HESU Meeting 2018: atletické hvězdy i sport pro všechny

Sportovní nadšenci se mohou zaregistrovat do běhu na 150 metrů nebo 200 metrů překážek. Připravený je i oblíbený OCR běh s dvanácti překážkami. Děti si zazávodí ve skoku do dálky či v trojboji přípravek. Každý návštěvník si pak může vyzkoušet otevřený atletický trénink pod vedením bývalé olympijské atletky Michaely Hejnové, která je sestrou Zuzky.

„Ostrý” sportovní program obstarají vynikající čeští atleti. Fanoušci uvidí skok vysoký i daleký, smíšený běh mužů a žen na 100 metrů a 100 yardů a další disciplíny. Na závěr je nachystaná autogramiáda s hvězdami meetingu i Zuzkou Hejnovou.

„Ráda bych pozvala všechny fanoušky, připravili jsme opravdu fajn program. Hobíci si vyzkouší atletiku, poměří vzájemně síly a nebo si jen zatrénují,” říká Zuzka Hejnová, která sice startovat nebude, ale meeting připravuje a bude ho na místě spolukomentovat. „Mám radost, že přijede Jarda Bába. Bude to jedna z posledních příležitostí ho vidět v akci,” dodává Zuzana k účasti výškařského rekordmana a olympijského medailisty.

Ve výšce nastoupí společně muži i ženy. „Pro mě to bude nová zkušenost. Vím, že se to zkoušelo v Ostravě v hale u tyčky. Je to příjemná změna, těším se na to,” říká juniorská mistryně světa Michaela Hrubá. „Meeting je taky skvělá šance pro lidi, aby si zkusili, co atletika obnáší.”

Pro Jaroslava Bábu se jedná o předposlední závod v kariéře. Po HESU Meetingu se představí ještě na Olomoucké laťce. „Ale na stadionu to bude naposledy. Moc se na to těším. Spojení sil kluků a holek je Zajímavý formát,” říká.

Program začíná v úterý 4. 9. od 16:00 hodin. Kompletní rozpis meetingu a registrace jsou k dispozici na www.hesu.cz/meeting2018.