Další problémy na MS: ovlivnily výškaře i tyčkařky. Švábíková je po prodlevě ve finále
Organizační potíže na atletickém mistrovství světa pokračují dál. Poté, co výrazně ovlivnily kvalifikační soutěž výškařů, na tom podobně byly i tyčkařky, které v boji o finále musely dlouho čekat na opravu stojanů. Amálie Švábíková situaci ustála a výkonem 460 centimetrů se probojovala do středečního elitního závodu.
Poosmé v řadě se Švábíková dostala do finále vrcholné akce. V Tokiu musela po svém úspěšném pokusu na 460 centimetrů dlouho čekat, jak se vyvine kvalifikační soutěž, pauzu pak prodloužila úprava stojanů. Zažila tak podobnou situaci jako v zimě na halovém MS v Nanjingu.
„Bylo to podobné jako v Číně v hale, kdy opět došlo k technickým problémům. Musely jsme čekat,“ líčila Švábíková pro svazový web. „Kvalifikace byla v pohodě, cítila jsem se dobře. Nakonec stačilo čtyři sta šedesát, což jsem překvapená. Jsem ráda, že jsem mohla pošetřit síly na finále.“
Pořadatelé stanovili kvalifikační limit 470 centimetrů, ale rozhodčí netrvali na tom, aby se bojovalo do konce o stanovených dvanáct finálových míst a nechali projít hned čtrnáctku tyčkařek.
„Organizátoři nám říkali, že pokud z vedlejší skupiny nikdo neskočí, budou uvažovat, že nás pustí. Prodleva byla dlouhá, dvacetiminutová. Je čtrnáctičlenné finále, což nikomu z nás nevadí,“ vysvětlila Švábíková.
Do finále neprošel ani jeden z českých kladivářů. Ukrajinský rodák Volodomyr Myslyvčuk, který za Česko závodí od loňska, hodil solidních 75,69 metru. Z třináctého, prvního nepostupového místa, mu scházelo 22 centimetrů.
Dva neobyčejné finiše
„Je to určitě smutné. Měl jsem na to, myslel jsem na mistrovství světa celý rok. Je smutné, že jsem to nezvládnul. Víc nemůžu nic říct,“ litoval Myslyvčuk.
Dál se nedostal ani Patrik Hájek, který skončil výkonem 72,63 osmadvacátý.
V posledních hodinách přinesl atletický šampionát dva neobyčejné finiše vytrvalostních závodů. Francouz Jimmy Gressier se v neděli večer v cílové rovince běhu na 10 000 metrů propletl mezi soupeře, těsně před čárou předběhl i Etiopana Yomifa Kejelchu a senzačně zvítězil v čase 28:55,77 minuty. Stal se prvním v Evropě narozeným závodníkem, který v disciplíně přetrhl dominanci z Afriky pocházejících běžců.
Před desetiletím na téhle trati třikrát vyhrál Brit Mo Farah, který se narodil v Somálsku. Jediným originálním Evropanem s titulem z běhu na 10 000 metrů byl dosud Ital Alberto Cova, který vyhrál premiérový šampionát v roce 1983 v Helsinkách.
„Splnil se mi dětský sen,“ radoval se Gressier. „Někteří zpochybňovali můj finiš, ale já jsem si vždycky věřil. V cílové rovince jsem se posunul na třetí místo, pak na druhé a pak ke zlatu. Jakob (Ingebrigtsen) mi poradil, že jsem trénoval moc tvrdě. Udělal jsem v tréninku pár změn.“
Sprint v maratonu
Pondělní ranní maraton se po víc než dvouhodinovém boji rozhodnul až na atletické dráze Národního stadionu. Do cíle sprintovali bok po boku Tanzanec Felix Simbu a v Eritreji narozený Němec Amanol Petros. Na pásce byl v čase 2:09:48 hodiny první Simbu, soupeře porazil o pouhé tři tisíciny sekundy. Rozhodující souboj připomněl sobotní drama z ženského maratonu, kde v závěrečných metrech Peres Jepchirchirová porazila Tigst Assefaovou.
„Něco takového jsem v maratonu ještě neviděl. Oba maratony se rozhodovaly ve sprinterském finiši. Je to jako stovka,“ řekl Petros. „Chtěl jsem vyhrát. Jedna moje část je velmi smutná. Ale musím to akceptovat. Sport je jako život. Dnes vyhrajete, zítra prohrajete.“
Simbu se stal prvním tanzanským mistrem světa.
„Dnes jsem napsal historii. Na mistrovství světa 2017 v Londýně jsem získal bronz. Pak jsem závodil mnohokrát, ale další medaili jsem už nezískal. Když jsem přijel sem, řekl jsem si, že to nesmím vzdát,“ řekl Simbu.
Hitem večerního programu v Tokiu, který vysílá ČT sport od 12:15, bude finále tyčky, v němž se čeká útok Mondo Duplantise na hranici 630 centimetrů. Z českých atletů budou na startu Radek Juška v kvalifikaci dálky (12:40) a Vít Müller v rozběhu na 400 metrů překážek (12:59).
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
Maraton: 1. Simbu (Tan.), 2. Petros (Něm.) 2:09:48, 3. Aouani (It.) 2:09:53, 4. Alame (Izr.) 2:10:03, 5. Chelangat (Ug.) 2:10:11, 6. Chiappinelli (It.) 2:10:15.
Kvalifikace:
Muži:
Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,85, ...13. Myslyvčuk 75,69, 28. Hájek (oba ČR) 72,63 - oba nepostoupili do finále.
Ženy:
400 m př.: 1. Jonesová (USA) 53,18.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:07,68.
Tyč: 1. De Menisová (Braz.), Ayrisová (N. Zél.), Morrisová (USA), Moserová (Švýc.), Šutejová (Slovin.) a A. Mollová (USA), ...11. mj. Švábíková (ČR) všechny 460 - postoupila do finále.