Návrat Hejnové na zlatou trať: Zapomněla jsem, jak bolí. Můžu být o dost rychlejší | iSport.cz

Hejnová už měla v koronavirové sezoně několik závodů za sebou, překážky ale zatím zkoušela jen na netradiční trati 300 metrů. Klasickou disciplínu zvládla poprvé až v tropickém plzeňském vedru. „Musím říct, že to bylo docela náročné. Už jsem zapomněla, jak ta trať bolí,“ usmívala se Hejnová.

Jak se vám běželo v takových podmínkách?

„To vedro je trošku ubíjející, jinak jsou podmínky super, ideální. Pro samotný výkon je to fajn, horší je rozcvičení v tom. Jsem ráda, že jsem si sama sobě dokázala, že to ještě není tak špatné, a že zítra můžu běžet ještě o dost rychleji.“

Čekala jste takový čas?

„To jsem právě úplně nečekala, překvapilo mě to. Ani jsem to nešla úplně ideálně rytmicky, zítra si na to dám pozor a budu to určitě chtít běžet líp technicky. Já doufám, že se z toho vzpamatuju, že budu líp připravená i psychicky, protože první start po takové době je vždycky náročný. A že se i fyzicky dám do kupy, abych tady něco předvedla.“

Proč jste s prvním startem ve vaší hlavní disciplíně čekala tak dlouho?

„Mistrovství republiky je pro mě přece jenom větší motivace než běžet na nějakých veřejných závodech. Myslím si, že jsem ještě nebyla tak připravená. Potřebovala jsem dotrénovat, abych předvedla něco solidního.“

Jak jste na tom se zdravím?

„Teď dobře, je to střídavé. Občas mě bolí achilovky, občas ne. Je to nahoru, dolů. Teď, když je teplo, tak je to super. Jak se změní počasí, tak to samozřejmě cítím. Ale to už asi jiné nebude. Dokud je to takhle a můžu běhat, tak je to fajn.“

Počítáte tedy se startem na některém mítinků Diamantové ligy, která se znovu rozjede za týden?

„Už mám pozvánku třiadvacátého do Stockholmu. Potom sama uvidím, jak na tom budu i zdravotně. Nechávám to otevřené, spíš bych si radši odpočala a začala normálně v říjnu přípravu.“