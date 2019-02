Šest přešlapů! Takový závod jsem ještě nezažil, nechápal Juška | iSport.cz

Co bylo špatně?

„Přeskákal jsem to, šestkrát přešlápl. Teda pětkrát, ale jeden pokus jsem si radši ani nenechal změřit. Konečně jsou alespoň rozběhy podle představ, cítil jsem v nich energii, konečně mi to jelo. Možná jsem byl až moc rychlý. To je asi tak jediné, co se k tomu dá říct.“

Už se vám někdy stalo, že jste měl šest přešlapů?

„Ne. Měl jsem tři přešlapy na mistrovství republiky 2016 a nepokračoval dál, ale šest přešlapů jsem nikdy neměl.“

Přitom vám to létalo docela daleko. Zkoušel jste posunovat rozběhy?

„Posouvali jsme to, ale pak to nechali tak, protože jsem to spíš natahoval do prkna. Pořád mi to tak nějak haprovalo a nějak jsem se s tím nepopral, jak bych chtěl. Vím, že to v silách je. S přešlapy jsem lítal kolem osmičky, za ni. Bohužel mi vůbec nepřálo štěstí. Všichni říkali, že to vypadalo super, jenom jsem to prostě netrefil...“

Jak to vyladit do víkendového mistrovství republiky?

„Jedu teď zpátky do Prahy a nevím. Musíme to doladit, v pátek máme poslední tréninkové skákání a snad v neděli aspoň splním halový limit na Evropu, když už nic jiného.“

Limit se vám nepodařilo splnit už v pátém halovém závodě za sebou, nejste nervózní?

„Určitě trošku jo. Ale spíš jsem byl doteď nervózní, že se mi ani náběhy nelíbily. I když trenér říkal, že to vypadalo dobře, tak já se v nich necítil. Teď to konečně jelo podle představ a asi se ukázala rychlost a přešlápl jsem. V neděli mám poslední pokus, je to ve hvězdách.“

Už jste někdy dřív „honil“ limit na poslední pokus?

„Ne, nikdy se mi nestalo, že jsem plnil limity na poslední chvíli. (kolem prochází Pavel Maslák a říká: „Ale lítalo ti to daleko!“). Vždycky jsem limit splnil buď hned prvním pokusem, nebo maximálně třetím. Nikdy jsem to nemusel honit takhle na poslední chvíli, všechno je jednou poprvé.“