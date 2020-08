Atletická fanynka Realu o legendě: Kratochvílová je super paní! | iSport.cz

Vaše náročné programy snesou srovnání s Kratochvílovou, znáte se osobně?

„My jezdíme i do Čáslavi na soustředění, občas mi něco poradí, řekne. Je to super paní. Říkala, abych se věnovala osmistovce, to je její hlavní rada. Ale doufám, že to zatím nevezmu v potaz…“ (směje se)

Pročpak?

„Přijdu si na ni moc mohutná, necítím se na ní moc dobře. Ale když se nebudu zrychlovat, nedá se ta čtvrtka běhat moc dlouho, tak na to třeba časem budu muset přejít. Prorokuje to hodně lidí.“

V Plzni na mistrovství republiky poběžíte jen dvoustovku a čtvrtku, jak vám pomůže, že trochu ulevíte ze svého tradičního náročného programu?

„Těžko říct, snad hodně. Na republice je to jiné než na extralize, tam se chce člověk předvést. V sobotu budu mít jen rozběh čtvrtky, chci běžet rychle už tam.“

Věříte si na čas pod 51 sekund?

„Budu se o to pokoušet, zaběhnout pod padesát jedna není žádná sranda. Musí se sejít hodně věcí, muselo by hodně foukat. Příprava byla v pohodě. Uvidíme, cítím se dobře, snad to padne…“

Jaké máte vzpomínky na závody v Plzni?

„Já se tam těším moc, na stadion mám dobré vzpomínky. V roce 2015 jsem si tam zaběhla první limit na velkou akci. Bylo to moje první mistrovství dospělých. Dělala jsem atletiku tak půl roku a chtěla jsem splnit limit na EYOF (evropský olympijský festival mládeže – pozn. red.). Běžela jsem překážky, zaběhla jsem dobře a ani jsme nevěděli, že bude nějaké mistrovství světa (dorostu), ale hlásili v rozhlase, že jsem splnila limit.“

Už jste si tehdy připadala jako atletka?

„To moc ne, spíš jsem byla fotbalistka na dráze.“ (smích)

Dřív jste hrávala fotbal závodně, chodíte si ještě někdy kopnout?

„Moc ne, měla jsem z toho zranění a trenér by mě zabil. Fandím Realu a Chelsea, ale u nás moc fotbal nesleduju.“

Váš letošní osobní rekord na čtvrtce 51,35 sekundy je čtvrtým časem na světě. Vysloužila jste si pozornost mítinků Diamantové ligy?

„Mám potvrzené Diamantovky ve Stockholmu a Římě, ještě bych měla startovat v Maďarsku, ale zrušili nám nějaké lety, tak uvidíme, jak to bude. Doufám, že Diamantovky budou, to by mě naštvalo, kdyby mě vzali a pak je zrušili.“

Co od startu na elitním seriálu čekáte?

„Nikdy jsem tam nebyla, možná budu vykulená. Ale určitě se budu chtít předvést, když mám formu. Tolik lidí tam asi letos nebude, tak je pro mě šance se ukázat.“