Šebrle vysvětluje zmatky s karanténou i změnu práce: O úmrtí se mluví špatně | iSport.cz

Dancing in the rain... Roman Šebrle se chystá v dešti na jednu z disciplín desetiboje na kladenském Fortuna Meetingu 2012 • Michal Beránek (Sport)

V sobotu ho čeká rozloučení s rolí hlavního zprávaře, které se na jedné ze soukromých televizí věnoval pět a půl roku. Začínal jako vyjukaný nováček, ale postupně získal jistotu a stal se i vyhledávaným moderátorem společenských akcí. Nostalgie, kterou popisuje jako stesk po letním táboře, ale Romanu Šebrlemu dlouho nevydrží. Čeká ho nový úkol, návrat ke svému starému oboru jako „sporťák".

Jak to bylo s vaším návratem z Itálie, kde jste navštívil i biatlonové mistrovství světa v Anterselvě, v době nástupu pandemie, po níž jste několik týdnů nemohl pracovat?

„V první řadě bych chtěl říct, že to nebyla žádná karanténa. Já mám v Itálii apartmán, tam jsme jezdili poměrně často. Když jsem tam jel, ani v Itálii ještě nic nebylo. Vracel jsem se hnedka na začátku epidemie, 26. února. I tak jsem ten den na doporučení mých nadřízených volal hygienikovi. Ten mi jasně řekl, že mám jít normálně do práce a děti můžou do školy. Zopakoval jsem mu, že jsem byl v Livignu, což je sever Lombardie, ale říkal, že takhle to doporučují všem."

Co bylo dál?

„Šel jsem do práce. Všichni věděli, že jsem v Itálii byl. Po třech dnech to nabralo obrátky a já jsem měl jenom dvoje vysílání, tak jsme se domluvili, že budu vysílat později. V podstatě jsem zůstal doma na home office."

Sledoval jste humbuk, který se kolem vaší situace strhnul v médiích?

„Média napsala, že jsem v karanténě, což nebylo přesné. Karanténu může nařídit jen hygienik nebo doktor. Já jsem byl na home office, čtrnáct dní jsem to jen sledoval. O to víc mě mrzí, že mi lidé psali esemesky, na které nemělo cenu odpovídat..."

Co vám psali?

„V dnešní době sociálních sítí si troufne každý na každého. Do očí vám nikdo nic neřekne. Psali mi zajímavé zprávy, ale já jsem věděl, že jsem nic neporušil, že jsem proti ničemu nešel. Bral jsem to tak, že jsou to lidi, kteří asi mají mindráky, chtějí to vyventilovat. Bohužel."

ROMAN ŠEBRLE Narozen: 26. listopadu 1974 (45 let)

Atletická disciplina: víceboje

Největší úspěchy: v desetiboji olympijský vítěz (2004), mistr světa (2007), bývalý světový rekordman (2001-2012), 2. na OH (2000), vicemistr světa (2003 a 2005), mistr Evropy (2002,2006), v sedmiboji halový mistr světa (2001,2004), 3. na HMS (1999,2003,2006), halový mistr Evropy (2002,2005, 2007), 2. na HME (2000), 3. na HME (2009,2011)

Osobní rekordy: 9026 bodů vdesetiboji, 6438 bodů v sedmiboji

Jak vnímáte současnou krizi jako sportovec?

„Z pohledu sportovce je to průšvih. Když opomenu ostatní sporty, tak z hlediska atleta to je neštěstí. Olympiáda se odloží, mistrovství Evropy se zrušilo, halová sezona se odložila. Každý atlet je jiný, já jsem potřeboval závodit, mít nějaký cíl, něco, k čemu bych mohl spět. Najednou bych netrénoval, byl bych bez závodů. Ten rok je takový lichý. Podle mě do toho nedáte sto procent,když před sebou nemáte hlavní cíl. Druhá věc je, že jsem přesvědčený, že za rok budou na olympiádě v Tokiu jiní hrdinové, než by byli letos. Spousta lidí se nedozví, že mohli být olympijští vítězové."

Jak podle vás krize zasáhne sport obecně?

„Já jsem se jako fotbalový fanoušek neskutečně těšil na EURO. To je svátek, který si vždycky užívám. Bereme televizi na zahradu, grilujeme, koukáme se na každý zápas. A olympiáda je ještě víc, mohl to být nádherný rok. Nedávno jsem se koukal i na kuličky. Z pohledu sportovce i fanouška je to nehezké. Nedá se nic dělat, jestli se díky tomu ušetří spousta životů."

Lidé ale umírají, vy jste dokonce ve zprávách oznamoval první úmrtí s koronavirem v Česku..

„Není to případ koronaviru, ale pro novináře, zpravodajce, je zajímavé, když se něco děje. Tahle krize je trošku jiná. Nepřejete si to, je to zvláštní doba. To, že umřel člověk, se říká vždycky špatně, ať se jedná o pandemii, zemětřesení, atentát."

Jak to zvládáte psychicky?

„Zpravodajství asi musí běžet dál, aby lidi věděli, co se děje. Věděl jsem, že do práce musím chodit. Kolikrát je to lepší než sedět doma."

Jaká opatření musíte v souvislosti s pandemií v televizi dodržovat?

„V celé budově proběhla obrovská opatření, směny se rozdělily do dvou, nesměly se prolínat. Bylo to daleko těžší tím, že se připravujeme na spuštění CNN. Těch opatření byla fakt celá řada, docela se to povedlo. Bylo důležité, aby se u nás někdo neobjevil jako pozitivní, aby to nevyřadilo zpravodajství z chodu."

Vy právě zažíváte přerod ze zprávaře v moderátora sportovních zpráv nového projektu CNN Prima News...

„Je to tak. Zrovna nedávno jsem si říkal, že se cítím jak po letním táboře. Něco končí, něco pěkného, kam jsem se vypracoval. I když jdete do stejně dobrého, je to nostalgie. Začátky byly těžké. Nevěděl jsem, do čeho jdu. S tak malou průpravou, kterou jsme měli, byly začátky špatné. To já vím."

Jak jste s tím tehdy bojoval?

„Jsem rád, že jsem to vzal, zabejčil jsem se a zlepšoval se. Dneska se mi už vysílalo nádherně. Už víte, jak to lidem sdělit. Už to nečtete, ale říkáte jim to. Ten pocit je hrozně fajn, posunul jsem se hodně. Vlastně pořád se posunuju, i po pěti a půl letech přicházím na spoustu věcí, které jsou nové."

Na které třeba?

„To jsou různé maličkosti, v upravování textu, samotném čtení, dělání rozhovorů, kterých mám víc. Cítíte se silnější v kramflecích, je to pěkné. Sportovní zprávy, které teď trénujeme, cítím ještě víc. Vím, o čem mluvím, je mi to blízké. Jsem sportovec, i proto se na to těším."

Co vás v příštích dnech čeká?

„Velké zprávy naposledy moderuju druhého a čtvrtého nastupuju na ranní zpravodajský blok Nový den. To bude moje hlavní gró, našim hlavním je Libor Bouček a budou tam sportovní vstupy. K tomu budu dělat odpolední i večerní sportovní zprávy. Nakonec jsem rád, že v nové platformě začínám ve sportovních zprávách. Už x týdnů vysíláme do zdi, takže to trénujeme. Jsou to ostré zkoušky, aby nás nic nepřekvapilo. Musíte vychytat vše kolem moderování, kdy jdete na plac. Baví mě to, těším se, až se to celé rozjede."

Čím žil Roman Šebrle

2000 - „Sport mě bavil, chtěl jsem se zlepšovat, být dobrej. Před první olympiádou v Sydney jsem byl nevyzrálej, trochu jantar, který si užívá to, že jde nahoru, že se pořád zlepšuje a že ho to baví. Člověk si může říct, že jeden trénink vynechá. Ale já jsem věděl, že se tréninky skládají do mozaiky, která vyvrcholí na OH. Nikdy jsem nic nevypustil."

2004 - „Na olympiádě v Aténách jsem věděl, že neberu nic jiného než zlato. Bylo to dané výkony, byl jsem nejlepší na světě, vyhrál jsem dva největší závody před OH."

2008 - „V roce olympiády v Pekingu byla úplně jiná situace. Bohužel jsem začal stavět sportovní centrum, to mě stálo rok života. Mohl jsem mít medaili, pokud bych se třikrát nezranil, poprvé už na jarním mistrovství světa v hale."

2014 - „Na Primě hledali novou dvojici do zpravodajství. První impuls přišel od Jitky Obzinové, napadlo ji, že bych doplnil Gábinu Laškovou, tenkrát Kratochvílovou. Kývnul jsem na to a šlo to ráz na ráz. Když jste moderátor, chodí vám nabídky na různé akce. Chtěl jsem je dělat, vylepšuju se tam, je to trénink na zprávy."

2020 - „Cítím se jak po letním táboře, něco končí, něco pěkného. Jsem rád, že v nové platformě začínám ve sportovních zprávách. Vím, o čem mluvím, je mi to blízké. Jsem sportovec, i proto se na to těším."