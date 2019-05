Insider o omezení Semenyaové a spol.: Srovnají se šance, eticky je to sporné | iSport.cz

Mezinárodní sportovní arbitráž CAS neuznala odvolání Semenyaové a tzv. DSD závodnice na tratích od 400 metrů do míle musí od 8. května snížit hranici testosteronu na povolenou mez. Nejste verdiktem mezinárodní sportovní arbitráže CAS trochu překvapen?

„Ukazuje se, že připravenost IAAF na zdůvodnění jejích změn pravidel, byla na vysoké úrovni a přesvědčila mezinárodní sportovní tribunál, že neuznal odvolání Semenyaové. Faktů byl dostatek, byla relevantní, že to prošlo tak, jak to IAAF navrhovala upravit. Zatím se to týká jen daných disciplín.“

Jaký dopad bude mít rozhodnutí na Semenyaovou?

„Uvidíme, jaké to bude mít následky. Bylo jasné, že tušila, že to může dopadnout i takto. Na mistrovství Jižní Afriky jsme ji viděli běžet 5000 metrů. Je evidentní proč. Pětka do toho nespadá, tam si nemusí své hodnoty upravovat. Pravděpodobně ji uvidíme běhat tam, pokud bude schopná plnit limity. Jsou tam i další závodnice jako Niyonsabaová a Wambuiová, obě jsou na startovce osmistovky páteční Diamantové ligy v Dauhá. Tam ještě můžou běžet, ale zřejmě to bude jejich poslední závod. Semenyaová teď už podruhé běžela pětku. Vypadá to, že se na to už polocíleně připravovali.“

Jaký je váš osobní názor na kauzu?

„Určitě si myslím, že skupina běžkyň z Evropy a Ameriky, které nemají zvýšenou