Vadlejch zazářil parádním výkonem: Devadesátka? Vím, co chybí

Ta zpropadená devadesátka ne a ne padnout. Ale Jakub Vadlejch i letos prokazuje svou pověstnou stabilitu a navíc ještě v delších hodech. Sám moc dobře ví, co je potřeba udělat, aby se za vysněnou hranici, kterou němečtí oštěpaři přehazují už bez větších obtíží, dostal. „Je potřeba ještě doladit techniku, chce to větší uvolněnost v konci. Bohužel se mi to zatím nedaří, pořád to hledám,“ přiznal sedmadvacetiletý atlet.



Na Odložilově memoriálu jste hodil 89,02 metru. Jak se vám tento výsledek líbí?

„Je to druhý životňák, navíc teď se to povedlo na domácím stadionu. Cítil jsem se parádně, publikum bylo dokonalé, co víc si přát.“



Byl to jeden z těch pokusů, který ulítnul?

„Ulítl o tři metry, to není zase tolik. Ale trenérovi i mně se to nijak extra technicky nelíbilo, byla tam obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla.“



Jak se vám závodí v domácím prostředí?

„Závodí se mi tady perfektně, vloni jsem hodil 87, teď 89, to je paráda. Někoho to může svazovat, ale já sem jdu jak na trénink a když se takhle zadaří, je to něco výjimečného.“



Stejně jako v minulé sezoně předvádíte stabilní výkony, letos ale ještě delší. Vnímáte to také?

„Už v přípravě to vypadalo, že bych mohl házet dál, a teď se to projevuje. Hodil jsem o dva metry dál než vloni na stejném závodě, kdyby to na vrcholu sezony na mistrovství Evropy v Berlíně bylo taky o dva metry dál, nezlobil bych se.“



Řešíte s trenérem, co chybí k 90 metrům?

„Oba to víme. Je to technika, větší uvolněnost v konci. Bohužel se mi to zatím nedaří, pořád to hledám. Na druhou stranu jsem pořád ve věku, kdy to hledat můžu a budu pokračovat.“



Jaké máte v plánu další závody?

„Teď Zlatou tretru v Ostravě, pak závod ve Finsku.“



Na Julisce vás naháněl Moldavec Mardare. Vyhecovalo vás to k lepšímu výkonu?

„Je to kluk, který háže stabilně daleko. Je skvělé, když mě někdo žene.“



Není vám líto, že jste součástí tak silné generace?

„Neštve mě to, hrozně mě to žene. Různé techniky dokáží hodit strašně daleko. Andreas (Hofmann) háže úplně jinou technikou než celý svět a letí to takhle daleko. Dá se hodit různě 90. Předtím to vypadalo skoro nemožně, teď to vypadá hodně možně.“



Je pro vás dobré, že v Praze nebyli Němci a mohl jste vyhrát?

„Je mi to jedno, kdyby se hodilo 90, řeknu 89 je dobrý, ale pojď, taháme. Na druhou stranu, ne že bych zabalil závod s 89. Snažím se vytáhnout ze sebe to nejlepší. Druhý životní výkon je úspěch a na začátku června to nemůžu hodnotit negativně.“