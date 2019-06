Zase pohřebiště! Předvedla jsem tužku, zlobila se oštěpařka Ogrodníková | iSport.cz

Přijela jako eso, od kterého se čekala parádní show. Jenomže oštěp je hodně zrádná disciplína. Vítkovická odchovankyně Nikola Ogrodníková si to na domácím stadionu zase připomněla. Zatímco vloni v uvolněné náladě vyhrála, tentokrát zažila nejhorší závod za dva roky. Hodila jen 53,97 metrů a skončila poslední.

„Atmosféra je tady hrozně fajn, o to víc je člověk svázaný, že se chce předvést. Na pokus se chce uklidnit: Jo, pojď! To bude dobrý… Nestresuj tady zbytečně. Ale nešlo mi to dneska. Vůbec…“ povzdychla si Ogrodníková.

Vrcholem zmaru byly tři pokusy za sebou, které Ogrodníková poslala na levé křídlo plochy mimo výseč.

„Bojovala jsem s technikou. Hody mimo výseč? Je to pro hlavu. Každý ten hod si říkáte: Teď to bude dobrý… A víc a víc se snažíte házet doprava, o to víc se to všechno otvírá,“ řekla Ogrodníková. „Jsem zklamaná a smutná z toho, že jsem tady na domácím stadioně a předvedla jsem tady tužku…“

V závodě oštěpařek se trápila většina závodnic. Jen Chorvatka Sara Kolaková, olympijská šampionka z Ria, se nakonec probrala a vyhrála solidním výkonem 64,45 metru. Češky se seřadily od čtvrtého do osmého místa.

„Nikole jsem říkala, že ji úplně chápu. Taky jsem tu zažívala krizi. Člověk neví, co se děje a nejde to,“ podpořila kolegyni Barbora Špotáková, která před lety zahlásila slavný výrok, že stadion možná stojí na pohřebišti. Dnes skončila čtvrtá výkonem 60,01 metru.

Ogrodníková ale nemá čas se v nepříjemném zážitku moc topit. Na stadionu se jen podívala na závod oštěpařů se svým přítelem a trenérem Vítězslavem Veselým. A pak už upalovala na vlak do Prahy, odkud v pátek nad ránem míří na Evropské hry do Minsku.

„Rychle pádím sbalit a Pendolinem zpátky do Prahy, tam budu balit ještě jednou,“ líčila Ogrodníková. Dneska jsem odházela špatně a už mám záda tak rozbitá. Zítra to bude hrozně bolavý. Už je to teď…“