Dohra dopingového skandálu. Šéf ruské atletiky po provalení rezignoval | iSport.cz

Předseda ruského atletického svazu Dmitrij Šljachtin odstoupil z funkce dva dny poté, co byl kvůli podezření z krytí dopingu suspendován mezinárodní federací. Oznámil to na mimořádném zasedání v Moskvě, jméno jeho nástupce by mělo být známo ještě dnes.