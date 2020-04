Odložilův memoriál: Tradiční mítink v Praze už za měsíc a půl! Do akce může i Špotáková | iSport.cz

Atletická sezona v Česku by mohla začít 8. června Memoriálem Josefa Odložila. Pořadatelé tradičního mítinku na pražské Julisce ho chtějí uspořádat v plánovaném termínu, což by měl být podle aktuálních plánů vlády první den, kdy má být umožněno konání akcí do 50 lidí. Organizátoři mají připravený omezený počet disciplín, aby se do této kvóty vešli. Určitě počítají s mužským i ženským oštěpem a během na 1500 metrů, v němž Odložil získal stříbro na olympijských hrách v Tokiu 1964.

Ředitel mítinku Miroslav Ševčík věří, že by vzhledem k současnému vývoji kolem koronaviru v Česku mohla být situace ještě příznivější. „My předpokládáme, že vláda dostane rozum a že ty podmínky uvolní dřív a že se budou uvolňovat ve větší míře. Ale jsme schopni splnit i ty podmínky, které jsou, s tím, že by byl omezený počet disciplín,“ řekl ČTK.

Rozhodčí by byli zavření v budce, cílová kamera by byla v autě nad cílem. Omezený počet účastníků by pak stačil na pět až šest disciplín. „Počítáme se šesti závodníky v technických disciplínách, s osmi závodníky v dráze. To je 36 závodníků. Dohadujeme se, že okamžitě po závodech opustí plochu stadionu, takže by tam nemělo nikdy dojít k tomu, že tam bude těch 50 lidí,“ nastínil Ševčík.

Startovní listiny budou postavené na českých reprezentantech a závodnících Dukly Praha. V oštěpařském sektoru by se mohli představit Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a mužští členové skupiny Jana Železného v čele s Jakubem Vadlejchem. Pro Petra Svobodu, který je prý v dobré formě, chtějí pořadatelé vypsat závod na 110 metrů překážek. Plánují mužskou stovku, v případě zájmu českého rekordmana Tomáše Staňka by mohl být vrh koulí.

Atleti se mohou stejně jako ostatní profesionální sportovci připravovat na venkovních sportovištích, ale nemají jasno, na co trénují. Odložilův memoriál by tak pro ně mohl být první možností otestovat formu. Plány na organizaci malých závodů pro reprezentanty má připravené i Český atletický svaz, který potřebuje povolení akcí s účastí alespoň 30 lidí.