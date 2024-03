Téměř milionová odměna? Šampion si postěžoval: Zdá se to šílené...

„V sobotu jsem vyhrál 40.000 dolarů. To se zdá šílené ve srovnání s jinými sporty. Musíme těmto šampionátům dát nějakou váhu,“ prohlásil šestadvacetiletý atlet.

Například v tenise jsou finanční odměny výrazně vyšší. Na blížícím se velkém turnaji v Indian Wells si 42.000 dolarů (982.000 korun) vydělají účastníci druhého kola mužské i ženské dvouhry. Pro singlové šampiony mají pořadatelé připravený šek na 1,1 milionu dolarů (25,7 milionu korun).

Individuální mistři světa loni v Budapešti dostali 70.000 dolarů (1,6 milionu korun). Na mistrovství Evropy se dosud prémie nevyplácely vůbec. Až letos v červnu v Římě dostane deset atletů po 50.000 eur (1,2 milionu korun). Evropská atletika odmění nejlepší výkony v určitých skupinách disciplín. Vytvořila jich pět pro muže a pět pro ženy.

Legendární Johnson chystá projekt atletického seriálu

Příležitost k výdělku pro atlety by mohl nabídnout nový atletický seriál, za nímž stojí čtyřnásobný olympijský vítěz a bývalý světový rekordman v běhu na 400 metrů Michael Johnson. Koncem února uvedl, že tento projekt by měl od roku 2025 lépe zejména na televizních obrazovkách propagovat atletiku i její hvězdy.

Kerr připustil, že by mohl mít o nové závody zájem. „Vždycky jsem si říkal, že by bylo super podepsat atlety do nějaké ligy. Myslím, že by to byla situace, kdy by všichni museli začít přemýšlet, že finančně by pro ně dávalo mnohem větší smysl zabývat se tou ligou než mistrovstvím světa,“ uvedl Kerr.

Johnson zatím neodhalil detaily projektu, který tvoří s globální marketingovou firmou Winners Alliance. „Má na (atletické) scéně velké slovo a chce vyvolat rozruch, což mi zní dobře. Nám atletům to poskytne možnosti a možnosti jsou to, co hledáme, když chceme své výkony ukázat a živit se jimi. Pokud to bude čistá atletika, tak jsme s tím v pohodě,“ doplnil Kerr.

Nový atletický seriál by mohl být konkurentem Diamantové ligy, současného seriálu největších jednorázových mítinků. Tam letos získají vítězové jednotlivých disciplín po 10.000 dolarech (234.000 korun) za kvalifikační mítinky a po 30.000 dolarech (700.000 korun) za finále.

Kerr se domnívá, že by sledovanosti královny sportu prospělo, kdyby hvězdy jako Noah Lyles, Grant Holloway nebo Femke Bolová závodily častěji a častěji se ve svých disciplínách utkávaly s největšími konkurenty. Prezident Světové atletiky Sebastian Coe hledá nové finanční zdroje pro atletiku. Mimo jiné se hovoří o investičním fondu ze Saúdské Arábie.

„Myslím si, že Světová atletika dělá maximum, aby zaujala investory a přilákala více očí. Máme další olympijské hry, abychom se pokusili zvednout sledovanost a získat sponzory. Myslím si, že to je rozhodně potřeba,“ řekl Kerr.