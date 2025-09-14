Výškař Štefela postoupil do finále, ale spílal rozhodčím: Peklo a vražda!
Masakr mezi velkými jmény způsobila výškařská kvalifikace na mistrovství světa v Tokiu. Mezi padlé v neuspořádané soutěži patří i slavný Ital Gianmarco Tamberi, český bohatýr Jan Štefela nicméně postoupil do finále. Stačilo mu přeskočit 225 centimetrů na druhý pokus. Do boje o medaile půjde v úterý.
Byl to dlouhý závod s mnoha přestávkami. Kromě Tamberiho zůstali v kvalifikaci i Jonathan Kapitolnik, Stefano Sotile či Shelby McEwen. Jan Štefela udržel nervy i síly až do úspěšného konce.
„Já už se k rozhodčím nechci vyjadřovat. Dneska to bylo peklo. Organizace na tomhle mistrovství světa je nanic, nechci být sprostý,“ zlobil se Štefela pro svazové stránky. „Je to vina organizátorů. Pustili čtvrtky a kluci tam čekali deset, patnáct minut na pokusy. Navíc nás bylo osmnáct v každé skupině. To byla vražda. Plno kluků vypadlo jenom proto, že mělo dlouhé pauzy. Furt probírat nohy a nějak se udržovat, to vás sundá. Nezáviděl jsem jim to, jsem rád, že na mě to nemělo ten dopad.“
Štefela napoprvé překonal základní výšku 216 centimetrů i hranici 221 centimetrů. Na výšce 225 poprvé neuspěl, ale napodruhé ano. A měl klid. „Dneska si to sedlo. Škoda těch dvaceti pěti, že to nebylo taky na první. Menší zádrhel. Pak jsem to skočil na druhý, takže pohodinda,“ usmíval se Štefela. „Dobře se mi skákalo, jsem rád, že jsem do toho dostal uvolněnost, byly to skoky zadarmo.“
Ve finále jako doma
Prodloužil tak svou úspěšnou sérii. Od svého vstupu na dospělou mezinárodní scénu na mistrovství Evropy 2022 zatím vždycky na vrcholném závodě postoupil do finále. „To je moje psychická silná stránka. Nechci tady machrovat, ale když je mistrovství věta, mistrovství Evropy, větší reprezentační akce, tam nechcete vypadnout v kvalifikaci. Chcete se dostat do finále a tam bojovat o to, o co tady jde,“ vysvětlil Štefela.
Na světovém šampionátu v Tokiu je o malinko v jiné pozici než dřív. V zimě utužil své renomé stříbrnou medailí z halového ME v Apeldoornu. V létě si vylepšil osobní rekord na 233 centimetrů. Z finálové třináctky letos skočili víc jen Ukrajinec Oleh Doroščuk a Korejec Sanghyeok Woo. K favoritům patří i olympijský vítěz z Paříže Hamish Kerr, Američan JuVaughn Harrison. Černými koni jsou dva Japonci – Juto Seko a Ryoichi Akamatsu.
Pro Štefelu se každopádně otevírá šance bojovat hodně vysoko. O svých ambicích ale nemluví. „Ne, na to zapomeňte,“ odvětil s úsměvem.
V Tokiu se stal už druhým českým finalistou. Koulař Tomáš Staněk se po natrženém prsním svalu na mistrovství světa vrátil postupem do elitního závodu, tam ale skončil výkonem 19,91 metru poslední dvanáctý.