Příběh běžkyně z večerky: dva návraty k atletice, už se neleká velkých jmen

Atletický svéráz. Vysmátá, pochybující, bojující. Simona Vrzalová z SSK Vítkovice píše zajímavý atletický příběh. Už ve svých sedmnácti letech se kvalifi kovala na mistrovství světa v krosu, jenže slibně rozjetou kariéru si rozbila divokou pubertou. Sama tak říká období, kdy ji vyhodili z gymnázia a sport šel na vedlejší kolej.

Po pěti letech se sice k atletice vrátila, ale výsledky byly slabé. Dalších pět roků se vyloženě trápila. Běhat pak chodila dokonce radši po večerech do parku, aby ji ostatní neviděli. Další konec. Ale znovu se dokázala vrátit. A postupně se učí i to, jak se nebát hvězd, a taky jak dřinu z tréninku prodat. „Až doteď jsem to vlastně nedokázala, takže jsem ráda, že se to povedlo zrovna na Zlaté tretře v Ostravě, kde jsem doma,“ těšilo Vrzalovou.

„Simona je v prvé řadě ohromný dříč,“ prohlásil trenér Augustin Šulc, který vítkovickou atletku provází celou kariéru. „Já s ní vlastně začínal třikrát. V patnácti, ve dvaadvaceti a i teď, dva a půl roku zpátky. A musím říct, že to je úplně jiná Simona. Pořád je svérázná, hodně lidí už mi říkalo, že ji můžu trénovat jenom já, protože se jí musí rozumět. Je výrazná individualita.“

K atletice se Vrzalová vrátila před necelými třemi lety, kdy lékaři konečně našli příčinu jejího předchozího trápení. Zjistili, že má těžkou anémii, nedostatek železa v krvi. Důležitý prvek začala do těla dodávat uměle za pomoci léků, znovu se vrhla na trénink a rychle se vrátila mezi elitu. V minulé sezoně vybojovala na tratích 1500, 3000 a 5000 metrů celkem sedm českých titulů. A k tomu stříbro na evropském šampionátu v krosu ve štafetě.

Chce dál útočit na český rekord

S trenérem se Vrzalová dlouhodobě snaží pracovat hlavně na sebevědomí. I přes výborný návrat měla ze soupeřek respekt. Na mistrovství světa v Londýně 2017 doslova zabalila rozběh na 1500 metrů, nevěřila si. Lekla se velkých jmen. „Přitom natrénováno měla, čtyři dny po tomhle zkratu si v Berlíně zaběhla osobák,“ vyložil Šulc. „Neuměla se hecnout, ale teď si konečně začíná věřit. To bylo vidět na nedávných závodech v Polsku i teď na Zlaté tretře.“

To potvrzuje i Vrzalová. Na Tretře si výrazně vylepšila osobní rekord na patnáctistovce na 4:04,80 minuty. „S trenérem už delší dobu víme, že mám na to běhat tenhle čas, i lepší,“ komentovala vylepšené maximum. „Nechci být namyšlená, ale soudím podle tréninku. Nedokázala jsem to doteď prodat a jsem ráda, že se mi to povedlo zrovna na Zlaté tretře v Ostravě, kde jsem doma.“

Sama říká, že se pořád učí. „Poučila jsem se z loňské Tretry, z mistrovství světa v Londýně i z dalších závodů. Ale mám se ještě hodně co učit. Hlavně nesmím polevit v tréninku, soustředím se na Berlín (mistrovství Evropy). Tam všechno s trenérem směřujeme.“

Pokračovat by chtěla i v útoku na letitý český rekord na patnáctistovce. Od roku 1986 jej drží Ivana Kubešová (tehdy Walterová – 4:01,84). „Jsem ráda, že už jsem aspoň na druhém místě v tabulkách, tři vteřiny jsou ještě dost. Ale mám motivaci!“ Trenér Šulc je přesvědčený, že český rekord časem padne. „Pokud Simona zůstane zdravá, dostane se přes něj. Jen si musí dál věřit.“