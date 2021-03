Doutník pro pošťačku i převlékání v taxi. Příběh bojovnice Fuchsové (†55)

Aby se nasoukala do přiléhavé večerní róby, musela se Helena Fuchsová svléknout do prádla. To by nebylo tak neobvyklé, kdyby zrovna neseděla v tu chvíli na sedadle taxíku. Z letiště totiž pospíchala na Žofín, kde už začínalo vyhlášení ankety Sportovec roku. „Když taxikář viděl, že má v autě polonahou ženu, evidentně přidal,“ smála se.

Tahle zběsilá cesta začala Heleně Fuchsové brzy ráno na Kanárských ostrovech. V sedm už měla za sebou trénink, čekal ji rychlý přejezd na letiště a závod s časem. To všechno proto, aby stihla být na místě vyhlášení elitních sportovců.

Když dorazila do sálu na potemnělém Žofíně, zjistila, že na ni nezbyla židle. Musela se vtlačit mezi kanoistu Martina Doktora a fotbalistu Martina Haška.

„Pocta v tak sportovně úspěšném roce mi stála za to, abych přiletěla, jak se říká, do Prahy jen na otočku,“ líčila pak s úsměvem.

Psal se rok 1998, jeden z vůbec nejlepších v české sportovní historii. Anketě kralovali hrdinové z Nagana Hašek, Jágr a Neumannnová, wimbledonská šampionka Novotná, Korda jako vítěz Australian Open. A mezi nimi Fuchsová jako čerstvá vicemistryně Evropy na 400 metrů.

Když večer skončil, Fuchsovou čekala cesta zpátky na soustředění na Kanárských ostrovech. Asi tolik k jejímu tréninkovému nasazení.

Její příběh je zvláštní tím, že se k profesionální atletice propracovala až ve chvíli, kdy s ní většina lidí končí. O svých rychlostních předpokladech přesvědčovala už v mládí v Táboře, kde získala přezdívku nejrychlejší pošťačka.

„Řidiči chtěli jezdit se mnou, protože jsem běhala rychle do schodů a už v poledne jsme měli padla,“ líčila kdysi pro Lidové noviny.

Začínala ve VS Tábor, později běhala za Spartu, v roce 1990 začala spolupracovat se svým osudovým trenérem Ladislavem Kárským, profesionální smlouvu dostala ale v tehdejší Rudé hvězdě Praha až před třicítkou. A začala taky vozit medaile.

V roce 1995 začala štafetovým stříbrem na halovém ME v Barceloně, získala pak ještě dalších pět medailí. V závěru kariéry zvládla také přechod ze čtvrtky na půlku. Na olympijských hrách v Sydney doběhla na osmistovce s modřinou v lýtku ve finále pátá, což je výsledek, který pořádně ocenila až historie.

V dalších 21 letech se z českých atletů na olympijské dráze dostala výš jen překážkářka Zuzana Hejnová, bronzová v Londýně a čtvrtá v Riu. Osobní rekordy Fuchsové venku z Češek překonaly jenom legendární postavy osmdesátek Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová.

U sportu zůstala i po kariéře. Pracovala jako fyzioterapeutka či kondiční trenérka. Na jaře 2006 se dostala do unikátní situace při finále hokejové extraligy mezi Spartou a Slavií. V předchozích měsících totiž pomáhala oběma klubům.

„Je to legrace. Neříkám, že je to moje zásluha, ale nějaké procento tam je. A jsem na to docela pyšná,“ usmívala se tehdy.

Sportovcům byla vždy k ruce. A překážkářce Zuzaně Hejnové pomohla v nejtěžších chvílích kariéry, když se po prvním titulu mistryně světa v Moskvě 2013 v následujících letech trápila se zraněním.

„Je to bývalá atletka, ví, co to obnáší, zná lidi v atletice. Do toho se zabývá různými energiemi a čakrami, čištěním negativních energií. To mi dělá hrozně dobře, dokáže mě vždycky hrozně povzbudit,“ pochvalovala si Hejnová. „Je hrozně pozitivní. Ono to člověka nakazí. Ona už jenom vstane a řekne, jak se těší na ten trénink, jak to krásně zvládnu.“

Fuchsová skoro nepila a nekouřila. V roce 1998 si ale svou životní stříbrnou medaili z budapešťského mistrovství Evropy kvůli sázce vychutnávala s doutníkem. V roce 2001 pak dostala ještě jeden. Novinářský kolega totiž rok předtím vyzval medailisty z halového ME, aby své úspěchy potvrdili na světovém pódiu. Fuchsová svůj bronz z Gentu v Lisabonu zopakovala. A ten doutník dostala přímo v mixzoně.