová (Et.) 2:01,90, 2. Reekieová (Brit.) 2:02,72, 3. Yarigová (Benin) 2:03,15.

1500 m: 1. Hailuová (Et.) 4:01,46, 2. Hiltzová 4:02,32, 3. Mackayová (obě USA) 4:02,69.

60 m př.: 1. Charltonová (Bah.) 7,65 - světový rekord, 2. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 7,74, 3. Skrzyszowská (Pol.) 7,79.

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová 707, 2. Nicholsová (obě USA) 685, 3. Diameová (Šp.) 678.

Trojskok: 1. Lafondová (Dominika) 15,01, 2. Pérezová (Kuba) 14,90, 3. Peleteirová-Compaoréová (Šp.) 14,75.

4x400 m: 1. Nizozemsko (Klaverová, Peetersová, De Witteová, Bolová) 3:25,07, 2. USA 3:25,34, 3. Británie 3:26,36.

Rozběhy s českou účastí:

Muži:

4x400 m: 1. USA 3:05,56, ...ČR (Müller, Desenský, Šorm, Krsek) - nedokončila.

Ženy:

60 m př.: 1. Skrzyszowská (Pol.) 7,80, ...30. Jiranová (ČR) 8,19 - nepostoupila do semifinále.

4x400 m: 1. Británie 3:26,40, ...7. ČR (Petržilková, Táborská, Manuel, Vondrová) - nepostoupila do finále.