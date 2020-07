Železná Lad(y)a. Září od stovky po půlku, trénuje jako Kratochvílová | iSport.cz

Když na to máš, není co řešit. Výkony dvacetileté atletky Lady Vondrové letí nahoru díky nevídané dřině. Na sobotní extralize v Kladně si zlepšila osobní rekordy na dvou sprinterských tratích a zároveň i na půlce. Její dril připomíná cestu, s níž se kdysi proslavila legendární Jarmila Kratochvílová. A není to náhoda. Vondrové kouč Jaroslav Jón se kdysi učil od Miroslava Kváče, trenéra světové rekordmanky.

Stála na startu s nabitými soupeřkami, sama ale nemohla popadnout dech.

„Přišlo mi, že jsem pořád udýchaná,“ líčila Lada Vondrová okamžiky před extraligovým finále stovky.

Na zrychlený dech měla ale nepochybně právo. Jen necelou půlhodinu před tím totiž doběhla do cíle osmistovky, kde v cílové rovince zařízla elitní mílařky Simonu Vrzalovou či Dianu Mezuliáníkovou. V novém osobním rekordu 2:04,45 minuty.

Lada Vondrová Narozena: 6. září 1999 (20 let)

Největší úspěchy: na 400 metrů 2. na ME do 22 let (2019), starty na HMS 2018, ME 2018 a HME 2019 (vždy rozběh), 2. ve smíšené štafetě na 4x400 metrů na Evropských hrách (2019), 7. na MSJ ve štafetě na 4x400 metrů (2016), halová mistryně republiky (2019)

Trenér: Jaroslav Jón

„Překvapilo mě to hodně, většinou to táhnu a ony si na mně smlsnou na dvoukile, teď jsem jim to konečně vrátila,“ smála se Vondrová. „Měla jsem hroznou sílu. Říkala jsem si, že to musí být strašně pomalé, protože se mi běží fakt dobře. Ještě jsem se ohlížela, jestli jsou za mnou. Pak vidím: 2:04? To je nějaký divný…“

Osobní rekordy si Vondrová v Kladně zlepšila ve všech třech disciplínách, do nichž nastoupila. Na stovce běžela dvakrát pod dvanáct sekund, lepší čas 11,86 zvládla na úvod dne v rozběhu. Naopak na závěr dlouhého odpoledne vypálila dvoustovku za 23,40, nejrychlejší český čas roku, specialistky Nikolu Bendovou či Janu Slaninovou nechala v mezeře za sebou.

Sprinty ke čtvrtce

A to nejlepší? Všechno to byly pro Vondrovou jen doprovodné disciplíny. Podobné drsné programy skládá kvůli tomu, aby ji spojení sprinterské rychlosti a vytrvalosti z půlky posunulo v závodě na 400 metrů.

„Myšlenka je z toho zaběhnout rychlou čtvrtku. Střídáme to, abychom měli od každého trochu. Já nejsem ani moc rychlá, ani moc vytrvalá, tak musím brát z obojího,“ vysvětluje Vondrová.

Osobní rekordy disciplína čas letošní české tabulky 100 metrů 11,86 9. 200 metrů 23,40 1. 400 metrů 51,35 1. 800 metrů 2:04,45 1.

Podobně náročné programy jsou známé především z plavání, v jehož světě jimi proslula Maďarka Katinka Hoszúová, dokonce si z přezdívky Železná Lady udělala svou obchodní značku. V atletice je to o něco méně obvyklá cesta.

„Zkoušíme různé varianty tréninku, což se některým koučům nelíbí, říkají, že je to nezvyklé a hloupé,“ líčí Jaroslav Jón, trenér Vondrové. „Když jdeme osmistovku a pak stovku, je to možná trochu drsňárna, ale tvořím trénink ke čtvrtce. Jde o to, aby dokázala běžet i v únavě rychle.“

O smyslu takové cesty existuje v atletické historii jasný důkaz. Legendární Jarmila Kratochvílová byla především fenomenální sprinterkou, na stovce a dvoustovce nabírala rychlost pro čtvrtku. Nakonec ji ale prodala také na osmistovce, kde v roce 1983 vyhrála mistrovství světa a zaběhla světový rekord 1:53,28 minuty, který trvá dodnes.

„To srovnání s Jarmilou bych přiznal, i když si netroufám, Jarmila je persona. Lada má k tomu daleko, ale pomaličku se přibližuje,“ usmívá se Jón.

Pardubický kouč inspiraci tréninkem Kratochvílové přiznává. Kdysi se ostatně radil s Miroslavem Kváčem, architektem kariéry legendární šampionky. „Když jsem se učil trénovat čtvrtku, chodil jsem jako žáček k panu Kváčovi a ten mě do toho zasvěcoval,“ říká Jón. „Dokonce na soustředění používám systém přípravy, který chodili. Lada je taky silovější typ, něco se podobá. Ale Jarmila měla možná ještě drsnější tréninky.“

Vondrová je jasnou hvězdou nastupující generace a jako jedna z mála českých atletů v současnosti může soupeřit s elitní konkurencí. Zatím cílí na hladkou čtvrtku, kde se začátkem července už dostala na skvělý čas 51,35 sekundy. Tím přesně trefila hodnotu olympijského limitu, který se jí však kvůli omezení Světové atletiky pro Hry v Tokiu nepočítá. Je to ale už špičkový čas, letos na čtvrtce běžely rychleji jen bývalá světová šampionka Amantle Montshová a úřadující olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová.

Překážky asi neklapnou

Ve dvaceti letech má však Vondrová před sebou stále několik možností, z nichž si časem bude moct vybírat. Rychlé čtvrtkařky se v Česku často předělávají na překážkářky, všestranná Denisa Helceletová se díky tomu stala vicemistryní Evropy.

„Já bych chtěla čtvrtku, trenér furt doufá ve čtvrtku překážek, ale to asi neklapne, nejde mi to ani hlavou. Doufám, že vyhraje hladká čtvrtka,“ říká Vondrová.

Problém je, že na překážkách nemá klíčový cit pro rytmus. A situaci komplikuje také její koleno, které si pochroumala ještě v dobách, kdy hrávala fotbal. Je tu ale ještě další možnost, bolavá trať na 800 metrů, přesně ve stylu Jarmily Kratochvílové.

„Doufám, že ne… Přijdu si tam vždycky mezi těma hubenýma holkama jak pořízek,“ směje se Vondrová.

Světové tabulky na 400 metrů 50,52 Shaunae Millerová-Uibová (USA) 51,22 Amantle Montshová (Bot.) 51,35 Lada Vondrová 51,84 Patience Okon Georgeová (Nig.) 51,84 Alina Luchsavová (Běl.)

Jenže v sobotu si v půlkařském finiši vytáhlé mílařky… Jak se to říká? Namazala na chleba!

„V konci někoho předbíhat je dobrý pocit. Kdyby se ty půlky běhaly takhle, možná bych se do toho dala,“ usmívá se Vondrová. Je to nápad, který se zamlouvá samotné Kratochvílové. A také reprezentační šéftrenér Jan Netscher o něm s koučem Jónem vyjednává už od loňského podzimu.

Jen pro srovnání. Vondrová má už teď osobní rekord na 400 metrů o půl sekundy lepší než světová šampionka na půlce Ludmila Formanová. A na čtvrtce má už také lepší čas než legendární půlkařka Maria Mutolaová. Nejbližší cíle jsou před Vondrovou jasně v běhu na 400 metrů. V srpnu by na mistrovství republiky v Plzni ráda zaběhla pod 51 sekund a dostala se na startovku prestižních zahraničních mítinků, včetně seriálu Diamantové ligy. Osmistovka pro ni ale může být zajímavou výzvou do budoucna.

„Trénujeme trochu jiným systémem. Dva roky jdeme do rychlosti a vidím, že poráží sprinterky. Hodilo by se to i na půlku. Je klidně možné, že když bude zdravá, tak na té půlce může skončit,“ připouští Jón.