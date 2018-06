Hvězdný trojskokan Taylor se pokusí ulétnout i drakovi Maslákovi

Americký trojskokan Christian Taylor nastartoval před jedenácti lety v Ostravě svou parádní kariéru. Na stejném místě by se rád blýsknul znovu. V běhu na 400 metrů se chce poprvé v kariéře dostat pod 45 sekund.

„Christian má k Ostravě super vztah,“ vysvětluje sportovní manažer mítinku Alfonz Juck, jak nápad s netradičním startem vznikal. „V roce 2007 tady na mistrovství světa do 17 let vyhrál první velkou medaili v trojskoku, byl tady i se svými rodiči. Od té doby se do Ostravy rád vrací. A protože je rok bez mistrovství světa i olympiády, tak si vymyslel, že bude střídat trojskok a čtvrtku. My jsme toho využili. Trojskok letos na Zlatu tretru plánovaný nebyl, ale řekli jsme si, že chceme Taylora. A zkusíme jej pozvat právě na čtvrtku.“

Taylor si čtyřstovkou občas rád zpestří mítinky. V aktuální sezoně jich má dokonce nastřádáno víc, než trojskokanských soutěží. A dokonce si v ní už vylepšil i osobní maximum. Na začátku června v Hengelu běžel 400 metrů v čase 45,07, čím si vylepšil čtyři roky staré maximum. „Chci se dostat pod 45,“ nastínil své ambice pro Ostravu.

Manažer Juck je přesvědčený, že by se mu to mohlo na Zlaté tretře povést. „Už se k tomu blíží, je to všestranný atletický talent. Trojskok si vybral jako disciplínu, která mu nejvíce sedí. Ale kdyby se ještě víc pustil do dálky nebo právě do čtyřstovky, tak by se prosadil i tam. Protože on je opravdu výjimečný pohybový úkaz.“

K parádnímu času by Taylora mohla kromě tradiční bouřlivé atmosféry vytáhnout i našlapaná konkurence. Čtvrtku s ním kromě Pavla Masláka poběží například Abdalleleh Haroun nebo Luguelin Santos z Dominikánské republiky. „Všichni kolem něj budou mít zaběhnuto pod 45 sekund, takový běh jsme tady ještě neměli,“ dodává Juck.

Na Taylorovo běžecké představení se těší i český dálkař Radek Juška. „Bude to super, já jej pozoroval na Diamantové lize, když běžel kolem 45 sekund,“ líčí Juška. „To bude něco jiného, vidět trojskokana běžet čtyřstovku. Můj trenér mě taky nutí do třístovek, možná bych si na čtvrtku taky troufnul, ale určitě bych nemohl konkurovat takovými časy. Člověk na to musí buď strašně naběhat, nebo to mít vrozené. Což já, na rozdíl od Taylora, ani jedno nemám. Ale jsou typy atletů, kterým jde všechno. A Christian je jedním z nich.“