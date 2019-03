Výškařka Hrubá, pilná sběračka podpisů, se těší na první Zlatou tretru | iSport.cz

Ženská výška se do Ostravy vrací po osmi letech. Velkou radost z toho má i česká jednička Michaela Hrubá (21 let). V Glasgow skončila šestá, na Zlaté tretře bude mít juniorská mistryně světa a Evropy premiéru.

„Byla jsem tady jako malá a sbírala podpisy,“ pousmála se Hrubá. „Hlavně českých hvězd. A byla jsem dobrá sběračka, podpisů mám hodně, pořád je mám doma vystavené na nástěnce. Které podpisy jsou nejvýš? Mám to tak nastejno, ale cenila jsem si podpisy Jardy Báby nebo Denisy Rosolové. A určitě tam někde bude i podpis pana Železného.“

Svěřenkyně Michala Pogányho se na halovém mistrovství Evropy postarala o slušný výsledek. Za 194 centimetrů (centimetr za svým osobním maximem) brala šesté místo a splnila limit pro říjnové mistrovství světa v Dauhá. Od bronzu ji dělily tři centimetry.

„Jsem moc ráda, že se ženská výška na Zlatou tretru vrací, pokukovala jsem po tom s trenérem už nějaký rok,“ říká Hrubá. „Je to náš největší mítink, skvělá atmosféra, pokusím se diváky taky rozproudit. Tak, jak to tady před lety uměla třeba Vlašičová.“ Znamená to, že bude Hrubá po vydařených skocích tančit stejně jako Chorvatka, která výkonem 205 centimetrů (z roku 2008) drží rekord Tretry? „Tančit asi nebudu, ale udělat atmosféru zkusím,“ usmála se Hrubá.

S trenérem Pogánym pracují na tom, aby se časem také dostala přes dva metry. V Ostravě ji požene početný fanklub. „V Bořitově, odkud Míša pochází a stále tam bydlí, děláme na oslavu zabijačky a na té nedávné jsme si slíbili, že dvacet až dvacet pět fanoušků a nejbližších dorazí,“ usmál se trenér Michal Pogány. „Jeden až dva mikrobusy naplníme!“

Vstupenky na 58. ročník Zlaté tretry Ostrava, kde se mimo jiné představí už představené hvězdy Johannes Vetter (oštěp), Ronnie Baker (100 m), Shaune Millerová-Uibová (sprint, trať si vybírá), Renaud Lavillenie (tyčka) nebo Steven Gardiner (200 m), jsou k dostání v síti Ticketstream za 200 korun.