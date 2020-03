Dramatický návrat běžkyně z Afriky: Blázinec, děti pokřikovaly „corona“! | iSport.cz

Domů! Během dobrodružného posledního týdne snad běžkyně Marcela Joglová ani jinou myšlenku neměla. Nová hvězda českého maratonu během pandemie koronaviru uvízla na soustředění v Itenu. Keňská vláda pak uzavřela hranice a začal dramatický boj o návrat do Česka. „Nastal naprostý blázinec,“ popisuje Joglová.

V únoru odlétala do Itenu, slavného horského města světových šampionů, s cílem vyladit formu na maraton v Rotterdamu, kde se měla příští víkend pokoušet o olympijský limit. Světová krize ale všechno změnila. Závod v Rotterdamu byl odložen a obavy z koronaviru dorazily i do Itenu.

„Poslední týden se rozpustily tréninkové skupiny a uzavřely stadiony, takže již nebyla možnost využívat pro kratší rychlejší úseky dráhu,“ líčila Joglová. „Bez toho se ale dalo obejít. Trošku nepříjemné bylo, že se vás lidé začali trochu bát a děti na vás pokřikovaly „corona corona“ s tričkem nasazeným přes ústa.“

Joglová se proto rozhodla, že poletí domů dřív. Kvůli častým změnám v programu spojů se rozhodla počkat s nákupem letenky až na začátek tohoto týdne. Jenomže…

„Přeběhla mě vláda a už o den déle bylo pozdě…“ vysvětluje Joglová. „Ve chvíli, kdy keňská vláda vyhlásila uzavření hranic, nastal naprostý blázinec. Letenky se měnily co minuta, během objednávání se stránky vždy zasekly, nebo jste už chtěli platit a najednou letenka nebyla.“

S dalšími běžci Jáchymem Kovářem a Borkem Požárem i se svým trenérem Pavlem Červinkou se Joglová ocitla v pasti.

„Na popud ambasády jsme v úterý brzy ráno přiletěli do Nairobi v naději, že se nám podaří sehnat let,“ líčí Joglová. „Nakonec se do „záchrany“ položil i atletický svaz, nechápu, jak to dokázali, a po šesti hodinách nám oznámili, že pro nás mají letenky na následující den.“

Atletický svaz se pustil do záchranné mise.

„Vyslanectví byla jedna osa, kterou jsme zkoušeli, ale nebylo nám schopné dát informace, kdy by se letadlo mohlo dostavit,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Netscher. „Shánění letenek bylo hrozně složité. Všechny společnosti jsou zahrnuty spoustou požadavků. Naštěstí máme lidi s dobrými kontakty a podařilo se zajistit cestu zpátky.“

Malá česká výprava se nakonec ve středu dostala do letadla do katarské Dauhá a odtud se dnes přesunuje do Evropy.

„Myslím, že je na místě lidem ze svazu vyjádřit velké díky, protože byl vidět zájem a snaha nás z Keni za každou cenu dostat. Opravdu jsem byla mile překvapena a strašně moc jim děkuji,“ uvedla Joglová. „Velký dík patří i české ambasádě v Nairobi, jelikož nám přivezli nutná potvrzení, bez kterých by nás nepustili ani na palubu letadla v Nairobi.“

Ve světle cestovního dobrodružství se Joglová s klidem smířila s posunutím olympijských her v Tokiu na příští rok.

„Beru to jako fakt, cíle zůstávají, jen se o rok posouvají. Zkrátka mám o rok více času na trénování a splnění,“ uvedla Joglová, která dává odložení Her víc času na splnění náročného olympijského limitu. „Co si budeme povídat, cílila jsem na dost hraniční čas, takže se to snažím brát pozitivně. Trénink šel však dobře, tak se ty naběhané kilometry snad v budoucnu využiji.“