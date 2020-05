Boltovy zážitky v Ostravě: Jágrova hokejka i řádění na letišti | iSport.cz

Divočina na letišti, hokejka od Jágra i rozlučkové choreo. Jak Usain Bolt vzpomíná na oblíbenou Zlatou tretru? • FOTO: koláž iSport.cz Devět startů, devět vítězství. A pokaždé světová atletická show. Usain Bolt, nejrychlejší muž planety, Zlatou tretru Ostrava miloval. Letošní mítink se měl konat v pátek, kvůli koronavirové krizi byl však odložen na 8. září. Pojďte si teď aspoň připomenout, co všechno legendární jamajský sprinter v Ostravě zažil. Díky skvělým divákům, neopakovatelné atmosféře. I díky relativnímu klidu mimo atletický ovál, který mu organizátoři dokázali zajistit.

Zmrzlý mladík ve stínu hvězd (2006) Když Usain Bolt přijel do Ostravy v roce 2006 poprvé, vrylo se mu do paměti jediné: „Ukrutná zima!“ vzpomínal s úsměvem a vždy se při tom naoko otřásl. Na mítinku startoval jako talentovaný, nicméně neznámý mladík. Zlatá tretra byla pro Bolta vůbec prvním evropským mítinkem. Sám na to nikdy nezapomenul. „Byli první, kdo mě jako juniora pozvali na start a fanoušci v České republice mě vždy skvěle vítají,“ pochvaloval si. Foto Profimedia.cz

Divočina v BMW na letišti (2009) Že umí být pořádně rychlý mimo atletickou dráhu, dokázal Bolt v roce 2009. Přestože měl jen pár měsíců po nepříjemné havárii, při které zcela zničil své BMW M3, s chutí v Ostravě přijal nabídku k projížďce na uzavřené ploše mošnovského letiště. Když dostal otázku, jestli chce auto rychlé, nebo bezpečné, jenom se široce usmál. Tachometr sportovního BMW pak vytáhnul až na 240 kilometrů v hodině. „Chtěli jsme mu přání splnit, ale tak, aby z toho nebyl zase nějaký průšvih,“ komentoval Boltův zážitek mluvčí mítinku Karel Tejkal. Bolt si vůz i prostor nejdříve otestoval v roli spolujezdce, pak se za volant posadil sám. A pořádně šlápnul na plyn. „Byl jako malý chlapec. A my jsme tam s jeho manažerem jen stáli a báli se, aby se mu nic nestalo,“ doplnil manažer Juck. Foto Barbora Reichová (Sport)

Hej, kluci, zakopeme si? (2009) Do sportovní historie se Bolt zapsal jako jedinečný atlet. Odmalička měl ovšem rád i fotbalový míč. To ukázal i v Ostravě. Když se po jednom z tréninků v roce 2009 vracel do hotelu, zaujala ho trojice vítkovických klučinů na vedlejší ploše, která střílela na fotbalovou bránu. Bolt se k nim bezprostředně připojil. „Jeho kolega mě požádal, jestli bych mu centroval,“ popisoval patnáctiletý vítkovický fotbalista Ondřej Zdobnický. „Snažil se, šlo mu to,“ dodal diplomaticky. Bolt se na chvíli postavil i do brány. Také proto nepřekvapilo, že po ukončení atletické kariéry s fotbalem koketoval. Trénoval s Manchesterem United, Borussií nebo norským Strömsgodsetem. Byl na zkoušce v australském Central Coast Mariners, ale nakonec se nedohodli na finančních podmínkách. Také nabídku maltského mistra FC Valletta odmítl. „Byla to zábava. Neříkám, že bylo něco špatně, ale asi jsme na to měli jít jinak,“ komentoval Bolt své fotbalové pokusy. „Životem se člověk učí. Byla to dobrá zkušenost, užil jsem si to.“ Foto Profimedia.cz

Jágrova hokejka nebo koště? (2010) Čeští hokejisté byli čerstvými mistry světa a na Zlaté tretře se Jaromír Jágr a Petr Vampola setkali s Boltem. Fenomenální útočník měl pro sprintera dárek - podepsanou hokejku. „Už jak ji chytil, tak bylo vidět, že je sportovní talent,“ culil se Jágr. Parťák Vampola komentoval Boltovo počínání prozaičtěji. „Držel to jako koště, myslím, že mu hokej absolutně nic neříká,“ usmíval se bezelstně Vampola. „Ale je to showman. Mít tak z jeho rychlosti aspoň dvě procenta!“ Bolt přiznal, že brusle si v životě nevyzkoušel. Hokej nikdy na vlastní oči neviděl. „Ale v televizi ano,“ připomněl, jak se na kousek záznamu z vítězného mistrovství díval na hotelu po příletu do Ostravy. „Zaujalo mě to, je to tvrdý sport.“ Když se Jamajka o dva roky později stala novým členem mezinárodní hokejové federace, hned s nadsázkou říkal, že se doma po Jágrově hokejce díval. „Někde bude, ale já hrát nebudu,“ smál se. „Seděli jsme s kamarády, dívali jsme se na sportovní zprávy a najednou slyšíme, že Jamajka bude hrát hokej! Cože? Jak můžeme hrát hokej na Jamajce?“ Foto Barbora Reichová (Sport)

Golf s Lendlem ve Slavkově (2012) Další hvězdné setkání. Tentokrát na golfovém greenu. V roce 2012 zahajoval Bolt ve Slavkově u Brna golfový turnaj osobností, kterého se zúčastnil také Ivan Lendl. Jamajčan si vyzkoušel ránu na první jamce. Přišel na odpaliště, sundal si čepici i sluneční brýle a zahleděl se do dálky. Pak si olízl prst a zkoušel, jak fouká vítr. První rána mu zrovna nesedla, při druhé promáchl a způsobil pozdvižení zejména v řadách svého týmu. Třetí odpal se mu vcelku vydařil. Od Ivana Lendla jako dárek dostal tenisovou tašku s raketami. Hned si jednu vytáhnul, naznačil koncentraci při příjmu a pak si i bez míčku vyzkoušel podání. „Dobře to držíš v levé ruce,“ komentoval Lendl. Bolt se jen pousmál. „To jste si ale spletli sport, tenis jsem hrál jednou a sotva jsem dostal míč přes síť... Je to na mě moc složité.“ S Boltem si tehdy kromě Ivana Lendla zahráli také Jaromír Jágr, Jan Železný, Tomáš Berdych nebo Roman Šebrle. Foto Barbora Reichová (Sport)

Těsné džíny, omlouval prohru (2012) Jen jednou se Usain Bolt díval v Ostravě soupeřům v cíli na záda. V roce 2012 během Čokoládové tretry. S dětmi si zaběhl šedesátku. „Měl jsem džíny a ty byly moc těsné, nemohl jsem sprintovat tak rychle, jak bych chtěl,“ smál se po exhibici. „Příště budu mít šortky a to bude mnohem lepší!“ Děti hecoval už před výstřelem. „Nejsou zatím tak vysocí jako já, ale určitě budou rychlí,“ varoval přihlížející. A když se pak během závodu jedna z dívčin zakoukala na obra ve vedlejší dráze, Bolt ji rukou popostrkoval až do cíle. Vyhrála Berenika Nezvalová. „Dobrý to bylo,“ usmívala se maličká dívenka. Foto Barbora Reichová (Sport)

Bolt Tower? Strašidelná výška (2015) Jamajský šampion v roce 2015 slavnostně pokřtil nástavbu Vysoké pece číslo 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Symbolicky dostala jméno Bolt Tower. Nejen podle hvězdného atleta, ale i díky tomu, že stavba architekta Josefa Pleskota připomíná šroub (anglicky bolt) a má symbolizovat i někdejší oheň a světelné záblesky z vysoké pece. „Cool, příjemné překvapení,“ usmíval se Bolt po slavnostním křtu. „Ohromný výhled, ale je to trochu strašidelné. Až moc otevřeného prostoru.“ Foto Profimedia.cz