Natěšená Špotáková: Nezávodila jsem ode dne, kdy umřel Karel Gott! | iSport.cz

Na tiskovku na zahrádce slavné pivnice U Pinkasů si vzala stylovou roušku se znakem své oblíbené skupiny Tři sestry. „Objevila jsem pozitivní věc roušky, že je v ní tepleji,“ usmívala se Špotáková. „Je to dárek od kapely a vyjádření podpory. Lidi z hudební scény, pořadatelé festivalů, jsou na tom ze všech nehůř. Tři setry hrají každý víkend dvakrát, teď není nic, pro ně byla doba nejtěžší.“

Vám se ale začátek sezony už blíží, co říkáte na mamutí projekt Spolu na startu, díky kterému se atletika rozjede najednou po celé republice?

„V momentě, kdy jsme se dozvěděli, že bude možné akce pořádat, volali jsme si s Liborem (předsedou svazu Varhaníkem) a hned jsme si říkali, že je potřeba něco udělat. Trénujeme hrozně dlouho, moc se na začátek sezony těšíme. Můžu mluvit za sebe, opravdu se těším, trénuju od listopadu, už je to opravdu dlouhé. Jsem ráda, že jsme tu dobu překlenuli. Projekt nabral na síle. Přijde mi to skvělé. Doufám, že můj výkon bude taky uspokojující.“

Kde leží hranice vaší radosti, na šedesáti metrech?

„Doufám, že tu hranici v Kladně přehodím. Hodně záleží na počasí. Kdybych nehodila šedesát, budu nespokojená. Pořádně nevím, co od toho můžu čekat. Mám ani ne půl roku nového trenéra (Jana Tylčeho – pozn. red.). Nějaké signály z tréninku jsou. Závod bude zvláštní, zřejmě tam nebudou diváci, budu se muset vyhecovat sama.“

Jak jste zvládala trénink v nouzovém stavu?

„Největší problém nakonec nebyly ani tak podmínky, ale to, že jste se nemohli setkat s fyzioterapeutem, rehabilitace byla o dost horší. Malé problémy tam byly. Člověk si se vším poradí. Ale v karanténě makáte, ale jste bez té péče. Pak se to nasčítá a zákonitě se to ukáže. Ale těším se na závody, to je základ.“

Jak jste zvládala dobu bez závodů?

„Tělo je unavené, najednou se mu nechce do tréninku. Je to tím, že není cíl. Začátek sezony se přirozeně posunul, musíte vědět, na co se připravujete. Spolu na startu bylo něco, na co se dá mířit. Závody mi osobně trošku chyběly. Cítila jsem se dobře, věřím, že to bude lepší než loňský rok.“

Co vás bude letos motivovat, když vás nečeká žádný vrcholný závod a ani se nedají plnit limity na olympijské hry?

„Když to padlo, tak si to člověk musí v hlavě srovnat. Já si nakonec z toho beru pozitivní, že jsem s Honzou Tylčem půl roku, je to naše první sezona. Můžeme si hodně věcí vyzkoušet a příští rok nebudeme vařit z vody. To hlavní, na co se připravujeme, je mistrovství republiky v Plzni. Doufám, že koncem srpna, v září budou mítinky. Tak to směřujeme. Já nemůžu přestat, jinak bych se už znova nerozjela. Akorát má člověk v hlavě, že musí vydržet ještě rok.“