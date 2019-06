Zlatá tretra viděla světový rekord. Coleman na dvoustovce druhý | iSport.cz

Ruská výškařská hvězda Maria Lasickeneová skočila 206 cm a svůj nejlepší letošní světový výkon posunula o čtyři centimetry. Dvojnásobná mistryně světa ztroskotala až při pokusech o nový světový rekord 210 cm.

"Byly tady fantastické podmínky. Vyhovovalo mi to teplo i atmosféra, vše kolem," pochvalovala si ruská atletka. Byla ráda, že se organizátorům odvděčila rekordem mítinku. Ani pokusy na výšce světového rekordu nebyly beznadějné. "Věřím, ale když se vše sejde a vyjde mi to čistě technicky, že bych to mohla zvládnout," dodala Lasickeneová.

Šestadvacetiletá Lasickeneová si vyrovnala osobní maximum, výš v historii skočily jen čtyři atletky. Dlouho se s ní přitom v soutěži držela dvacetiletá Běloruska Karyna Tarandová, která si vylepšila osobní rekord na 198 cm. Rekord mítinku padl i v tyči, kde Američan Sam Kendricks skočil 593 cm.

Další rekordní soutěží byla mužská koule, kde mistr světa Tom Walsh z Nového Zélandu posunul vlastní maximum Zlaté tretry na 22,27 metru. Za Polákem Michalem Haratykem (21,77) skončil třetí český rekordman Tomáš Staněk (21,04). "Jsem rád, že jsem uhájil bednu. To vždycky v téhle konkurenci potěší. Škoda, že pak začalo pršet, protože v takovémhle dešti se házet nedá," řekl Staněk k soutěži, do níž déšť zasáhl po čtvrtých pokusech.

Estonec Magnus Kirt překonal jako první oštěpař v sezoně a dvacátý v historii hranici 90 metrů, zvítězil výkonem 90,34. Obhájce Jakub Vadlejch byl třetí (82,97). "Žádný zázrak to z mého pohledu nebyl. Hodil jsem tři pokusy relativně do stejného místa, ale nic mi neulétlo," řekl úřadující vicemistr světa. Za 80 metrů hodili i Vítězslav Veselý, Petr Frydrych a Jaroslav Jílek.

V duelu českých oštěpařek byla lepší Barbora Špotáková, která hodila 60,01 metru a skončila čtvrtá. Nikola Ogrodníková byla osmá, výkonem 64,45 vyhrála olympijská šampionka z Ria de Janeiro Sara Kolaková z Chorvatska.

Obhájkyně loňského prvenství v oštěpu Ogrodníková už letos hodila 67,40 a ve světových tabulkách jí patří druhé místo, jenže ostravský závod jí vůbec nevyšel. Vicemistryně Evropy hodila v úvodní sérii 53,97, následovalo pět ještě méně povedených pokusů a poslední místo.

Třikrát poslala oštěp doleva mimo výseč. "Bojovala jsem s technikou. Hody mimo výseč jsou náročné na hlavu, člověk si říká, že teď už to bude lepší. Víc a víc se snažíte házet doprava, o to víc se to otvírá," popisovala Ogrodníková. Čekala od sebe mnohem víc. "Jsem zklamaná a smutná z toho, že jsem tady na domácím stadioně a předvedla jsem tužku," posteskla si.

Světová rekordmanka Špotáková měla dva platné hody, ten delší se zapíchl těsně za hranici 60 m. Vedle Kolakové ji porazily ještě Slovinka Martina Ratejová a o 19 cm Anu Raniová z Indie. V Ostravě, kam se vrátila po čtyřech letech, se jí nikdy moc nedařilo. "Klasická Tretra pro mě, ale tentokrát jsem nic nečekala, takže odjíždím spokojená," komentovala své vystoupení.

Stometrový sprint vyhrál čtyřiatřicetiletý Američan Mike Rodgers. V souboji osmi mužů s osobními rekordy pod deset sekund zvítězil časem 10,04, trojnásobný olympijský medailista Andre de Grasse z Kanady byl o setinu pomalejší.

De Grasse si pak spravil chuť na dvoustovce, kde drtivým finišem zlikvidoval ztrátu na Američana Christiana Colemana a dosáhl času 19,91. Rekord mítinku 19,83, který drží věhlasný Jamajčan Usain Bolt, vydržel.

Déšť v závěru programu vedle koulařů potrápil i dálkaře, jejichž soutěž rozhodčí předčasně ukončili. Vítězný Kubánec Juan Miguel Echevarría skočil 832 cm, český rekordman Radek Juška byl šestý (766).

Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský doběhli ve štafetě na 4x100 metrů na třetím místě. Čtveřice, které se letos povedlo už dvakrát překonat český rekord a stlačit ho na hodnotu 38,62, za ním tentokrát zaostala o 37 setin. K účasti na podzimním MS v Dauhá potřebují čeští sprinteři rekord ještě vylepšit.

Do soutěže kladivářek nakonec nenastoupila světová rekordmanka Anita Wlodarczyková. Polská hvězda, která v Ostravě zvítězila čtyřikrát za sebou, pocítila ráno při rozcvičce bolest v zádech. Výkonem 75,80 metru vyhrála Číňanka Wang Čeng, Kateřina Šafránková hodila 67,03 a skončila devátá.

Atletický mítink IAAF World Challenge Zlatá tretra v Ostravě:

Muži:

100 m (vítr -1,1 m/s): 1. Rodgers (USA) 10,04, 2. De Grasse (Kan.) 10,05, 3. Sie Čen-jie (Čína) 10,06.

800 m: 1. Tuka (Bos.) 1:44,95, 2. Kszczot (Pol.) 1:45,63, 3. A. Kipketer (Keňa) 1:45,90, ...8. Hodboď 1:47,22, 10. Šnejdr (oba ČR) 1:47,99.

4x100 m: 1. JAR (Bruintjies, Magakwe, Dlodlo, Simbine) 38,65, 2. AllStar (Eaton, Rodney, Kilty, Hyman) 38,81, 3. ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Záleský) 38,99.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 593, 2. Lisek (Pol.) 571, 3. Dutra (Braz.) 571, ...8. Kudlička (ČR) 541.

Oštěp: 1. Kirt (Est.) 90,34, 2. Mrzyglód (Pol.) 83,88, 3. Vadlejch 82,97, 4. Veselý 81,64, 5. Frydrych 80,80, 6. Jílek (všichni ČR) 80,24.

Muži:

200 m (vítr -0,6 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 19,91, 2. Coleman (USA) 19,97, 3. Munyai (JAR) 20,31, 4. Maslák 20,62, ...8. Jirka (oba ČR) 21,04.

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,95, 2. Abubaker (Bahr.) 45,86, 3. Janežič (Slovin.) 45,97, ...8. Tesař (ČR) 47,94.

Míle: 1. Grice (Brit.) 3:56,95, 2. Kibet (Keňa) 3:57,01, 3. Blankenship (USA) 3:57,27, ...7. Sasínek 3:59,02, 11. Holuša 4:00,00, 12. Friš 4:01,41, Růžička (všichni ČR) nedokončil.

Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 832, 2. Tentóglu (Řec.) 795, 3. Randazzo (It.) 783, ...6. Juška (ČR) 766.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,27, 2. Haratyk (Pol.) 21,77, 3. Staněk (ČR) 21,04.

Ženy:

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,95, 2. McDonaldová (Brit.) 4:03,79, 3. Feysaová (Et.) 4:04,13, ...10. Mäki 4:10,22, 13. Mezulianíková 4:11,98, Hálová (všechny ČR) nedokončila.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 206, 2. Tarandová (Běl.) 198, 3. McDermottová (Austr.) 196.

Oštěp: 1. Kolaková (Chorv.) 64,45, 2. Ratejová (Slovin.) 61,01, 3. Raniová (Indie) 60,20, 4. Špotáková 60,01, ...6. Šedivá 58,83, 7. Tabačková 54,17, 8. Ogrodníková (všechny ČR) 53,97.

Kladivo: 1. Wang Čeng (Čína) 75,80, 2. Berryová (USA) 74,38, 3. Tavernierová (Fr.) 73,36, ...9. Šafránková (ČR) 67,03.

300 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 34,41 - světový rekord, 2. Brownová 35,91, 3. Stepterová (obě USA) 36,12, ...7. Vondrová (ČR) 37,33.