Vrzalová i Hrubá na HME na šestém místě. Sýkora přes zranění devátý | iSport.cz

Český sedmibojař Jiří Sýkora obsadil v Glasgow deváté místo i s nulovým zápisem ve skoku o tyči, kde se při prvním pokusu zranil a opustil halu na nosítkách. Večer se vrátil na závěrečný kilometr a závod dokončil jako poslední z devíti klasifikovaných vícebojařů.

Sýkoru problémy se zády výrazně limitovaly už v závěru prvního dne při výšce. Navzdory tomu se rozhodl v soutěži pokračovat a do druhého dne vstoupil druhým nejlepším časem na překážkách 8,02 sekundy a posunul se z desátého na sedmé místo.

V tyči si zvolil nejnižší základ ze všech, ale hned po prvním pokusu na 440 centimetrech zůstal ležet na doskočišti s bolestivou grimasou. "Při tom pohybu na tyči tu bolest ucítil znova. Bohudík to na ploše vypadalo dramatičtěji, než to ve skutečnosti bylo," řekla novinářům Bílková.

Sýkora byl poměrně dlouho ošetřován a z plochy ho odvezli na nosítkách. To ale byla spíš prevence. "Je to standardní postup, který je z lékařského hlediska naprosto v pořádku z hlediska poranění páteře," uvedla Bílková. Neurologické vyšetření, které provedla společně s místním lékařem, neodhalilo nic závažného a český sedmibojař se vrátil a závod dokončil na 9. místě.

Vedení hned v první nedělní disciplíně převzal Ureňa, který před dvěma lety v Bělehradě získal stříbro. Na překážkách si vyrovnal osobní rekord časem 7,78, což mu vyneslo úctyhodných 1038 bodů, a vedení udržel až do konce.

Vyhrál i závěrečný kilometr. V něm si Brit Tim Duckworth, hnaný dopředu publikem, vylepšil osobní rekord o sedm sekund a udržel druhé místo před Rusem Iljou Škureňovem.

Muirová slaví zlatý double. Vrzalová šestá

Britka Laura Muirová vyhrála na halovém mistrovství Evropy v Glasgow po trojce i běh na 1500 metrů a zopakovala zlatý double z Bělehradu. Nor Jakob Ingebrigtsen se o stejný kousek pokoušel marně, o druhé zlato ho připravil Polák Marcin Lewandowski. Filip Sasínek doběhl čtvrtý, od bronzu Španěla Jesúse Gómeze ho dělilo 48 setin sekundy. Simona Vrzalová skončila šestá.

Nejmladší z norského klanu neměl dnes podporu žádného z bratrů, protože Filip byl v semifinále diskvalifikován. Dlouho se zdálo, že mu to nebude vadit a že po trojce vyhraje i poloviční trať. Ale dvě stě metrů před cílem nastoupil Lewandowski a Jakob Ingebrigtsen, pro něhož to byl čtvrtý start během tří dnů, už neměl sílu ho dostihnout.

Třiadvacetiletý Sasínek, který před dvěma lety v Bělehradě šokoval mílařské hvězdy bronzem, nebyl daleko od toho, aby tento úspěch zopakoval. V závěru se mohutně blížil ke Gómezovi, ale finiš přišel pozdě a čas 3:45,27 stačil jen na čtvrté místo.

Muirová vedla od startu až do konce, v závěru se soupeřkám nezadržitelně vzdálila a zvítězila s velkým náskokem v čase 4:05,92. Vrzalová, která podle letošních výsledků mohla pomýšlet na medaili, se v závěru propadla na šesté místo v čase 4:12,16.

Řek Tentóglu vyhrál dálku, Juška skončil sedmý

Řek Miltiádis Tentóglu vyhrál na halovém mistrovství Evropy v Glasgow dálku letošním nejlepším světovým výkonem 838 cm. V hale se zlepšil o 15 centimetrů a navázal na loňské letní zlato z Berlína. Radek Juška obsadil ve finále sedmé místo výkonem 779 cm. Na medaili přitom bylo potřeba překonat osmimetrovou hranici.

Zlato v trojskoku vybojovala Španělka Ana Peleteirová, když si osobní rekord pod střechou zlepšila rázem o 22 centimetrů na 14,73 m. Po dvou loňských bronzech v Berlíně a Birminghamu se stala nejlepší Evropankou.

Juška se dál trápil s odrazem, který mu v této sezoně vůbec nevychází. Věděl, že v osmičlenném finále má k dispozici šest skoků a že tedy může riskovat, ale ani to nepomohlo. Až posledním skokem dlouhým 779 cm alespoň opustil poslední finálové místo. Nepřiblížil se tak ke stříbru z pražského šampionátu v roce 2015.

Před závodem přitom věřil, že by mohl minimálně překonat své sezonní maximum 788 centimetrů z republikového šampionátu v Ostravě. "Nebylo to vůbec podle představ. Bylo to úplně něco jiného, než jsem čekal. Šli jsme od začátku do každého pokusu naplno, ať se děje, co se děje. Bohužel to nějak nevyšlo," litoval Juška.

Tentóglu přiletěl do Glasgow s nejlepším letošním výkonem ze všech účastníků, ale zlato si zajistil až pátým rekordním pokusem. Do té doby překvapivě vedl Švéd Thobias Nilsson Montler, který ve druhé sérii skočil osobní rekord 817 cm. Tak daleko se ještě nedostal ani venku. Za hranici osmi metrů dolétl ještě Srb Strahinja Jovančevič a 803 cm mu vyneslo bronz.

Peleteirová od začátku skákala hodně daleko, ale první dva pokusy přešlápla. Dál riskovala a začala se do odrazu trefovat. V třetí sérii předstihla loňskou mistryni Evropy Řekyni Paraskevi Papachrístuovou výkonem 14,56 a pak ještě 17 cm přidala. V Evropě letos dolétla dál jen Jekatěrina Koněvová, která ale kvůli ruským dopingovým problémům do Glasgow nesměla. Trojskokanky na druhém až pátém místě se vešly do sedmi centimetrů.

Soutěž koulařek vyhrála Bulharka Radoslava Mavroděvová osobním rekordem 19,12 m z předposlední série, jímž o pouhý centimetr předstihla největší favoritku Němku Christinu Schwanitzovou. To byl vůbec nejmenší rozdíl v historii evropských halových šampionátů. K bronzu z Prahy a stříbru z Bělehradu přidala i kov nejcennější. Obhájkyně titulu Maďarka Anita Mártonová skončila třetí výkonem rovných 19 metrů.

Překážky vyhrála Nadine Visserová z Nizozemska s obrovským náskokem deseti setin v nejlepším letošním evropském čase 7,87. Stejná disciplína mužů se stala nečekanou kořistí Milana Trajkovice, který časem 7,60 získal první zlato v historii halových šampionátů pro Kypr, kam v devíti letech utekl s rodiči před válkou ze Srbska. Přitom do finále proklouzl jen těsně o jedinou setinu. Poslední halový mistr světa i Evropy Brit Andrew Pozzi skončil bez medaile stejně jako letos nejrychlejší Evropan Španěl Orlando Ortega.

Ivana Španovičová ze Srbska dovršila zlatý evropský halový hattrick v dálce. Vybojovala ho až v páté sérii, v níž zůstala jen centimetr pod sedmimetrovou hranicí a vyrovnala nejlepší letošní světový výkon Němky Malaiky Mihambové. Té se finále příliš nepovedlo a výkonem 683 zůstala centimetr od bronzu.

V běhu na 800 metrů vyrazil do posledního kola raketovým tempem Španěl Álvaro de Arriba a po bronzu z Bělehradu získal zlato. Zcela jinou taktiku zvolila Britka Shelayna Oskanová-Clarkeová, která šla do čela hned po startu a zůstala tam až do cíle. Vítězka dvou předchozích šampionátů Švýcarka Selina Büchelová skončila nečekaně už v sobotním semifinále.

Nejlepší světová tyčkařka posledních let Řekyně Ekaterina Stefanídiová nebude na Glasgow ráda vzpomínat. Olympijská vítězka a mistryně světa ho opustí bez medaile, což se jí na žádné velké soutěži za posledních šest let nestalo. Na své základní výšce 465 ještě na třetí pokus uspěla, o deset centimetrů výš už ne. Zvítězila Anželika Sidorovová, která jako jedna z mála ruských atletů směla v Glasgow startovat pod neutrální vlajkou a jako jediná zdolala 485 centimetrů.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Glasgow - finále:

Muži:

800 m:

1. De Arriba (Šp.) 1:46,83, 2. Webb (Brit.) 1:47,13, 3. English (Ir.) 1:47,39.

1500 m:

1. Lewandowski (Pol.) 3:42,85, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:43,23, 3. Gómez (Šp.) 3:44,39, 4. Sasínek (ČR) 3:45,27.

60 m př.:

1. Trajkovic (Kypr) 7,60, 2. Martinot-Lagarde 7,61, 3. Manga (oba Fr.) 7,63.

Dálka:

1. Tentóglu (Řec.) 838, 2. Nilsson Montler (Švéd.) 817, 3. Jovančevič (Srb.) 803, ...7. Juška (ČR) 779.

Sedmiboj:

1. Ureňa (Šp.) 6218 (60 m: 6,96 - dálka: 739 - koule: 14,68 - výška: 207 - 60 m př.: 7,78 - tyč: 500 - 1000 m: 2:44,27), 2. Duckworth (Brit.) 6156 (6,85 - 779 - 12,97 - 213 - 8,16 - 500 - 2:49,44), 3. Škureňov (Rus.) 6145 (7,18 - 766 - 14,30 - 204 - 8,02 - 520 - 2:45,35), ...9. Sýkora (ČR) 5016 (7,08 - 736 - 15,09 - 192 - 8,02 - 0 - 2:50,58).

Ženy:

800 m:

1. Oskanová-Clarková (Brit.) 2:02,58, 2. Lamoteová (Fr.) 2:03,00, 3. Ljachovová (Ukr.) 2:03,24.

1500 m:

1. Muirová (Brit.) 4:05,92, 2. Ennaouiová (Pol.) 4:09,30, 3. Mageeanová (Ir.) 4:09,43, ...6. Vrzalová (ČR) 4:12,16.

60 m př.:

1. Visserová (Niz.) 7,87, 2. Rolederová (Něm.) 7,97, 3. Hermanová (Běl.) 8,00.

Tyč:

1. Sidorovová (Rus.) 485, 2. Bradshawová (Brit.) 475, 3. Kiriakopuluová (Řec.) 475.

Dálka:

1. Španovičová (Srb.) 699, 2. Mirončyková-Ivanovová (Běl.) 693, 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 684.

Trojskok:

1. Peleteirová (Šp.) 14,73, 2. Papachrístuová (Řec.) 14,50, 3. Saladuchová (Ukr.) 14,47.

Koule:

1. Mavroděvová (Bulh.) 19,12, 2. Schwanitzová (Něm.) 19,11, 3. Mártonová (Maď.) 19,00.