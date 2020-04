„Horská dráha“ za pět milionů, bobistům staví v Praze trenažér. Obrovský posun, těší se | iSport.cz

Trenažér by českým reprezentantům měl výrazně pomoci • Archiv

Startovní trenažér by měl českým bobistům hodně pomoct • koláž iSport.cz

„Vypadá to suprově, špičkově už teď,“ rozplývá se šéf českých bobistů a bývalý reprezentant Martin Bohman.

„Trenažér je dlouhý 110 metrů se dvěma věžemi, z jedné má mírnější, z druhé prudší křivku sklonu, což nabídne možnosti zapojení více tréninkových prvků a zároveň dobrzdění v protisvahu,“ ukazuje Jiří Pavelka, ředitel ekonomicko-organizačního oddělení Olymp CSMV.

Bobisté se na Olympu soustředili po olympiádě, dostali finanční i materiální podporu. A úspěchy minulé sezony jim otevřely další možnosti. Startovní trenažér v hodnotě pěti milionů korun.

„Měli jsme dohodu, že když bude šesté místo, bude trenažér. Připravujeme to už dva roky. Trenažér se začal stavět,“ usmívá se šéf resortního centra Jiří Beran.

Trenažér je pro tým klíčovou tréninkovou pomůckou. Dosud za ním musela parta dojíždět do Liberce. Teď ho bude mít přímo v areálu.

„Bude to obrovský posun v tréninku, budeme moct trénovat furt,“ pochvaluje si Dvořák. „Je to jediná věc, kterou můžeme v České republice trénovat. Nemáme vlastní dráhu, v zimě ale prokazujeme, že máme jedny z nejlepších startů. Věřím, že to bude fungovat ještě líp.“

Čeští bobisté získali od mezinárodních partnerů ideální profil startovacího sklonu, blízké dráze olympijského Pekingu 2022.

Areál ve Stromovce tak získá další zajímavou atraktivní součást. Kvůli územnímu a povodňovému plánu se odtud přesunul projekt stavby gymnastické haly Věry Čáslavské na Břevnov vedle plochodrážního stadionu.

V konstrukci bobového trenažéru jsou zapuštěné kolejnice, zbytek povrchu je obložený tartanem. Nejen po očku pokukují na pokračující stavbu atleti, klusající po oválu. Hlavně sprinterské skupiny trenérů Ludvíka Svobody a Petra Habáska dráhu jistě využijí.

„Počítáme i s náborovými závody, exhibicemi, možnými testy pro veřejnost, ale už příští rok bychom rádi požádali o pořádání letního mistrovství světa v tlačení, ve kterém jsme byli v historii úspěšní,“ těší se Bohman na využití unikátního sportoviště. Navíc v obou věžích bude moci využít zázemí pro sklady materiálu a dílnu. „To jsme nikdy neměli, jsme nadšení, vážně,“ rozplývá se.