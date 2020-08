Pekáč buchet nejrychlejšího Čecha. Svléknul ho hlasatel Viktorky | iSport.cz

Měla to být půjčka za oplátku. Nakonec se ale sprinterský šampion Jan Veleba stal obětí drobného žertu moderátora.

„Musím říct, že mě potěšilo, že se vysvleče taky, ale pak mě trošku překvapil, že měl to tričko, to mě zklamalo,“ reagoval Veleba s úsměvem, který s malou show pro diváky neměl problém. Zvlášť, když se o jeho outfit stará jeho manželka Karolína, lékařka atletické reprezentace.

Zábavný moment oslavil Velebův pátý národní titul na stovce, kterým se v historických tabulkách osamostatnil od tří českých legend – Ludvíka Bohmana, Jiřího Mezihoráka a Jiřího Valíka.

„Vždycky doma ženě říkám, že už to jedu jenom na ty statistiky. Co nejvíc výkonů pod 10,50 nebo 10,30, titulů. Samozřejmě si toho cením,“ líčil Veleba. „Hrozně bych si přál, aby nebyl poslední. Ale v téhle konkurenci, která tady momentálně v Česku je, vím, že to do dalších let bude těžké.“

Zatím ale Velebovi nikdo nestačí. Svůj první titul získal před deseti lety. A v třiatřiceti letech je tu stále jako nejrychlejší Čech.

V Plzni navíc po dráze létal s touhou zlomit národní rekord 10,16 sekundy, který drží společně se Zdeňkem Stromšíkem. V rozběhu vypálil čas 10,21, přestože mu do zad vál jen lenivý větříček o síle 0,2 metru za sekundu.

„Myslím, že kdyby mi dneska v rozběhu foukalo 1,9 do zad, tak by to rekord byl. Netroufám si říci jaký, ale všichni atletičtí nadšenci, co tomu rozumí, si dovedou přepočítat, že tam mohlo být kolem 10,14 nebo 10,12…“ řekl Veleba.

Ve finále byl sice vítr o maličko silnější, Veleba ale na trati zakolísal a měl co dělat, aby v čase 10,28 uhájil vítězství před svým tréninkovým svěřencem Dominikem Záleským (10,35).

„Titul samozřejmě hodnotím kladně, ale přiznám se, že jsem si sem pro něj jel a věřil jsem tajně v nějaký velmi kvalitní výkon. Ne že bych ho nepředvedl, ale věřil jsem si i na lepší,“ hodnotil Veleba. „Ve finále jsem udělal chybu, po pár krocích jsem zaškobrtl o nohu, strašně jsem se propadl a už jsem myslel, že ani Dominika nedoběhnu. Ještě jsme se v trati oba bouchli rukou, což byla škoda.“

Rekordní výzvu na stovce si nechává jako motivaci do zbytku léta, v němž bude čekat na svůj ideální den.

„Přál jsem si, aby to bylo tady. Bohužel, nepovedlo se. Objedu všechny české mítinky a budu se pokoušet atakovat národní rekord,“ slibuje Veleba.

V neděli bude útočit na svůj premiérový titul z běhu na 200 metrů. Sprinterský double přitom na šampionátu naposledy získal Jiří Vojtík v roce 2003.

„Myslím, že bych lhal, kdybych řekl, že na to nemyslím. Vím, že tam bude velký soupeř Jirka Polák. Neběžel stovku, bude odpočatější,“ řekl Veleba.

MISTŘI NA 100 METRŮ

5: Jan Veleba

4: Ludvík Bohman, Jiří Mezihorák, Jiří Valík

3: Martin Duda, Zdeněk Stromšík, Rostislav Šulc