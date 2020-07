Zlatá tretra vsadí na hvězdy z Evropy. Do Ostravy dorazí i Schippersová | iSport.cz

I v těžké koronavirové době by měl 59. ročník Zlaté tretry Ostrava zářit. Nejenom tím, že organizátoři přesunuli termín z poloviny května na 8. září. Startovní listiny se snaží vyšperkovat. Kromě české atletické špičky by měli do Ostravy dorazit například nizozemská hvězda Dafne Schippersová nebo italský showman Gianmarco Tamberi. Po 24 letech se na plochu hlavního stadionu vrátí elitní diskaři v čele se švédským obrem Danielem Stahlem, či litevským bombarďákem Adriusem Gudziusem.