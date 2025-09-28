Momenty MS v atletice: Český bronz, další mejdan Švéda či krutý koulař z USA
Překonávání nad hlavami vysazených laťek třáslo atletickým šampionátem v Tokiu. V tyčkařském sektoru přitáhl globální pozornost jediný světový rekord a tu českou Amálie Švábíková, když se tam natahovala po parádní medaili, jen o stupínek to nevyšlo. Zato Jan Štefela se přenesl k životnímu úspěchu ve výšce a po jeho bronzovém průlomu tak nadále platí, že stupně vítězů se české výpravě historicky vyhnuly jenom při MS v Dauhá 2019. Co z prestižní akce taky zůstane v paměti?
Další Švédův mejdan
Stadion bouřil, největší konkurenti s ním hopsali a sdíleli euforii, kamery a fotoaparáty lovily i obrázky s hrdými rodiči a milující přítelkyní. Co 25letý tyčkař Armand Duplantis po příletu do Tokia chtěl, to si odvezl. Zlatou medaili a další světový rekord, už čtrnáctý. 630 cm napotřetí splněno. „Jakmile jsem se odrazil, věděl jsem, že ten skok bude platný. Poznám, jestli jsem přenesl dostatek energie, nebo to nebude fungovat. Rozběh řekne všechno, je to o rychlosti.“
Český bronz
Jediná medaile, historická z výškařského sektoru, zdobila v Tokiu českou výpravu. Postaral se o ní 24letý svéráz Jan Štefela, letošní halový vicemistr Evropy. K bronzu se prodral vůlí a odolností. První dva úkoly zvládl napoprvé, ale na 228 centimetrech se zachraňoval až kritickým třetím pokusem a laťku na metě 231 zvládl napodruhé. Stačilo to! Přestože zaostal o 2 cm za osobním rekordem.
„Nepopsatelné pocity. Zároveň naštvání, že jsem neskočil 234, a zároveň hrozná radost, že jsem získal bronzovou medaili. Tak se to ve mně pralo a dělalo mi to strašné peklo,“ vstřebával úspěch. Favorizovaní velikáni Tamberi nebo McEwen shořeli v kvalifikaci, českého dlouhána trumfli jen olympijský šampion Hamish Kerr (236) a Korejec Woo Sang-hyeok (234).
Úchvatná Sydney
400 metrů umí na všechny způsoby. Na překážkách drží světový rekord, bez překážek se mu v Tokiu přiblížila na 18 setin! Sydney McLaughlinová-Levroneová časem 47,78 sekundy na promočené dráze zatřásla výkonem Marity Kochové z roku 1985. „Musíme si promluvit o programu OH 2028 v Los Angeles, možná bych mohla běžet 400 metrů i 400 metrů překážek. Potřebovala bych mezi těmi závody nějaké dny volna,“ hlásí 25letá Američanka, která má zlato i z dlouhé štafety.
Třikrát jako vítr
Melissa Jeffersonová-Woodenová se vyhoupla na trůn nejrychlejší atletky současnosti. 24letá hvězda uletěla všem s velkou převahou na stovce, dvoustovce a navrch i v závěrečném úseku štafety. Na kratší trati vylepšila rekord MS na 10,61 sekundy a na pouhých 12 setin se přiblížila zaprášenému maximu krajanky Florence Griffithové-Joynerové. Dvoustovku pak ozdobila nejlepším časem sezony 21,68. Naposledy pozlatila obě distance naráz v Moskvě 2013 jamajská legenda Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Zatáčkový mág
Noah Lyles si počtvrté za sebou podmanil dění na dvoustovce, čímž vyrovnal světového rekordmana Usaina Bolta (2009-15). 28letý Američan vytáhl ve finále čas 19,52 sekundy a přidal zlato k bronzu ze stovky. Byl i členem vítězné štafety. „Už se nemůžu dočkat roku 2027, abych se stal jediným mužem, který vyhraje pět titulů na 200 metrů,“ vyhlásil nový cíl.
Maratonci natěsno
Běželi něco málo přes 42 kilometrů, a v cíli měli shodný čas - 2:09:48 hodiny - vítěz i stříbrný rival. V nevídaném dramatu uspěl tvrdým finišem Alphonce Felix Simbu z Tanzanie, který na šachovnici přesprintoval už téměř jistého šampiona Amanala Petrose z Německa a získal pro svou zemi první zlatou medaili v historii. „V maratonu jsem něco takového v životě neviděl. Bylo to jako stovka,“ řekl poražený. Simbu zvítězil o tři setiny sekundy.
Nový Bolt
Mužské stovce znovu kraluje Jamajka. Po čtyřech akcích s americkou hymnou pro vítěze dosprintoval první do cíle v čase 9,77 Oblique Seville, 24letý krajan Usaina Bolta, stříbro bral další muž ve žlutém dresu, urostlejší Kishane Thompson (9,82). Obhájce titulu a olympijský šampion Noah Lyles doběhl třetí v letošním maximu 9,89. „Je to prostě úchvatný pocit závodit před Usainem tady v Tokiu. Jeho trenér je mým trenérem a vím, že jsou na mě oba velmi hrdí,“ jásal Seville.
Bol! Bol!
Neplést si s přepisem hry nastydlého Járy Cimrmana a radostným tleskáním v dosahu otravných molů, takhle se mohl naplno rozvášnit nizozemský televizní komentátor. Femke Bolová totiž využila absence McLaughlinové-Levroneové a na čtvrtce překážek s přehledem obhájila zlato, jako to před ní dokázala Zuzana Hejnová (2013 a 2015). Za 25letou šampionkou finišovaly Američanka Jasmine Jonesová a bronzová slovenská senzace Emma Zapletalová.
Krutý Crouser
Potřetí za sebou vládl koulařům trojnásobný olympijský šampion a světový rekordman Ryan Crouser. Při prvním startu v sezoně, kterou promarodil kvůli zranění ruky, zvítězil výkonem 22,34 metru. 32letý americký gigant rozhodl pátým pokusem, jako jediný překonal 22metrovou hranici. Závěrečným vrhem se mu nejvíc přiblížilo stříbrné překvapení z Mexika, Uziel Muňoz v národním rekordu 21,97 m.
Borci z Botswany
Země s pouhými 2,3 miliony lidí, sousedící s JAR, vyslala do Tokia ostrou partu pro běhy na 400 metrů. Na hladké čtvrtce bral Busang Collen Kebinatshipi zlato a Bayapo Ndori přidal bronz. Společně pak vytáhli štafetu, kterou rozbíhali Lee Bhekempilo Eppie a Letsile Tebogo, olympijský vítěz z pařížské dvoustovky, k ohromnému triumfu v cílové šachovnici. V prudkém slejváku před startem předstírali drkotání zubů, po zdolání Američanů spustili euforický tanec.